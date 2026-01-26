Últimas Noticias
Tony Succar denuncia supuesto maltrato a su padre en lobby de hotel: "No le permitieron usar el baño"

Tony Succar denuncia supuesto maltrato a su padre Antonio en lobby de hotel en Estados Unidos.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tony Succar contó que a pesar de haber pagado la habitación en un hotel de Estados Unidos, su padre Antonio habría sido impedido de ingresar al baño. "La compasión no debería ser opcional", expresó.

Tony Succar se mostró indignado luego de un supuesto maltrato a su padre Antonio en un hotel en Estados Unidos por no dejarle usar el baño.

Por medio de un video, difundido este lunes en sus redes sociales, el músico ganador del Grammy aseguró que un personal del hotel ubicado en Los Ángeles se negó a prestarle los servicios higiénicos a su familiar a pesar de haber pagado el hospedaje.

“Este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel (a mi papá), siendo yo un huésped en este hotel”, expresó Succar resaltando que su padre es un adulto mayor de 71 años que tiene problemas de vejiga.

Del mismo modo, el joven del hotel incriminó a Succar de no ser huésped debido que no habría pasado el ‘check-ing’ correspondiente. “Tengo mis documentos aquí y él dice que mi papá fue grosero porque mi papá tiene una emergencia”, respondió Succar mientras ambos grababan con sus celulares.

Por otro lado, el trabajador señaló que el padre de Succar le habría gritado, motivo por el cual decidió cancelar la reservación del compositor e instrumentista peruano. “Mi papá necesita ir al baño (…) Dice que mi papá le gritó y por eso cancela mi reservación de una”, añadió.

Seguidamente, el recepcionista le pidió a Tony Succar retirarse del hotel al considerar que “está invadiendo propiedad privada”. “Estás siendo maleducado conmigo. Lo siento voy a cancelar tu reservación”, sostuvo.

Kenji Succar, Claudia Succar, Mimy Succar, Antonio Succar y Tony Succar.
Kenji Succar, Claudia Succar, Mimy Succar, Antonio Succar y Tony Succar. | Fuente: Instagram (mimysuccar)

Tony Succar tras irse de hotel: “La compasión hoy en día da miedo”

Por su parte, Tony Succar negó ser irrespetuoso con el trabajador. “No sé cómo alguien puede tener tan poca compasión. Empecé a grabar porque no puedo creerlo. No dejó a mi papá usar el baño. Es una emergencia”, mencionó el productor musical peruano.

Por último, el joven señaló que llamaría a la Policía por lo que Succar decidió llevarse a su padre a un local de comida al costado del hotel.

“La compasión de los seres humanos. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, da miedo. Finalmente, mi papá pudo orinar aquí donde te puedes comer un buen Teppanyaki. Y al mismo tiempo, puedes ir al baño y orinar en paz”, acotó.

En ese sentido, el compositor reiteró sus críticos al hotel calificándolo de ser “el peor hotel de todos Los Ángeles”. “Pasa es que voy a estar grabando por aquí (…) tengo que ahorrar dinero para los videos musicales que hago y todas esas cosas”, concluyó.

Tony Succar reflexiona sobre incidente en hotel: “Ojalá puedan reflexionar”

Tony Succar decidió compartir el video del incidente de su padre en un hotel en Estados Unidos recibiendo diversos comentarios de sus seguidores, quienes, en su mayoría, cuestionaron al hotel por no prestar el baño a Antonio Succar.

“Hoy me quedé en shock con un hotel (…) en LA. No es un ataque, es un recordatorio. La compasión no debería ser opcional, especialmente con nuestros mayores”, empezó diciendo el músico en su publicación.

Es así como Succar reiteró que su padre tenía “la emergencia” de usar el baño luego de que el año pasado tuviera “varias cirugías” demostrando que su salud “no está en su mejor momento”.

“Aun así, no le permitieron usar el baño del lobby y la situación se manejó de una forma que nos dejó muy impactados. Incluso me botaron del hotel y mencionaron llamar a la policía, aun cuando ya había pagado la habitación, por lo que tuve que irme a otro lugar”, aseveró.

Finalmente, invitó a las personas a reflexionar sobre lo sucedido para que puedan ser más solidarios con los adultos mayores. “Comparto esto con la esperanza de que sirva para reflexionar y para que, en momentos así, la humanidad esté primero”, agregó.

Tags
Tony Succar Antonio Succar

