Enrique Valderrama candidato presidencial del APRA: "nosotros vamos a revisar todas las normas pro crimen"

Candidato por el partido de la estrella presentó su "shock de seguridad ciudadana", una propuesta con cinco ejes para combatir la inseguridad y el crimen en el país.

El candidato presidencial por el partido aprista, Enrique Valderrama, dio a conocer detalles de su propuesta denominada "Shock de seguridad ciudadana", un conjunto de medidas orientadas a enfrentar la criminalidad en el país, las que a su vez forman parte del plan de gobierno que tiene para los peruanos de llegar a la presidencia.

Valderrama señaló que combatir la inseguridad y el crimen organizado será uno de sus objetivos principales, por ser uno de los problemas sociales que más afecta a los peruanos.

En esta línea, el candidato señaló que, de ganar las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026, toda ley que haya favorecido al crimen será revisada.

"Nosotros vamos a revisar toda la normatividad en todas las materias que este Congreso ha emitido -por lo menos esa va a ser la actitud de la bancada aprista en el Parlamento- y evidentemente cualquier ley que haya favorecido a algún tipo de minería ilegal o algún tipo de esquema, sin duda va a ser revisada, reformada y eliminada", indicó.

La respuesta de Valderrama Peña hace alusión a algunas normas aprobadas por el Congreso, cuestionadas por diversos especialistas u organizaciones civiles al dificultar la lucha contra el delito y la corrupción como, por ejemplo, la ley N.º 31990 que limita la colaboración eficaz, o la ley N.º 32181 que elimina la detención preliminar y limita las investigaciones del Ministerio Público, entre otras.

Cinco ejes propuestas para combatir la inseguridad del APRA

“El Perú necesita liderazgo, decisión política y un Estado que recupere el control del territorio”, dijo Enrique Valderrama, por ello, detalló que su denominado "Shock de seguridad", consta de cinco ejes:

1. Reforma y modernización policial: mediante el aumento de efectivos al pasar de 120,000 a 250,000 policías en un plazo de 5 años, así como la especialización en investigación al incrementar el personal de investigación criminal de 5,000 a 20,000 efectivos.

2. Reforma penitenciaria (Inpe), con una meta de construcción de 24 nuevos penales en 5 años (los primeros 12 en los primeros 24 meses), así como diferenciación de cárceles por peligrosidad del interno y por pisos altitudinales.

3 Control de fronteras a cargo de las Fuerzas Armadas, para ello se requerirá presencia militar con mayor respaldo normativo para el control fronterizo. Al igual que el incremento de personal donde se espera duplicar el número de soldados destinados a fronteras, pasando de 30,000 a 60,000.

4. Marco normativo y justicia, con sanciones drásticas como la pena de cadena perpetua para jueces, fiscales, policías o militares que se coludan con bandas criminales.

5. Gestión y presupuesto, con el apoyo a regiones a través de la creación de una Comisión Nacional Técnica para asesorar a gobiernos regionales y locales en la ejecución del gasto exclusivo en seguridad, así como el incremento del presupuesto destinado al sector seguridad en un 150%.

Finalmente, el candidato señaló que esta propuesta ha sido trabajada con la mirada de profesionales especializados en la materia como Carlos Gamarra Quintana, general del Ejército (r) con más de treinta y cuatro años de servicios ininterrumpidos al país. Carlos Tello Aliaga, contralmirante de la Marina de Guerra del Perú (r), especialista en Infantería de Marina y operaciones especiales con 35 años de trayectoria.

Así como John Kaser Ocharán, comandante PNP (r) y exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), Luis Alberto Vera Llerena, abogado, magíster y excomandante general de la PNP, experto en seguridad integral, inteligencia operativa y lucha contra el crimen organizado; entre otros profesionales.