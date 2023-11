Pedro Cateriano cuestiona dictamen para eliminar las primarias abiertas: "Una democracia sin partidos no es democracia"

Elecciones "La casta no toma conciencia cabal de la magnitud de la crisis", señaló el exitular de la PCM

"La casta no toma conciencia cabal de la magnitud de la crisis", señaló el exitular de la PCM. | Fuente: Andina

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano señaló que el dictamen que modifica las primarias abiertas aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso es una mala decisión, pues lo que se requiere es una reforma política. Además, indicó que sin partidos políticos no existiría una verdadera democracia.

"No solo es una mala decisión, sino un acto legislativo antidemocrático. Durante años en el país se ha venido demandando una reforma política. Y contra viento y marea se fue avanzando. Inclusive se realizó un referéndum para apoyar parte de esta reforma. Y lo que vemos es que los partidos que forman parte de este Congreso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La casta no toma conciencia cabal de la magnitud de la crisis. Una democracia sin partidos no es democracia. Pero lo que demanda la población es partidos que practiquen lo que predican; es decir, la democracia interna. (Verdaderos partidos políticos) y no partidos como los que tenemos ahora: partidos de propiedad, vientre de alquiler, como ha sido el caso de Perú Libre, que llevo al poder al corrupto y golpistas (Pedro) Castillo", agregó.

Congreso desprestigiado

En otro momento, Cateriano enfatizó en la actitud del Congreso de la República, que, consideró, solo pretende beneficiarse política y económicamente.

"El Congreso no es consciente del grave desprestigio (que se está generando). Están colocando al Parlamento, que es una institución fundamental en la democracia, como un poder en el que los congresistas están simplemente para beneficiarse. Desde la extrema izquierda hasta la derecha hay una alianza siniestra que privilegia los intereses, primero, económicos, de la billetera. Me refiero a Perú Libre, pero también a Fuerza Popular, al señor (César) Acuña, a Podemos", finalizó.