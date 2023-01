Esta fue la tecnología y los personajes de la cultura geek que no llegaron a 2022 | Fuente: RPP

Por defecto, uno supone que toda innovación tiene una larga y fructífera existencia. En algunos casos, personas y marcas se enfrascan en un avance que pueda cambiar la manera en la que hacemos las cosas, y muchas no sobreviven a los cambios y nuevas tendencias. Además, la vida de ilustres personajes vinculados a la tecnología también es corta, y muchos dijeron adiós este 2022 que nos dejó. NIUSGEEK rinde un sentido homenaje a las personas y marcas que nos dejaron el año que se fue.

Ya había muerto, pero ahora pierde la misa de honras. BlackBerry decidió dar de baja todo su software propietario para smartphones y tablets: BlackBerry OS 7.1, BB10 y PlayBook OS 2.1 para pantallas grandes. Con eso, es inviable un retorno de la compañía al mundo móvil.

El sepulturero Google tuvo un año muy fructífero en 2022, y una de sus grandes apuestas no logró sobrevivir al año que se fue. La cuna de “Cobra Kai” fue dada de baja por un replanteamiento de la plataforma. Se fue “Cobra Kai”, se fue “YouTube Originals”.

Otra de las “muertes por Google” ha sido el sistema de conexión y chat Duo, propuesto por la gigante de Mountain View en 2016 en respuesta al exitoso FaceTime de Apple. La decisión fue simple: necesitaban darle más empuje a Google Meet, la app de videollamadas que compite con Zoom y Teams desde el inicio de la pandemia.

Es, quizás, uno de los productos más emblemáticos de la tecnología en el milenio, y su retiro es similar al de Messi tras ganar la Copa del Mundo en Qatar. El iPod tuvo todo: provocó el cambio del mercado digital de música, le dio medio nombre al podcast, fue la antesala del iPhone, extendió iOS a las masas, se mantuvo como un ícono tecnológico por casi 20 años, derrotó a todos sus competidores en todos los mercados, tuvo variantes que encajaban con todos los hábitos y, por encima de todo, era la manera más económica de conseguir stickers de Apple. Descansa en paz, leyenda.

El “cripto invierno” sigue doliendo, y deja un reguero de empresas quebradas y CEOs en fuga. Uno de ellos es Do Kwon, el creador de la Fundación TERRAUST y la criptomoneda LUNA, cuyo valor de 116 dólares por unidad colapsó hasta 0.01 centavos en horas. Tras esto, la confianza en las criptomonedas descendió radicalmente.

Junto con el iPod, Internet Explorer fue un producto emblemático en el segmento tecnológico. No hay usuario de Windows que no haya usado, aunque sea de causalidad una vez, al mítico explorador de Microsoft. Pese a los intentos de la compañía de Redmond por “obligar amablemente” el uso de Edge como navegador dentro del entorno, más de 70 millones de personas usaban IE cuando se finalizó el soporte.

¿Sabías que CNN tenía una plataforma de pago como Netflix, y que buscaba un ligar especial en la propuesta de WarnerMedia? Bueno, nosotros tampoco. Nos enteramos de ella y, en menos de cinco semanas, se anunció el cierre de esta app.

Por nombre no lo reconocerás, pero recuerda que él fue el responsable de crear el formato más memético de este siglo: los GIFs. La COVID-19 nos quitó a este visionario ingeniero de CompuServe a los 74 años.

Si hay una rata a la que debemos agradecer algo, es “Magawa”. Este roedor fue entrenado para olfatear explosivos escondidos en poblados de Camboya, salvando miles de vidas durante 5 años y recibiendo condecoraciones por su actividad dantes de pasar al retiro y morir en paz, lejos de la violencia humana.

Otra víctima de Google en 2022 fue Hangouts, la app que permitía conversaciones multiplataforma entre contactos. Muchas de estas herramientas pasan a Google Chat, pese a que esta app fue descargada 5 mil millones de veces.

Antes de Dota 2, LoL y otros MOBA, el mundo se reunía en los servidores de HoN por horas. Sin embargo, Frostburn Studios no se dio el abasto para adaptarse al nuevo mercado y cerró sus servidores tras 12 años de funcionamiento.

Vimos el nacimiento de esta fructífera unión en 2016, cuando el mítico P9 levantó el estándar de la fotografía móvil con un lente monocromo. Con ese punto de partida, la tecnología de lentes de Huawei despegó a niveles extraordinarios y centrados en las líneas P y Mate, pero este 2022 el acuerdo dejó de ser exclusivo. Ahora, Xiaomi luce el logo de la compañía alemana en el chasis de sus smartphones, y creemos que aun no dan la talla.

