Gobierno aprueba reglamento para implementar los bancos de leche humana en el país

El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional mediante el acceso gratuito a leche humana pasteurizada de calidad.

El Gobierno aprobó el Reglamento de la Ley N.° 31633, normativa que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en el país.

El objetivo es fortalecer la atención materno-infantil y garantizar el acceso gratuito a leche humana pasteurizada para recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional, como de bajo peso al nacer, lactantes con condiciones clínicas especiales, así como a niñas y niños en situación de abandono u orfandad materna, cuando no puedan acceder a la leche de su propia madre.



De acuerdo con el reglamento, publicado en boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, la leche humana donada se obtiene de madres aptas, de manera voluntaria y gratuita, y que su distribución se realiza únicamente bajo prescripción médica, quedando prohibida cualquier forma de comercialización o uso distinto al previsto en la ley.



El reglamento, oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 022-2025-SA, señala que la Red Nacional de Bancos de Leche Humana estará conformada por el Banco de Leche Humana Referencial Nacional, los bancos de leche humana y los centros de recolección, articulados entre establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), los gobiernos regionales, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como establecimientos privados y mixtos.



La norma señala que el Minsa es responsable de brindar la asistencia técnica para incorporar los códigos definidos por los órganos correspondientes, para el registro de la información; además de publicar mensualmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, detalles de valor para los investigadores y diseñadores de políticas públicas, protegiendo los datos de las donantes.



También se crea el Comité Nacional de Bancos de Leche Humana, presidido por un representante del Minsa, encargado de elaborar y supervisar el plan para el desarrollo e implementación progresiva de la red a nivel nacional. También, se incluyen las acciones de promoción y difusión de la donación de leche humana en todos los establecimientos de salud públicos, resaltando la celebración del Día Nacional de la Donación de Leche Humana cada 19 de mayo.