Rafael Belaúnde señala que cena extraoficial de Jerí sería causal de vacancia, si no fuera por la proximidad de las elecciones

El exministro Rafael Belaúnde, candidato presidencial del partido Libertad Popular, en diálogo con RPP, consideró "inaceptable" que el jefe de Estado, José Jerí, haya tenido una reunión extraoficial, a altas horas de la noche, con un empresario chino, en un chifa ubicado en San Borja.

El domingo pasado, Punto Final reveló imágenes del mandatario llegando en un vehículo oficial, de placa EGK 267, a un edificio de la cuadra 19 de la avenida San Luis. Jerí Oré estaba encapuchado, con un morral oscuro, y se dirigió al restaurante del segundo piso del inmueble para encontrarse con el empresario Zhihua Yang, donde permaneció entre las 10:18pm y 11:55pm.

Al respecto, Belaúnde Llosa consideró "inaceptable" ese comportamiento para un jefe de Estado y señaló que sería causal de vacancia del cargo, de no encontrarnos en contexto de elecciones generales ya convocadas.

"Las autoridades tienen la obligación de hacer públicos sus actos, sobre todo el presidente de la República. Entiendo, [que si] se va a visitar a su mamá, bueno, eso quizá no tiene que estar escrito en la agenda presidencial, pero cualquier reunión con empresarios tiene que reportarse", sostuvo.

"El arquitecto [Fernando] Belaúnde, en sus cinco años de gobierno, no fue ni a un restaurante. Él almorzaba o en Palacio de Gobierno o en alguna instalación militar del Estado peruano. Entonces, que el presidente se esté paseando por chifas de madrugada, encapuchado, reuniéndose con empresarios de dudosa reputación, me parece que es inaceptable, y en cualquier otro contexto que no sea un contexto a dos meses y medio de las elecciones, sería causal para que sea removido el cargo", destacó.

El candidato presidencial señaló también que la situación era similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en la casa de pasaje Sarratea, en Breña. "Son las mismas prácticas. Y en Choquehuanca [durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski], y lo que a mí me consta que hacía Rafael López Aliaga en su local, en el Olivar, también, despachando ahí", puntualizó.

Jerí dice que asistió con el ministro del Interior a reunión extraoficial en chifa

A través de un video compartido esta madrugada por las redes sociales de la Presidencia, José Jerí pidió disculpas por su reunión extraoficial, pues según dijo, se puede vincular a “situaciones recientes con expresidentes” que “generan sensibilidad en la opinión pública”.

Según dijo, el encuentro ocurrió el pasado 26 de diciembre en “un horario de atención habitual y prudente”, cuando invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio y su escolta a comer "en el chifa del señor Jhonny" (Zhihua Yang), luego de realizar sus actividades de agenda, en el marco del estado de emergencia.

Sostuvo, además, que conoce al empresario chino de diversas “actividades culturales o sociales” y que las veces que acudió a su negocio siempre fue atendido “de una manera cortés”. Descartó, en esa línea, que el empresario chino le haya hecho algún pedido irregular.

“Mi salida a comer en el chifa y en donde se aprovechó a conversar principalmente del tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del primero de febrero y cuyas reuniones posteriores, además, son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza”, sostuvo.

“Además, es preciso señalar que ni ese día ni otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros, además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, añadió.

Jerí indicó también que acudirá a todas las instancias en las que se requiera que brinde más información sobre esta reunión y que colaborará con las autoridades para transparentar la situación.