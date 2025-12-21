Fernando Díaz afirma que "se incomodó" al ser vinculado con Maju Mantilla: "Me estaban difamando"

Fernando Díaz y Santi Lesmes respaldaron a Maju Mantilla tras su renuncia a 'Arriba mi gente'. | Fuente: Instagram

¿Qué se dijo sobre Maju Mantilla y Fernando Díaz?

Meses atrás, se especuló sobre un supuesto romance entre Maju Mantilla y Fernando Díaz. Esto, luego de que la modelo y empresaria anunciara su separación de Gustavo Salcedo, con quien tiene dos hijos.

Fue Daniela Cillóniz, quien encendió la polémica tras mencionar que sentía que Maju "tenía química" con el conductor de televisión.

Días después, la propia Cillóniz se disculpó y aseguró que su comentario nunca fue con mala intención y que solo dijo lo que percibía al ver el programa de Arriba mi gente.

"Quiero aclarar que no sabía que Fernando era casado. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho un comentario así. Le pido disculpas a Maju y a su familia", expresó la actriz y modelo a Trome.

Quien también coincidió con dicha afirmación fue Verónica Alcántara, quien aseguró que una fuente cercana le dijo que habría “algo más allá de una amistad" entre Fernando Díaz y la exreina de belleza.

"Yo tenía una fuente anterior que me había comentado sobre algo con un compañero de trabajo, no fue Gustavo (quien me contó). Él me lo desmiente. Porque yo le digo 'me está llegando esta información'. Para Gustavo no era real. Según mi fuente sí era real, pero para Gustavo no", señaló.

En esa misma línea, mencionó que el propio Salcedo le contó que la esposa de Fernando Díaz había mostrado unos supuestos chats entre Maju Mantilla y Fernando Díaz.

“Me comentó que la esposa había encontrado algunos chats de ellos dos, (...) No pude ver los chats y por eso no lo dije en mi programa con nombre y apellido”, precisó Alcántara.

Fernando Díaz publicó fotos con Maju Mantilla tras salida de la modelo de Arriba Mi Gente.Fuente: Instagram (losdiasdefernando)

Fernando Díaz y Santi Lesmes respaldaron a Maju Mantilla

En setiembre último, Maju Mantilla sorprendió a la audiencia al anunciar en plena transmisión en vivo su renuncia al programa Arriba mi gente.

La ex Miss Mundo aseguró que su decisión responde a una etapa difícil en lo personal, marcada por los rumores en torno al fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

"Me han vinculado con otras personas... La mentira repetida no se convierte en verdad. Yo me siento muy afectada; este programa necesita energía, alegría, concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado. Por tal motivo, he decidido no continuar en el programa”, expresó la conductora.

Santi Lesmes fue uno de los primeros en tomar la palabra: “Maju, si es lo que necesitas, te entendemos. Yo no soy solo tu compañero, soy tu amigo. Siempre voy a estar contigo. Hay una frase que mi madre me enseñó: no es necesario el daño gratuito. Eso es lo que se está haciendo y lo que siento. No entiendo cómo la gente puede disfrutar de eso”.

A su turno, Fernando Díaz aseguró que la renuncia no había sido anticipada. “No me lo veía venir. Solo quiero decirte que eres una extraordinaria persona, la mejor compañera de trabajo que he tenido, sumamente disciplinada. Cada cosa que has hecho, lo has hecho con el corazón. Espero que sea solo una pausa necesaria; las puertas van a estar siempre abiertas para ti”, señaló.