"Mis papás lo quieren": Yahaira Plasencia oficializa su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez

Yahaira Plasencia confirmó su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. Luego de ser vista en una clínica acompañada por Rodríguez, la salsera no ocultó más su romance mencionando que “va muy en serio”.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío. Lo bueno es que él no habla con la prensa”, comenzó diciendo la intérprete de Y le dijo no.

Seguidamente, Yahaira lleno de elogios a su nueva pareja mencionando que ya conoce a sus papás y que estos “lo quieren mucho”.

“Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Todo lo bueno. Tengo todas las palabras buenas para decir de Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad. Estoy feliz y tranquila”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

En otro momento, fue consultada por los videos donde Luis Fernando Rodríguez aparece en el bautizo de su sobrino y otras fotos en reuniones con su familia. “Yo no escondo nada. Él respeta mi espacio, respeta mi trabajo y mis cosas. Eso me gusta muchísimo, que lo valore, lo respete, que admire. Estoy en una etapa muy bonita”, añadió.

Yahaira Plasencia sobre Luis Fernando Rodríguez: “Me protege y me cuida”

Yahaira Plasencia resaltó la buena relación que tiene Luis Fernando Rodríguez con su familia después de videos y fotos donde se vio al empresario celebrar Navidad y Año Nuevo 2026 con ellos.

“Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, comentó la cantante y bailarina peruana.

De igual manera, contó que fue el productor de televisión Peter Fajardo quien le presentó al empresario con quien ya acordó mantener una relación basada en la tranquilidad y manteniendo su privacidad.

“Creo que las personas aparecen en un momento en tu vida por algo. Muy aparte de lo personal, él es una persona que me ayuda, me protege y me cuida. Está conmigo y con mi familia. Quiere mucho a mis papás. Quiero mantener (la relación) bien. Mantenernos tranquilos y en privado”, exclamó.