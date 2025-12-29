Verano 2026: casi el 60% de las playas inspeccionadas en el Perú no son saludables para los bañistas, informa Digesa

En diálogo con RPP, el biólogo Carlos Collantes, especialista en playas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Minsa, informó que se ha activado la plataforma 'Verano Saludable' del Ministerio de Salud para que los ciudadanos puedan conocer, a tiempo real, qué playas están óptimas para el inicio del 2026.

Asimismo, aseguró que, hasta el cierre del 29 de diciembre, hay 311 playas que cuentan con vigilancia al cierre 2025, en donde alrededor del 60% cuenta "con una calificación no saludable y un aproximado de 40% cuentan con la calificación saludable a nivel nacional".

"El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, desarrolla esta actividad constantemente durante todo el año. Más aún en estos años, en esta temporada elevada de calor de que los bañistas concurren constantemente. El porcentaje en cuanto a datas procesadas, tenemos, hasta el cierre de hoy 29 de diciembre, 311 playas con vigilancia hasta 2025. De estas, aproximadamente el 60 por ciento cuentan con una calificación no saludable, y un aproximado de 40 por ciento cuentan con la calificación saludable a nivel nacional", informó en La Rotativa del Aire.

Añadió que la regulación de playas para determinar si son saludables o no, está establecido en la Directiva Sanitaria N° 162-MINSA/DIGESA-2025, aprobado en la resolución ministerial Nº 217-2025/MINSA.

¿Cómo el Minsa identifica una playa saludable?

El biólogo Carlos Collantes informó en RPP que la evaluación de una playa toma en cuenta tres criterios principales: la calidad microbiológica del agua, la disponibilidad de servicios higiénicos y la limpieza de la playa, incluyendo la adecuada disposición de residuos.

"En base a esta directiva, la autoridad de salud de cada jurisdicción desarrolla la actividad con una frecuencia ya establecida. En temporada alta la frecuencia de vigilancia es semanal. Consta en la evaluación de tres criterios. Uno de ellos es la calidad microbiológica, donde se evalúa un indicador o una bacteria como indicador de la calidad del agua. Dos de ellos son criterios netamente que son competencia de la de las municipalidades locales; sin embargo, nosotros desarrollamos esta evaluación, que sería la presencia de servicios higiénicos", declaró a RPP.

"En relación a la calidad de la playa, que más que todos verificamos residuos municipales y la presencia de los tachos para esos residuos. Todo esto conlleva una calificación final, la cual, como les estoy mencionando, estos dos últimos criterios, siendo competencia de la municipalidad local, estamos articulando constantemente con ellos para su corrección", añadió en La Rotativa del Aire.

Consecuencias de acudir a playas no saludables

Además, advirtió sobre las posibles consecuencias de acudir a playas no saludables, que pueden incluir infecciones cutáneas y gastrointestinales.

Collantes mencionó que las infecciones más comunes son las diarreas ocasionadas por bacterias fecales presentes en el agua o en la arena contaminada.

"Tanto el mar como la arena cambian dinámicamente sus condiciones, entonces, bajo esto, la recomendación directa para la población bañista sería tratar de acudir a estas zonas que tienen calificación saludable", precisó.

Los ciudadanos, añadió. pueden verificar la calificación de las playas a través del sistema de información de DIGESA.