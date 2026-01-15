Últimas Noticias
"Cumplo 20 años de casada": María Pía Copello sorprende con "caravana del amor" a su esposo Samuel Dyer

María Pía Copello celebra 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer.
María Pía Copello celebra 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. | Fuente: Instagram (piacopello)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Es como si hubiera sido ayer", expresó María Pía Copello. Conductora de televisión contó cómo conoció al empresario Samuel Dyer. "Yo fui quien lo flechó", agregó.

María Pía Copello celebró 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. Por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión mostró la sorpresa que le hizo a su pareja paseando por las calles de lima arriba de una camioneta con techo libre y adornada con fotografías de su matrimonio el 14 de enero de 2006.

“Esta sorpresa le va a encantar. Mi amor, Samuel. Mi aniversario es hoy. ¿Ustedes se imaginan ese aguante? Bienvenidos a la caravana del amor (..) He seleccionado las mejores instantáneas. Acá está parte de mi vida”, exclamó la ex animadora infantil.

Asimismo, María Pía destacó lo joven que se veía cuando tuvo su boda hace 20 años con Samuel Dyer. “¿Se han dado cuenta que jovencita era? 28 abriles nada más. ¿Qué locura me estará preparando él? Me muero de ganas de saber. Avancen. Ahí está, todo con cariño”, expresó. Además, agradeció a sus seguidores por los buenos deseos por su aniversario. “Es que 20 años (de casada) no se cumplen todos los días”, mencionó.

En otro momento, la también influencer peruana contó como conoció a Dyer con quien tiene tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. “Un amigo me lo presentó y lo llevó a mi casa, pero quieren que sea sincera, al principio no me interesó. Ay, Samuel ni te piques porque así fueron las cosas. En cambio, yo lo fleché a Samuel”, sostuvo.

Finalmente, recordó la canción You’re Beautiful, de James Blunt, como el tema principal de su boda y resaltó su entusiasmo de seguir con su matrimonio. “Esta ruta tiene para rato. Los 30 años están a la vuelta de la esquina. Cono norte, cono sur, ahí llego”, concluyó. 

María Pía Copello sorprendió con una
María Pía Copello sorprendió con una "caravana de amor" para su esposo Samuel Dyer. | Fuente: Instagram (piacopello)

María Pía Copello publica románticas fotos con Samuel Dyer

Posteriormente, María Pía Copello decidió publicar un carrusel con románticas fotografías en su cuenta de Instagram con el empresario Samuel Dyer donde recordó su aniversario el último miércoles 14 de enero.

“Durante este tiempo, hemos vivido momentos maravillosos, llenos de amor, aprendizajes y retos que nos hicieron crecer”, comenzó diciendo la también modelo, quien lucía un elegante vestido con diseños transparentes y tacones altos.

De igual manera, destacó la familia que formó con Samuel Dyer teniendo sus tres hijos quienes son “su mayor orgullo y bendición”.

“Siempre estaré agradecida por la vida que compartimos y por tener una familia tan hermosa como esta. ¡Feliz aniversario, amor de mi vida!”, concluyó.

Cabe resaltar que María Pía Copello y Samuel Dyer se casaron el 14 de enero del 2006. En los últimos años, la exintegrante de María Pía y Timoteo mostró algunas de sus actividades familiares junto a Samuel Dyer y sus hijos: Samuel (18 años), Vasco (15 años) y Catalina (11 años).

María Pía Copello dejó la conducción del programa 'Mande Quien Mande' en diciembre de 2025.
María Pía Copello dejó la conducción del programa 'Mande Quien Mande' en diciembre de 2025. | Fuente: Instagram (piacopello)

Rebeca Escribens asumió conducción de 'MQM' en reemplazo de María Pía Copello

Rebeca Escribens asumió la conducción del programa Mande quien mande ('MQM') en reemplazo de María Pía Copello. Luego de varias especulaciones, se conoció que la actriz peruana estará en el set de 'MQM', actualmente conducido por Copello acompañada de Carlos Vílchez y Mario Hart.

Fue el propio canal América Televisión el que informó el cambio en la conducción de 'MQM' con Rebeca Escribens, quien, en consecuencia, deja el set de América Espectáculos tras diez años.

Del mismo modo, se pudo saber que María Pía Copello estará conduciendo otro programa en el mismo canal, pero con diferente horario.

Fue en setiembre de 2025 que la examinadora infantil confirmó que tendría un nuevo espacio en América TV donde estará una sola vez por semana con el objetivo de estar más tiempo con su familia y tener más tiempo para asuntos personales y viajes.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora, que yo me iba a emprender un nuevo proyecto, todo eso es verdad”, comentó María Pía.

maria pia copello Samuel Dyer

RPP TV

En Vivo

