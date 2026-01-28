Últimas Noticias
"Mis papás lo quieren": Yahaira Plasencia oficializa su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Estoy en una etapa muy bonita", dijo Yahaira Plasencia al hablar de su relación con Luis Fernando Rodríguez, empresario que fue visto en salidas con Pamela López el 2024.

Yahaira Plasencia confirmó su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. Luego de ser vista en una clínica acompañada por Rodríguez, la salsera no ocultó más su romance mencionando que “va muy en serio”.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío. Lo bueno es que él no habla con la prensa”, comenzó diciendo la intérprete de Y le dijo no.

Seguidamente, Yahaira lleno de elogios a su nueva pareja mencionando que ya conoce a sus papás y que estos “lo quieren mucho”.

“Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Todo lo bueno. Tengo todas las palabras buenas para decir de Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad. Estoy feliz y tranquila”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

En otro momento, fue consultada por los videos donde Luis Fernando Rodríguez aparece en el bautizo de su sobrino y otras fotos en reuniones con su familia. “Yo no escondo nada. Él respeta mi espacio, respeta mi trabajo y mis cosas. Eso me gusta muchísimo, que lo valore, lo respete, que admire. Estoy en una etapa muy bonita”, añadió.

Yahaira Plasencia sobre Luis Fernando Rodríguez: “Me protege y me cuida” 

Yahaira Plasencia resaltó la buena relación que tiene Luis Fernando Rodríguez con su familia después de videos y fotos donde se vio al empresario celebrar Navidad y Año Nuevo 2026 con ellos.

“Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, comentó la cantante y bailarina peruana.

De igual manera, contó que fue el productor de televisión Peter Fajardo quien le presentó al empresario con quien ya acordó mantener una relación basada en la tranquilidad y manteniendo su privacidad.

“Creo que las personas aparecen en un momento en tu vida por algo. Muy aparte de lo personal, él es una persona que me ayuda, me protege y me cuida. Está conmigo y con mi familia. Quiere mucho a mis papás. Quiero mantener (la relación) bien. Mantenernos tranquilos y en privado”, exclamó.

Luis Fernando Rodríguez fue visto en salidas con Pamela López el 2024.
Luis Fernando Rodríguez fue visto en salidas con Pamela López el 2024. | Fuente: Instagram (pamelalopezoficial)

Luis Fernando Rodríguez fue captado con Pamela López el 2024

Luis Fernando Rodríguez no es un personaje nuevo en la farándula local. En agosto de 2024, fue visto en una discoteca en La Molina junto a Pamela López, quien se había separado del futbolista Christian Cueva semanas atrás.

Del mismo modo, Amor y fuego compartió fotos y videos donde el empresario aparecía abrazando a la trujillana en un ascensor generando una gran controversia por su reciente separación del futbolista.

Por otro lado, la propia Pamela López negó, en ese momento, tener un romance con Rodríguez mencionando que solo son amigos. Además, negó tener una amistad con Nardha Velarde, arquitecta quien era pareja sentimental de 'El Diablo'.

"No tengo ninguna relación con nadie ni la he tenido. (Nardha Velarde) nunca fue mi mejor amiga, tampoco fue mi amiga, son muy contadas las veces que compartía con ella. No considero que esté dañando a ninguna persona. Cada uno tiene una verdad, yo no quiero entrar en más detalles", expresó en diálogo con Amor y fuego.

