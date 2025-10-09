Josué Gutiérrez: "Gran cantidad de oficiales de alto mando están comprometidos en el crimen organizado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras conocerse que cuatro integrantes de la orquesta Agua Marina fueron heridos de bala durante un atentado, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que las bandas criminales son conocidas y que muchas de ellas surgieron en el norte del país, llegaron a Lima e incluso hasta el extranjero. Además, mencionó que estos grupos se han infiltrado en los gobiernos locales para buscar protección legal y lavar dinero.

El defensor del Pueblo también indicó que tanto oficiales como suboficiales de la Policía Nacional también son parte de esta bandas criminales y que para comenzar un cambio de debe limpiar esta institución desde adentro.

"No puede avanzar el crimen si no está asociado a las autoridades que tutelan la seguridad. Una gran cantidad de oficiales de alto mando están comprometidos en el crimen organizado. Ha ido introduciéndose al lado político porque han ido ingresando a través de municipios para buscar esa protección legal que les permita operar y, en cierta manera, lavar sus activos", señaló.

"Se trata de las mismas organizaciones de extorsión que han venido operando impunemente durante años"

Sobre el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, el defensor del Pueblo, calificó como “atroz” el hecho, y que, tras conocerse el ataque, coordinó con altos mandos de la Policía Nacional para identificar a los responsables del ataque.

“Nos hemos pronunciado apenas tomamos conocimiento. Es un atentado prácticamente contra la seguridad de todos los ciudadanos en un escenario impensado. Se ha desplegado inteligencia y unidades operativas para dar con quienes están detrás de esto. Ya existen hipótesis claras, porque se trata de las mismas organizaciones de extorsión que han venido operando impunemente durante años”, indicó durante su vista a la Ciudad Imperial.