Julio Chávez anuncia querella contra Cinthia Pajuelo, tras decir que la había amenazado de muerte: "Lo va a tener que probar"

Continúa la polémica dentro de Acción Popular, luego de que, el pasado 15 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera declarar nulas las elecciones primarias del partido, tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Dichos vicios tendrían que ver con un presunto fraude que se habría cometido en relación a los delegados que votaron en las primarias acciopopulistas, realizadas el último 7 de diciembre, en las que Alfredo Barnechea resultó elegido candidato presidencial de la lampa. No obstante, según el JNE, varios delegados habilitados para votar no habrían sido elegidos por la militancia.

Al respecto, Julio Chávez, presidente de la referida agrupación política, en diálogo con RPP, señaló a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral del partido, de ser una de las principales responsables del presunto fraude. Como se sabe, Pajuelo, en su calidad del titular de dicho comité, fue la encargada de remitir a la ONPE la lista de delegados habilitados para votar.

En la víspera, Pajuelo, en entrevista con nuestro medio, afirmó que responsabilizará al actual presidente de Acción Popular de cualquier atentado que pudiera sufrir.

“Decidió amenazarme muchas veces en querer que yo deje de trabajar en el Congreso y también hacia mi vida, ¿no? Porque yo lo voy a responsabilizar a él si a mí me pasa algo [...] Yo me estoy cuidando y responsabilizo una vez más, si me llegara a pasar algo, a este señor. En dos meses, tres meses, seis meses, como me han venido informando muchas personas allegadas a él, qué es lo que él va a hacer. O si no, un accidente. Eso también él ha estado voceando. Yo voy a poner mis garantías para que yo pueda defender mi vida”, indicó.

Julio Chávez anuncia querella contra Cinthia Pajuelo

Ante dichas acusaciones, Chávez Chiong dijo que no tiene nada que responderle a Pajuelo, pero anunció que la está querellando.

"Yo no tengo nada que responder ahí. Estoy querellando a la señora y la señora va a tener que probar estas afirmaciones que hace, porque son muy graves, y creo que estas cosas ya se tienen que ver en otra vía", sostuvo.

"Yo soy un político, soy un profesional, soy un padre de familia. Jamás en mi vida he estado vinculado a ningún acto delincuencial. He querido ser presidente de la República, ¡por Dios! Entonces, esto creo que se tiene que ventilar en una vía ya judicial y ahí la señora va a tener que probar de dónde salen estas afirmaciones, estos mensajes, que lo diga, pero ya no públicamente, porque entrar a esta novela sin ninguna prueba, porque si ella estuviera mostrando alguna prueba de lo que dice, tal vez tendría yo algo que responder. Pero como no la tiene y no la va a tener, entonces es mejor que esto vaya por el conducto que tiene que verse", afirmó.

Por otro lado, Julio Chávez dijo que sí pensó en renunciar a la presidencia de Acción Popular debido a la crisis que se vive en el partido. Sin embargo, dijo haberlo descartado, porque "cuando la casa se incendia uno no puede correrse".

"Sí, por supuesto [pensé en renunciar], porque evidentemente uno es un ser humano y tiene sentimientos encontrados. No solamente he sido precandidato, si además tengo la más alta responsabilidad partidaria dentro de Acción Popular. Obviamente que es algo que he evaluado, pero, finalmente, he llegado a una conclusión: cuando la casa se incendia uno no puede correrse", indicó.

"Yo he sido elegido presidente del partido y hoy mi responsabilidad, como presidente del partido, es defender a mi partido, es defender la inscripción y la vigencia de mi partido y es estar aquí, para sacar a Acción Popular de esta situación y, más temprano que tarde, volver nuevamente a la vida política. Ese es el gran objetivo que tengo", añadió.

Por último, dijo ser respetuoso de las opiniones de quienes piensan que debe dejar la presidencia de la agrupación política, pero consideró que llegar a las Elecciones Generales 2026 con "un candidato que no había ganado" hubiera sido peor.

"Yo soy respetuoso de las expresiones de quienes dicen que yo también debería dar un paso al costado o asumir responsabilidad, pero ¿asumir responsabilidad de un delito que yo no he cometido y que he denunciado?, ¿asumir responsabilidad de un fraude? ¿Los acciopopulistas teníamos que consentir tener un candidato que no había ganado y que iba a representar al belaundismo a pesar de haber hecho un fraude a la interna? Creo que la Presidencia de la República exige uno de los más altos estándares éticos y morales, y alguien que llega a ese puesto con un fraude, de ninguna manera merece representar a un partido de 70 años y, mucho menos, representar a todos los peruanos. Creo que eso era peor de lo que hoy día estamos pasando", puntualizó.