Rafael López Aliaga a presidente José Jerí: “en el tema de inseguridad ciudadana no hay acciones concretas”

Candidato presidencial cuestionó la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y afirmó que no existen acciones concretas frente al aumento de la criminalidad, en medio del anunciado paro de transportistas del 14 de enero.

El candidato presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó el desempeño del presidente de la República, José Jerí, por el poco avance en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La crítica llega cuando un sector de transportistas ha convocado a un paro para el 14 de enero debido a que los asesinatos contra conductores por parte de bandas criminales no cesan.

“Ya la luna de miel se acabó. En el tema de inseguridad ciudadana no hay acciones concretas y la gente se harta. Yo lo quiero mucho al presidente Jerí pero que me haga caso, que invierta en inteligencia de una buena vez, que no espere otro gobierno porque hay plata, pero esa plata tiene que ir a inteligencia”, subrayó el candidato.

López Aliaga sugirió al jefe de Estado, crear escuadrones pequeños de élite que se enfoquen en atender las llamadas y casos provenientes de los extorsionadores.

“Esas llamadas tienen que ir a la central de inteligencia que tenga capacidad de chuponeo de las líneas telefónicas del Tren de Aragua y demás delincuentes, y que de una buena vez se firme un tratado con Estados Unidos, con El Salvador, por ejemplo, para llevarse a esos delincuentes, asesinos del Perú y, también lo que no se pueda llevar fuera, pues a la selva. Que haga caso, que escuche un poquito más. Le estamos dando cosas [ideas] muy concretas”, opinó

JNE determinará si continúa en carrera electoral

Este jueves 15 de enero, desde las 8:30 de la mañana, se realizará la audiencia pública virtual del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se evaluará la continuidad en la contienda electoral de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

En este caso, se presentaron dos tachas por parte de los ciudadanos Sánchez y Víctor Gutarra, por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna. Aunque estas impugnaciones fueron declaradas infundadas en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, al no contar con suficiente sustento probatorio, ambos ciudadanos apelaron la decisión, por lo que los expedientes fueron elevados a segunda y definitiva instancia el Pleno del JNE.

Ante este panorama, López Aliaga se refirió a los dos ciudadanos tachantes.

"Yo confío en el Pleno, ya ellos verán, ¿no? Ya el Jurado Electoral Especial ha dicho que es improcedente, y creo que tienen que rectificar porque estamos en democracia. Son gente que ya perdió siempre las elecciones de Perú; esa ha sido la gran catástrofe del Perú, tener partidos corruptos o gente que vive de la política, así que ya basta", expresó el candidato.