Si bien está pensado para el 23 de enero de este año, Microsoft decretó la eutanasia de Windows 8.1 a mitad del 2022. Este software no tuvo la capacidad de borrar la mala imagen de la nueva interfaz que Microsoft quiso imponer en la primera parte de la década pasada, y emparejar el conceto de los teléfonos que lanzaron sin éxito con Nokia. Para el olvido esta ventana confusa.

Con los criptoactivos, Zuckerberg incrementó su interés por crear una plataforma que centralice las transacciones digitales y soñó, durante un tiempo, con una moneda que una los esfuerzos de diversas compañías tecnológicas. Cuando despertó, se dio cuenta que nadie quería darle un centavo y, finalmente, Novi no encontró sitio en la industria.

Siempre que pensamos en marcas como Google y Facebook, viene esa imagen mental en la que los recursos repartidos son calibrados para mejorar las soluciones más potentes y comerciales. Tener una app aparte para ver juegos no ayudaba mucho, y Meta decidió cerrar la versión móvil que ya tenía presencia en la app principal de Facebook.

Si tienes una consola de videojuegos en casa, tienes que agradecer mucho a quien apostó por la PlayStation original y la Sega Dreamcast. El exejecutivo de Sony falleció a los 75 años.

Resulta raro que la combinación de esfuerzos en PlatinumGames y Square Enix no haya tenido el impacto de otras creaciones exitosas, como Bayonetta o NeR Automata. La pobre recepción de Babylon´s Fall provocará que el acceso a servidores se cierre en febrero del 2023 y cerrando un ciclo de vida menor a un año.

Sí, otro. La nueva hoja de ruta de Google, plasmada en el reciente Google I/O 2022, no contemplaba la llegada de una nueva edición de laptop con ChromeOS diseñada bajo la línea Pixel, que ya alimenta los rumores de una Tablet y una edición asequible del Pixel 7. Con esto, Google dejaría a las OEM la responsabilidad de guiar el mercado de Chromebooks.

Otro de los cierres “Made by Google” en 2022 fue el de la división de juegos en nube Stadia. Este proyecto, que buscaba hacerse un lugar en el mercado cloud de PlayStation y XBOX, no logró una masa crítica de usuarios ni el respaldo de desarrolladores necesario para darle empuje. Game Over.

No voy a negar que estuve entusiasmado con el concepto de Onward respecto al posible BlackBerry con teclado físico y tecnología 5G que, en teoría, prometían para el 2021. Pasado el plazo, nos entramos que la firma había perdido la licencia de uso del nombre “BlackBerry” y, con ello, perdido también la esperanza de los fans.

Recuerda que Google se escribe con G de “Game of Thrones”. Además de la larga lista colocada en desorden dentro de esta nota, se reservaron un momento especial para unificar esfuerzos en la división GEO que, finalmente, decidió dar de baja a la aplicación independiente Street View, la misma que ya está integrada en Google Maps. Si los cálculos no fallan, la siguiente marca en decir adiós podría ser Waze.

Si hay una historia triste este año es la relacionada a la muerte del creador de Yu-Gi-Oh. De acuerdo con testigos del hecho, Takahashi se aventura a ayudar a una familia que corría el riesgo de ahogarse en una playa de Okinawa, mientras practicaban buceo. Todos los presentes coinciden que el mangaka, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dos días después en la zona, murió como un héroe.

No hay pruebas, pero tampoco dudas, de que el hermano menor de la línea iPhone no volverá a vitrinas. Esta tesis responde a dos condiciones: la presencia del iPhone SE como “comodín” de verano para Apple y el regreso del modelo Plus al catálogo principal. Si tienes un iPhone Mini 13, abrázalo y acompáñalo hasta el último de sus días.

Ya el año pasado cerrábamos el homenaje con la muerte de Glen De Vries, uno de los tripulantes de la segunda misión de Blue Origin. Este año, Valeri Riumin parte a la eternidad a los 82 años, luego de una fructífera carrera aeroespacial que lo mantuvo por 371 días fuera de la Tierra, a lo largo de cuatro misiones distintas.

El cierre de una etapa en la investigación de Marte se produce ahora, antes de Navidad, con el último mensaje enviado por el robot “InSight” desde el planeta rojo. Desde ese panorama solitario, y perdiendo de a pocos su potencia, pudo transmitir un último mensaje a la humanidad: “Gracias por quedarte conmigo”.