Vania Bludau revela el tiempo que lleva soltera: “Espero que este año llegue el amor de mi vida”

Vania Bludau reveló el tiempo que lleva soltera y expresó su deseo de que pronto llegue “el amor de su vida”. La modelo peruana estuvo en el segundo concierto de Bad Bunny el último sábado siendo una de las seleccionadas para ‘La casita’ junto a otras figuras de la farándula local.

“Increíble. Yo fui a un concierto en primera fila en Miami, pero no había casita. La pasé muy chévere porque tuve a Benito al costado. Yo bailaba sola contra el muro (…) Fue una experiencia única. Benito huele muy rico”, comentó.

Por otro lado, mencionó que ya lleva un año sin tener pareja. “El 18 es mi aniversario de soltería oficial (…) Estoy un año soltera”, expresó.

En ese sentido, señaló que ya “hizo todos los rituales” para que este 2026 pueda llegar “el amor de su vida”. “He mordido canela, me metí debajo de la mesa, guardé tres kilos de lentejas, me pasé romero, me comí uvas”, señaló a las cámaras de Amor y fuego.

En efecto, la exintegrante de Esto es guerra aseguró que hizo todos los rituales de TikTok junto a una amiga en Cusco. “Le rogué a los Apus, a la Pachamama, hice mi fogata, llovió a las doce. Espero que este año llegue el amor de mi vida. Espero que sí”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que a pesar de tener pretendientes, aún no puede encontrar a alguien con quien pueda afianzar una relación. “Si, sí hay algunos (pretendientes) por ahí”, añadió.