Directiva para ingreso de visitantes al Despacho Presidencial exige verificar antecedentes penales

A pesar de las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en las que sostuvo que los protocolos de seguridad de Palacio de Gobierno son insuficientes para detectar antecedentes judiciales, la normativa interna de la sede del Ejecutivo exige de forma explícita la revisión exhaustiva de la situación legal de cada visitante.

Las declaraciones de Álvarez se dieron luego de que un reportaje de Cuarto Poder revelará que el empresario chino Xiadong Ji Wu ingresó tres veces a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Ji Wu, quien es investigado por presuntamente integrar la organización criminal 'Los hostiles de la Amazonía', dedicada al tráfico ilegal de madera, mantenía vigente una orden judicial de arresto domiciliario al momento de sus visitas, las cuales realizó en compañía del también empresario Zhihua Yang, con quien el presidente José Jerí mantuvo al menos dos reuniones que se encuentran bajo investigación fiscal.

La Directiva N° 007-2023-DP-SSG, que regula el ingreso y salida del Despacho Presidencial y locales conexos, establece filtros de seguridad obligatorios que van mucho más allá de la simple verificación de requisitorias vigentes mencionada por el jefe del Gabinete.



En una reciente entrevista concedida a Willax Televisión, el premier Álvarez intentó justificar el ingreso de personas bajo investigación judicial a la Casa de Pizarro alegando un vacío en los controles actuales.

El funcionario afirmó que, tras consultar sobre los niveles de seguridad, descubrió que las revisiones se limitan a un espectro muy reducido de la base de datos de la policía.



"Lo que se revisa son los requisitoriados [...] No condenas, no antecedentes policiales", sostuvo Ernesto Álvarez en la entrevista en Willax, y además atribuyó esta situación a una supuesta falla en la tecnología compartida entre instituciones.

El premier enfatizó que, incluso si existiera una orden de arresto domiciliario, el sistema de Palacio no levantaría ninguna alerta debido a que dicha sede no cuenta con interoperabilidad con otras entidades, como las comisarías, según su propia versión de los hechos.



¿Qué dice la directiva sobre las visitas al Despacho Presidencial?

El documento oficial que rige el funcionamiento del Despacho Presidencial indica que en su artículo noveno que el personal encargado de la seguridad tiene el deber de realizar una evaluación detallada de todas las solicitudes de ingreso.

Según el texto, esta área debe verificar los datos en diversos sistemas de identificación que incluyen la consulta a RENIEC, el sistema de identificación policial para requisitorias, antecedentes y denuncias policiales, y el registro de antecedentes penales.



"El personal del Área de Análisis de Información debe evaluar la solicitud de autorización de ingreso de visitas del funcionario, para lo cual verificará los datos de los visitantes en los Sistemas de Identificación, tales como consulta RENIEC, sistema de identificación policial para requisitorias, antecedentes y denuncias policiales y antecedentes penales", precisa la normativa aprobada por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial.



Este mandato podría contradecir la afirmación de Álvarez sobre la imposibilidad técnica o normativa de verificar condenas o récords policiales antes de permitir el acceso a la máxima sede del poder político en el país.

Este martes, Juan José Santiváñez, el exministro de Justicia y actual vocero del partido Alianza para el Progreso, calificó de falsas las afirmaciones de Ernesto Álvarez sobre la supuesta falta de controles para ingresar a Palacio de Gobierno.

"Lo que creo que ha hecho penosamente el premier es pretender sorprender al país con argumentos que son absolutamente falsos", dijo en diálogo con RPP.

Santiváñez remarcó que cualquier persona no identificada o con problemas judiciales puede ser detectada perfectamente por los protocolos existentes, calificando como irrisorio el argumento de la vulnerabilidad expuesto por el jefe del Gabinete Ministerial.