Jorge Chávez Cresta defiende inocencia de Martín Vizcarra y confía en que JNE devolverá a su hermano a la carrera electoral

Jorge Chávez Cresta, candidato al Senado por el partido Perú Primero, se mostró confiado de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitirá un pronunciamiento "justo, constitucional y conforme a la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional" respecto a la apelación presentada por el candidato del partido, Mario Vizcarra, cuyas postulaciones al Senado y a la Presidencia fueron declaradas improcedentes por el JEE.

En diálogo con RPP, el exministro de Defensa aseguró que, desde su partido, esperan "una decisión técnica, equilibrada y respetuosa en el marco constitucional" por parte de la entidad electoral el jueves.

"Creo que en el marco de la Constitución debería tomarse cada caso de manera individual y analizarlo para que se pueda permitir la postulación de cada candidato en virtud de las normas existentes. No pueden estas ser retroactivas o no se puede utilizar algún tipo de argumentos que puedan afectar la voluntad", aseguró.

Según manifestó, de no ser favorable la decisión, el partido continuará en carrera con sus listas a las cámaras de senadores y diputados.

Por otro lado, afirmó que su decisión de postular por Perú Primero se dio luego de aceptar la invitación que le extendió el expresidente Martín Vizcarra, a fin de desarrollar y expresar sus ideas y cambiar las normas a través de una cámara que —afirmó— tendrá "el poder absoluto" en el próximo periodo.

Precisamente, al ser consultado sobre la situación del exmandatario, quien cumple una pena de prisión de 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, Chávez defendió su gestión como jefe de Estado y afirmó que no tuvo ningún problema cuando se desempeñó como titular del Mindef y jefe del Indeci durante su gobierno, recibiendo el respaldo de Vizcarra en ambas ocasiones.

"Esperamos, en la apelación que se ha presentado, se puedan revertir estos hechos que han sido basados sobre suposiciones, sobre actos que no han demostrado alguna veracidad y que han sido motivados", dijo Chávez, quien aseguró creer en la inocencia de Vizcarra. "Si no, no estaría acá", añadió.

Por otro lado, se defendió de las acusaciones de violencia contra su expareja, afirmando que cuatro de las cinco denuncias relacionadas con el caso ya fueron archivadas, mientras que la última (violencia física) sigue su proceso.

"La violencia psicológica, me permito ampliar en su pregunta, ha sido archivada. Entonces queda la violencia física por los espacios y los tiempos y por la carga procesal que lo está llevando correspondientemente. Y yo me he allanado a eso. No tengo ningún problema. Es así que en mi ficha yo he puesto que no tengo ningún tipo de sentencias, denuncias, tengo varias", expresó.

Propuestas contra la delincuencia

Al referirse a sus propuestas para luchar contra la inseguridad, Chávez aseguró que se debe "declarar la guerra" a la delincuencia y dirigir los recursos del Estado a combatir las organizaciones criminales nacionales y extranjeras.

Así, señaló que el responsable directo de la falta de resultados y el aumento de la criminalidad actualmente es el Estado, agregando que se está actuando "de manera reactiva" al orientar toda la responsabilidad de dicho control al Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

También cuestionó el trabajo al interior de las prisiones y la continuidad del jefe del INPE, Iván Paredes. Agregó que la falta de control en los establecimientos penitenciarios denotaría que "la administración de las extorsiones" que vienen desde los penales "está avalada".

"Dijimos que íbamos a hacer una reforma del sistema de administración penitenciaria. ¿Hemos hecho algo? Si el presidente llega a un penal y encuentra un celular, encuentra coca, encuentra un artículo que no está regulado en el sistema, inmediatamente el director de ese centro de administración penitenciaria se va a ir a su casa. Y la responsabilidad debe ir sobre el jefe del INPE", apuntó.

"No hay resultados. Entonces, lo que se tiene que llevar a cabo es mano dura. No es que a todos los voy a condenar, no. Lo que se tiene que llevar a cabo es mano dura", agregó.

En ese sentido, de llegar al Senado, Chávez afirmó que "en menos de un año" terminará con la inseguridad ciudadana. "Tenemos la firme decisión y voluntad política de regularizar este aspecto que viene afectando nuestra población", sostuvo.