Youna, expareja de Samahara Lobatón, brinda actualización sobre su estado de salud tras revelar que padece cáncer

Luego de dar a conocer a sus seguidores que padece de leucemia, Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su primera hija, volvió a recurrir a sus redes sociales para brindar una actualización sobre su estado de salud y el proceso que atraviesa frente a la enfermedad.

El joven barbero explicó que su tratamiento contra este tipo de cáncer a la sangre se ha ido complicando, principalmente por lo complejo que le resulta mantener sus niveles normales de hemoglobina. Por ello, ha venido recibiendo algunos consejos de las personas que lo siguen en redes sociales, a fin de que su condición pueda estabilizarse.

"Gente, estoy leyendo todas sus recomendaciones y recetas para subir la hemoglobina, no crean que no. Pero a veces es un poco difícil conseguir algunas cosas aquí en Estados Unidos", manifestó.

Youna agradece el apoyo recibido en redes sociales

Youna también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que dio a conocer su enfermedad y aseguró que seguirá las recomendaciones de sus seguidores.

"Voy a tratar de hacer todo lo que me dicen porque sé que lo hacen con mucho amor, vamos a ver qué más puedo conseguir por aquí", escribió en su publicación.

También mencionó que cada vez que logra leer algunos comentarios siente que no está solo en esta lucha contra la enfermedad, lo cual, según dijo, es algo que nunca imaginó llegar a sentir.



"Agradezco que me sigan dando consejos y tomándose la molestia de escribirme, preocuparse por mí y mi salud, de verdad los quiero mucho, me hacen sentir este proceso más acompañado. No pensé recibir nunca mensajes tan bonitos y tanta gente conmigo", agregó.

Youna actualiza su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer.Fuente: Instagram: Youna

Youna estuvo hospitalizado por complicaciones de salud

Hace unos días, Youna también reveló que tuvo que permanecer internado durante siete días en un hospital de Estados Unidos, luego de presentar una infección renal que requirió una cirugía, pero que le habría generado una lesión en dicho órgano.

"Me dijeron que me lesionaron el riñón en la intervención, me imagino yo que fue una negligencia médica, voy a tratar de llegar más a fondo durante todo este proceso", sostuvo.

No obstante, a pesar de la complicación, agradeció a todos lo que se preocuparon por su condición.

"Los dolores fueron fuertemente horribles. Me estoy recuperando, pero les tengo un agradecimiento inmenso a todas las personas que se preocuparon y oran por mi salud, muchas gracias", escribió.