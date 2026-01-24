Con camiseta morada y desde Matute: esposa de Guillermo Viscarra lista para alentarlo en la Noche Blanquiazul 2026

Celita ‘Chela’ Guanella, esposa del arquero Guillermo ‘Billy’ Viscarra, está presente en el Estadio Alejandro Villanueva, para apoyar al futbolista en la presentación oficial del equipo de Alianza Lima que enfrentará al Inter Miami.

A través de sus redes sociales, la influencer y empresaria compartió su entusiasmo: “Ready (Lista) para mi segunda tarde blanquiazul”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Posteriormente, Guanella publicó una fotografía en la que se la ve luciendo la camiseta morada de Alianza Lima.

Asimismo, compartió una publicación del club blanquiazul donde Guillermo Viscarra luce su uniforme de arquero: “No se puede ser tan churro”, escribió.

Como se recuerda, este es el segundo año de ‘Billy’ en cuadro victoriano ya que fue presentado como guardameta a fines de 2024 y ha firmado contrato hasta el 2026.

Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO: se enfrentan este sábado 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y Liga 1 Max (Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima llega al partido en un momento complicado a nivel institucional. Y es que el escándalo donde se han visto envueltos tres jugadores del plantel ha movido los planes del equipo. De hecho, se esperaba que dos de los tres arranquen como titulares ante Inter Miami, pero esto no será así.

A nivel futbolístico, el cuadro de La Victoria disputó tres partidos amistosos previos a su día principal, perdiendo dos y ganando el otro. Inter Miami, en tanto, jugará su primer partido de pretemporada en suelo peruano, que dará inicio a una gira que lo llevará por varios países de la región.

¿Quién es Celita Guanella?

Celita Guanella, también conocida como ‘Chela’, es una modelo boliviana. Es imagen de diversas marcas, por lo que en sus redes sociales suele compartir experiencias con productos tecnológicos o muestra atuendos de una popular marca deportiva y urbana.

En sus redes, es habitual verla transmitiendo en vivo sus reacciones a las actuaciones del arquero de Alianza Lima, generando interacción con sus seguidores e incluso propiciando debates. Dinámica que ha continuado haciendo este año desde que su pareja comenzó a defender la camiseta del equipo victoriano.

Al revisar su cuenta de Instagram, destacan tres fotografías junto a Guillermo Viscarra, reflejando momentos importantes de la carrera del futbolista. Además, en múltiples ocasiones ha sido entrevistada para conocer su opinión en la previa o después de los partidos que disputó el portero boliviano.

La influencer cuenta con una sólida aceptación en redes, sumando más de 50 mil seguidores solo en Instagram.

Celita Guanella y Guillermo Viscarra se casaron en enero de 2022.