"No esperaba tanto cariño": Laura Huarcayo se sincera tras su regreso a la televisión en 'MQM'

Laura Huarcayo se sinceró sobre su regreso a la televisión luego de nueve años. Días atrás, la exmodelo asumió la conducción del programa Mande quien mande (MQM), junto a Erick Elera y Carlos Vílchez con su personaje de ‘La Carlota’, demostrando su gran carisma y su conexión con el público.

Ahora, la exintegrante de Habacilar recalcó estar sorprendido por los buenos comentarios de las personas en redes sociales, quienes esperaban su retorno a la pantalla chica.

“No esperé tanto cariño, sobre todo porque dejé casi nueve años de hacer televisión. Los programas donde he estado siempre han sido dirigidos a la familia, a divertirse, a pasarla bien, creo que eso tiene mucho que ver”, manifestó la conductora a Trome.

En ese sentido, explicó que su alejamiento de las cámaras fue para dedicarse plenamente a sus hijos, quienes “la necesitaban”.

“Yo lo estuve pensando dos años antes (de alejarse de la televisión), porque es difícil dejar lo que te gusta tanto, tu independencia económica, pero sentía que era un poquito egoísta en no dar lo que mis hijos necesitaban. Fue básicamente por eso”, remarcó.

En otro momento, negó que haya “serruchado” a Rebeca Escribens, quien había sido anunciada como la conductora de Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello.

“A mí me convocó la producción, y yo encantada de trabajar, sobre todo con una producción tan creativa (…) con Rebeca tenemos una linda amistad. Yo la estimo mucho, la quiero mucho, pero yo no tenía idea de nada respecto a eso”, acotó.

Laura Huarcayo no descarta enamorarse: “Quizás más adelante”

Laura Huarcayo también habló sobre su situación amorosa. La conductora de televisión no descartó que pueda volver a enamorarse luego de su separación del empresario Dimitri Karagounis el 2020.

“Quizás más adelante, sí, ¿por qué no? Más adelante, como a mitad de año, podría ser (…) En el amor uno nunca sabe, pero no he pensado en eso. yo prefiero más adelante, de repente, conocer a personas que no estén en el medio”, señaló.

En ese sentido, afirmó no descartar a un pretendiente por no poder llevarla a lugares caros, sino que prefiere que sea “una buena persona” y que tenga “buen corazón”.

“Cuando una persona quiere de corazón, creo que hay muchas otras cosas que son importantes. Para mí lo que sería el principal interés en una persona es que sea buena de corazón (…) Yo soy una persona muy sencilla. Lo importante es con quién estás en ese momento, no el lugar”, explicó.

A pesar de ellos, mencionó no tener miedo a quedarse sola debido tras haber estado en una relación larga. “Mucho tiempo he estado en una relación y ahora estoy disfrutando de mí. De repente, en un tiempo por ahí aparece alguien que me puede parecer un poco interesante”, agregó.

Carlos Vílchez, Laura Huarcayo y Erick Elera son los conductores de Mande quien mande este 2026.Fuente: Instagram (laurahuarcayo)

Laura Huarcayo reemplaza a María Pía Copello en conducción de 'MQM'

Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión asumió la conducción junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’ y Erick Elera.

De acuerdo con la promoción, compartida la semana pasada en las redes sociales, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

"Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluyó la promoción del programa.