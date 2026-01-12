Herbert Caller, candidato presidencial del PPP, plantea trasladar cinco ministerios a regiones

El postulante a la Presidencia por el Partido Patriótico del Perú aseguró que esta disposición se daría según las características que cada región tiene para ofrecer a estos sectores.

El candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú (PPP), Herbert Caller Gutiérrez, plantea descentralizar el Poder Ejecutivo y llevar la sede de algunos ministerios a distintas regiones del país. Así, propone trasladar las carteras de Producción a Loreto, Ambiente en Piura, Desarrollo Agrario en Junín, Energía y Minas en Arequipa, y Cultura en Cusco, según las características que cada región tiene para ofrecer a cada sector.

Según manifestó, Piura "es el segundo laboratorio climatológico natural del mundo", donde se podrían implementar y construir institutos de investigación climatológica, de acuerdo con el diálogo que sostuvo "con varios almirantes" de la Dirección de Hidrografía con experiencia en Alemania e Inglaterra.

Agregó que el Perú tiene cinco regiones "muy potentes forestalmente", siendo Loreto una de ellas; mientras que Arequipa ha ganado terreno como una región potente para la minería con la realización de más de 30 eventos de Perumin.

Como parte de su política exterior, descartó que el Perú se cierre a acuerdos comerciales con potencias mundiales, lo que permitirá que el Perú acceda a estos mercados y se expanda la inversión extranjera en nuestro país. Planteó también un cambio en el manejo del personal en las sedes consulares del exterior.

"Nosotros vamos a revolucionar la representación peruana ante el mundo. No vamos a permitir que haya un solo trabajador, servidor o funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores que esté en Alemania y que no hable alemán, que esté en Francia y no hable francés, que esté en Estados Unidos y no hable inglés", comentó.

Como parte de su lucha contra la inseguridad, criticó que el estado de emergencia que rige en algunas regiones omita el control del orden interno por parte de las Fuerzas Armadas. De igual manera, planteó una renovación dentro de la Policía Nacional y cuestionó su mal manejo.

"Ya estamos viendo el resultado desastroso por no haber dispuesto que las Fuerzas Armadas no asuman el control", dijo Caller, quien manifestó que el presidente José Jerí debe ir "de la mano" con las autoridades de la Fuerza Aérea, Ejército y la Marina "para que realmente ellos tomen el control".

En un potencial gobierno, dijo que planteará un estado de emergencia bajo la tutela de las FFAA, según lo establece la Constitución. Asimismo, sostuvo también que los licenciados de las FFAA sean quienes controlen el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

¿Quiénes integran su partido?

Caller, comandante en retiro de la Marina de Guerra, destacó la presencia de exmiembros de las Fuerzas Armadas de diverso rango e integrantes de iglesias cristianas evangélicas como postulantes al Senado, en concordancia con el lema bajo el que —afirma— se alínea esta agrupación: Dios, Patria y Familia.

"Lo que ellos están simplemente queriendo es que se tomen en cuenta y se respeten los principios cristianos, que son principios humanos y que son principios patrióticos, finalmente. Por eso vamos de la mano, tenemos objetivos comunes", aseveró.

También destacó la rapidez con la cual se logró la inscripción de su partido —fundado en 2017— para participar en la contienda electoral, a diferencia de otras 32 agrupaciones "nuevas" que nacieron fuera del plazo de inscripción, según manifestó.

En su plan de gobierno, Caller sostiene que el Estado peruano "ha sido secuestrado por incompetentes, traidores y rateros". Afirmó que estas denominaciones están dirigidas a funcionarios que llegaron a un cargo público sin la capacidad y las competencias requeridas para ocuparlos, y que han convocado a personas de su entorno que van en sintonía con dicho perfil.

"Ha salido una investigación, la cual presentó el exministro de Estado, Milton Von Hesse, en la que se evaluaron a más de 3 000 funcionarios públicos. Y el resultado, qué pena por nuestra amada patria, solo 3 de cada 100 funcionarios evaluados tenían las competencias necesarias para poder estar en ese puesto de representación como gestores públicos", aseguró.

Añadió que otro problema que rodea al Estado es la corrupción, pues esta le cuesta al país un promedio de 25 mil millones de soles. Por ello, una de sus propuestas busca "proteger, premiar y reconocer económicamente" a aquel servidor público que luche contra un acto de corrupción.