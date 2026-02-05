José Jerí "está banalizando el cargo" por contratación de jóvenes que visitaron su despacho, según Walter Gutierrez

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió a las recientes revelaciones sobre las contrataciones en el Estado de cinco jóvenes que visitaron el despacho del presidente José Jerí y cuestionó que el mandatario ocupe su agenda con reuniones de este tipo.

En Ampliación de Noticias, Gutiérrez consideró que estas revelaciones demostrarían que Jerí "está banalizando el cargo" y afectando su investidura y enfatizó que su agenda no es un asunto privado, sino que debe alinearse estrictamente con los propósitos del cargo según la Constitución.

"Él es el jefe de Gobierno y jefe del Estado, y como tal, debería estar reuniéndose con gobernadores, con alcaldes, para ver cómo destraba determinadas obras, o con autoridades políticas para ver cómo encuentra puntos de consenso para generar una agenda pública, o con autoridades e instituciones para ver cómo contribuye con la seguridad ciudadana", indicó.

"¿Por qué en su agenda le dedica tiempo a reunirse con estas señoritas? ¿Qué función pública, qué interés público hay en esas reuniones? Y si no hay ninguno, el tema es, por supuesto, muy grave. El presidente lo que está haciendo es banalizar el cargo, afectar su investidura, y está siendo un factor de crisis él mismo", agregó.

Jerí debe "cuidarse" de ser visto con proveedores del Estado

Asimismo, sobre las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang en el Cercado de Lima, Gutiérrez afirmó que un mandatario debe "cuidarse" de no coincidir con un proveedor del Estado, en referencia a la empresa china Nuctech Perú S.A.C., relacionada con el empresario, que obtuvo una orden de servicio con el Estado peruano durante la gestión de Jerí.

"Estos empresarios chinos sí han ido a Palacio, y tiene que haber algunos filtros, no solamente para saber quiénes son, sino quiénes vienen, por qué vienen, por qué vincula a la esfera del poder", comentó.

Si bien Gutiérrez indicó que aún no hay una prueba objetiva que comprobaría un delito, Gutiérrez recordó los límites en investigación que la investidura le otorga a Jerí como presidente.

"Desde mi punto de vista, se ha limitado demasiado la investigación al presidente de la República, porque postergar todo, digamos, a determinado tipo de diligencias, puede hacer que las pruebas terminen diluyéndose y, por más que al final del día se pueda investigar al presidente, como se ha hecho con varios, pudiera ser que no, algunas de estas pruebas se puedan afectar o perder", mencionó.