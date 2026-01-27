Jorge del Castillo "no ve conveniente" vacancia a José Jerí y dice que debe ser procesado al final de su mandato

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que el presidente José Jerí "perdió una oportunidad de oro" respecto a la percepción de la población a su gestión, esto tras revelarse las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En diálogo con RPP, Del Castillo, candidato al Senado por el Partido Aprista, mencionó que el Gobierno se encuentra "en una situación complicada" a pocas semanas de las elecciones; sin embargo, cuestionó que los principales impulsores de su vacancia sean los congresistas que "defendían" al expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el expremier se mostró en contra de esta opción como salida a una nueva crisis política en el país, considerando que no es una salida "conveniente". "La Constitución dispone que el primer mandatario sea procesado al final de su mandato", refirió.

Luego de conocerse que la aprobación del presidente Jerí cayó al 44.3 % en enero, según una encuesta de CPI, Del Castillo sostuvo que estos índices podrían seguir reduciéndose en los meses siguientes.

"Creo que van 17 puntos de diciembre acá, y 10 puntos en las últimas semanas. Entonces, posiblemente siga. Es como ustedes dicen, es un tema en desarrollo. Todavía va a seguir, posiblemente. Pero creo que hay que echar mano a un factor de responsabilidad nacional", expresó.

Así, afirmó que, al inicio de su mandato, Jerí "tenía dos opciones": dedicarse a la seguridad ciudadana y garantizar elecciones "limpias y libres". Sin embargo, "se dedicó a otras cosas".

"Tocó Petroperú, se metió en estos temas que no tenía por qué haberse metido, en lo absoluto", mencionó.

"Dificultades" con Enrique Valderrama

Por otro lado, Del Castillo comentó que han existido "dificultades" con Enrique Valderrama, candidato del Partido Aprista a la Presidencia; pero estas ya se han superado.

"No han sido, tampoco, agraviantes para nadie; pero ha tenido sus dificultades y esto ya está superado. Como diría, la pelota está en su cancha", manifestó.