La crisis económica, impulsada por la pandemia y la incertidumbre política, ha continuado complicado las finanzas de los hogares peruanos debido al aumento de precios y el aún bajo nivel de empleo formal.

Estando a pocos días de iniciar el 2022, ¿qué podemos hacer para mejorar la economía familiar en este nuevo año?

Según el profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, debemos tener en cuenta 12 "uvas financieras" para empezar este 2022 cuidando nuestras finanzas personales.

1. Lleve un control de sus ingresos y gastos

Para iniciar, lo ideal es tener en claro cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué gastamos. Con esto podremos calcular cuanto dinero nos sobra o nos falta para saber cómo manejarlo.

Al momento de hacer el calcula ten en cuenta el ingreso neto que recibes, es decir, el salario con descuentos de seguro, AFP u otro.

En el caso de los gastos se sugiere separarlos en categorías como gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención del hogar (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), o "gustitos".

2. Reduzca sus gastos no esenciales

Cuando ya tengas listo tu control de ingresos y gastos observarás que tienes una categoría con gastos que no son estrictamente necesarios.



En algunos casos esos "gustitos" pueden darse de forma diaria (como comprar golosinas, gaseosas o jugar la lotería) o de forma semanal (como ir al cine, cenar en un restaurante o salir a un centro comercial).





Además, hay gastos de otras categorías que podemos reducir como el de transporte. Por ejemplo: Puedes evitar gastar tanto en taxis y optar por tomar el transporte público.

"Este tipo de gastos debemos procurar controlarlos o reducirlos, para tener una mayor capacidad económica", comenta Carrillo.

3. Planifique sus compras

Al hacer gastos de manutención del hogar ten en cuenta una planificación previa para no gastar de más. Se recomienda realizar una lista y respetar esa lista, para no adquirir algo que realmente no necesitamos.

También puede ahorrar comprando productos “al por mayor” para ahorrar respecto al precio que pagarías por unidad.

Otra opción es planificar buscando previamente por internet el producto que comprarás, y así encontrará el mejor precio.

4. Ahorre

Carrillo señala que uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, lo cual debemos verlo como “pagarnos a nosotros mismos”.

El especialista en finanzas precisa que lo ideal es ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos, y acumular en el tiempo unos 3 sueldos mensuales como mínimo.

Con este dinero guardado podrás acumular para una compra grande como la de un departamento o un auto, o afrontar algunos imprevistos.

5. Usa la tarjeta de crédito de forma inteligente

Si va a adquirir una tarjeta de crédito recuerde usarla solo en la modalidad de “crédito directo” o “pago total”. Es decir, si consumes con la tarjeta cancela el monto a penas llegue la fecha de pago, ya que de esta forma no pagarás intereses.

A menos que se trate de una promoción de “cuotas sin intereses”, hacer un consumo con la tarjeta y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro.

6. Endéudese solo para compras importantes

Ten en cuenta que solo debes adquirir un deuda para un consumo que tenga un valor importante, como un electrodoméstico, un mueble grande o un viaje, cuya compra no podemos pagar en su totalidad a fin de mes.

Incluso Carrillo señala que en estos casos lo mejor suele ser un préstamo personal en vez de una tarjeta de crédito, ya que las tasas son más bajas en promedio.

7. Cuidado al adquirir un préstamo

Si tu sueldo está en soles y te endeudas en dólares puedes generarte problemas pues debido a la volatilidad del dólar, corres el riesgo de que suba mucho el tipo de cambio, y aumente innecesariamente la deuda.

Recuerda que en lo que va de 2021, el dólar ha subido más de 10% aproximadamente y se vende a más de S/ 4.



8. Controle de cuánto será su deuda

Revisa que que las cuotas que debes pagar por un préstamo no superen la tercera parte de tus ingresos.



Si tu sueldo o ingreso neto es, por ejemplo, S/1,500 al mes, todo lo que destines para pagar las cuotas de tus deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito vehicular, u otra, no debería ser más de S/500.

"De lo contrario, podría caer en sobreendeudamiento", indica el experto.

9. Pregunte por la TCEA

Ante de aceptar un crédito pregunta por la TCEA (Tasa de Costo Efectiva Anual), aquella tasa de interés que incluey las comisiones, seguros y otros gastos que cobran las entidades financieras.

10. Cuide su “deuda potencial”

Evita tener más de dos tarjetas de crédito y con líneas no mayores a 3 sueldos mensuales.

"No conviene tener muchas tarjetas de crédito o mucha línea de crédito en estos plásticos, ya que ello incrementa nuestra deuda potencial, y cuando solicitemos un crédito hipotecario o vehicular, no podremos acceder a estos productos a menos que cancelemos algunas tarjetas o reduzcamos nuestras líneas", precisa Carrillo.



11. Mantenga un buen historial crediticio

Para mantener un buen historial crediticio debes cumplir puntualmente con tus obligaciones como deudas con entidades financieras. Pero, estas no son las únicas.



También debes tener en cuenta lo que adeudas con otras instituciones como SUNAT, el pago de luz, agua, teléfono, etc., ya que todo ello se reporta a las centrales de riesgo.

"Si estamos mal reportados, se limita nuestra posibilidad de obtener un nuevo financiamiento, pero además podríamos perder oportunidades laborales", advierte el experto.

12. Aproveche los meses de ingresos fuertes

En caso estés en planilla, debes aprovechar tus ingresos “estacionales” en los que obtienes mayores recursos como la gratificación, la CTS o el pago de utilidades. Ese dinero extra puede ayudarte a reducir tus deudas caras o empezar a ahorrar.

Si eres un trabajador independiente, ten en cuenta las fechas en las que obtienes mayores ganancias. Por ejemplo, si eres emprendedor y te fue bien en esta campaña navideña, tomalo como una buena oportunidad para ordenar tus finanzas familiares.