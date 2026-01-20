Últimas Noticias
Vania Bludau revela el tiempo que lleva soltera: “Espero que este año llegue el amor de mi vida”

Vania Bludau revela el tiempo que lleva soltera y dice esperar pronto al amor de su vida.
Vania Bludau revela el tiempo que lleva soltera y dice esperar pronto al amor de su vida. | Fuente: Instagram (vaniabludau)
Harold Quispe

Vania Bludau también contó que se mudará de manera definitiva a Lima tras haber venido varias veces al país. “Traeré todas mis cosas”, expresó la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Vania Bludau reveló el tiempo que lleva soltera y expresó su deseo de que pronto llegue “el amor de su vida”. La modelo peruana estuvo en el segundo concierto de Bad Bunny el último sábado siendo una de las seleccionadas para ‘La casita’ junto a otras figuras de la farándula local.

“Increíble. Yo fui a un concierto en primera fila en Miami, pero no había casita. La pasé muy chévere porque tuve a Benito al costado. Yo bailaba sola contra el muro (…) Fue una experiencia única. Benito huele muy rico”, comentó.

Por otro lado, mencionó que ya lleva un año sin tener pareja. “El 18 es mi aniversario de soltería oficial (…) Estoy un año soltera”, expresó.

En ese sentido, señaló que ya “hizo todos los rituales” para que este 2026 pueda llegar “el amor de su vida”. “He mordido canela, me metí debajo de la mesa, guardé tres kilos de lentejas, me pasé romero, me comí uvas”, señaló a las cámaras de Amor y fuego.

En efecto, la exintegrante de Esto es guerra aseguró que hizo todos los rituales de TikTok junto a una amiga en Cusco. “Le rogué a los Apus, a la Pachamama, hice mi fogata, llovió a las doce. Espero que este año llegue el amor de mi vida. Espero que sí”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que a pesar de tener pretendientes, aún no puede encontrar a alguien con quien pueda afianzar una relación. “Si, sí hay algunos (pretendientes) por ahí”, añadió.

Vania Bludau ganó la competencia de El gran chef famosos en mayo de 2025.
Vania Bludau ganó la competencia de El gran chef famosos en mayo de 2025. | Fuente: Instagram (vaniabludau)

Vania Bludau anuncia que se muda a Lima de manera definitiva

Vania Bludau recalcó que todo el 2025 estuvo viajando mucho a Lima para participar en proyectos televisivos como El gran chef famosos y Esto es guerra, programa donde ingresó junto a su amiga, Alejandra Baigorria.

Es así como la también influencer anunció que se mudará de manera definitiva a la capital peruana.  

“Mi primicia es que ya estuve viajando tanto a Perú el año pasado, que ya me voy a mudar del todo. Estoy trayendo toda mi carga de cosas y me mudo a Lima nuevamente este año”, explicó la personalidad de televisión.

Al ser consultada si ya tiene un nuevo proyecto en el Perú, respondió: “Se vienen cositas”. Seguidamente, descartó que vaya a participar en algún reality de competencia.

“Miren mis uñas esculturales y hermosas. No hay forma. Aparte, no estoy para romperme un hueso”, aseguró a Amor y fuego.


Vania Bludau y Austin Palao fueron grabados en presunta escena de besos

En abril de 2025, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao dejó muchos momentos que fueron comentados por usuarios y seguidores de la farándula local. Una de las escenas más virales tuvo a dos protagonistas: Vania Bludau y Austin Palao.

Fue el programa Amor y fuego que difundió breves momentos que no fueron vistos en la denominada "Boda del año” que significó la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao tras cinco años de relación.

¿Qué pasó? En las imágenes se pudo ver cómo Vania Bludau aparece muy cariñosa con Austin Palao, hermano de Said Palao. Ambos aparecen bailando en medio de la multitud mientras que se acercan el rostro hasta darse un supuesto beso que desató rumores de un presunto romance.

Las imágenes, además, aclararon la situación sentimental de Vania Bludau, quien estaría soltera ante los rumores que la acercaban a su expareja Mario Irivarren. Por su parte Austin Palao concluyó su relación con la chilena Fran Maira en diciembre del 2024.

