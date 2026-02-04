Ciro Castillo ingresó a la sede del GORE Callao: "La ausencia termina cuando se levanta la medida legal"

Luego de tres días de intentos, Ciro Castillo logró ingresar esta mañana, al promediar las 8:30 a. m., a la sede central del Gobierno Regional del Callao. Su presencia en la institución se produjo luego de que el Poder Judicial revocara la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra por el caso 'Los Socios del Callao', variándola por comparecencia con restricciones.

En una conferencia de prensa brindada dos horas después de su llegada, Castillo Rojo se pronunció sobre los días que permaneció en la clandestinidad y defendió su derecho a mantenerse como titular de la región tras señalar que la orden de detención fue una etapa temporal ya superada.

"El juez determina una orden y durante ese proceso pasa una cantidad de días (...) Después, la instancia respectiva determina que tenga que estar presente. La ausencia termina cuando se levanta la medida legal; mientras dura esa suplencia, la determina el juzgado", argumentó.

Argumentos de la defensa

Castillo Rojo estuvo acompañado por su abogado, Luis Palomino, el exconsejero José Gómez Olulo y Harold Angulo, quien se desempeñaba como secretario del Consejo Regional hasta hace 24 horas, cuando fue cesado por la administración temporal de Edita Vargas.

La defensa legal aseguró que la autoridad no ha incurrido en ninguna causal de suspensión o vacancia estipulada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

"La ausencia se produce por una disposición legal (...) Una vez que termina la disposición y se suspende el motivo de por qué se ausentó, vuelve a retomar automáticamente", explicó Palomino.

Por su parte, Harold Angulo reforzó esta postura citando el artículo 31 de la normativa, indicando que no se puede juzgar por una tipicidad no escrita.

"La suspensión no podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista (...) De ser absuelto (o variada la medida), el suspendido reasumirá el cargo", señaló.

Tensión política

El ingreso de Castillo Rojo se produjo en medio de una fuerte disputa con la vicegobernadora Edita Vargas, quien asumió la conducción de la región tras la orden de captura.

Días atrás, Castillo Rojo la denunció penalmente por los delitos de usurpación de funciones y resistencia a la autoridad, acusándola de impedir su acceso pese a la resolución judicial a su favor.

Cabe señalar que, aunque Castillo afrontará el proceso en libertad, su abogado aclaró que tiene restricciones judiciales, entre ellas, la prohibición de pronunciarse públicamente sobre los detalles de la investigación fiscal que lo sindica como presunto cabecilla de una red criminal.