Tony Succar denuncia supuesto maltrato a su padre en lobby de hotel: "No le permitieron usar el baño"

Tony Succar se mostró indignado luego de un supuesto maltrato a su padre Antonio en un hotel en Estados Unidos por no dejarle usar el baño.

Por medio de un video, difundido este lunes en sus redes sociales, el músico ganador del Grammy aseguró que un personal del hotel ubicado en Los Ángeles se negó a prestarle los servicios higiénicos a su familiar a pesar de haber pagado el hospedaje.

“Este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel (a mi papá), siendo yo un huésped en este hotel”, expresó Succar resaltando que su padre es un adulto mayor de 71 años que tiene problemas de vejiga.

Del mismo modo, el joven del hotel incriminó a Succar de no ser huésped debido que no habría pasado el ‘check-ing’ correspondiente. “Tengo mis documentos aquí y él dice que mi papá fue grosero porque mi papá tiene una emergencia”, respondió Succar mientras ambos grababan con sus celulares.

Por otro lado, el trabajador señaló que el padre de Succar le habría gritado, motivo por el cual decidió cancelar la reservación del compositor e instrumentista peruano. “Mi papá necesita ir al baño (…) Dice que mi papá le gritó y por eso cancela mi reservación de una”, añadió.

Seguidamente, el recepcionista le pidió a Tony Succar retirarse del hotel al considerar que “está invadiendo propiedad privada”. “Estás siendo maleducado conmigo. Lo siento voy a cancelar tu reservación”, sostuvo.