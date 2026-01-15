"Cumplo 20 años de casada": María Pía Copello sorprende con "caravana del amor" a su esposo Samuel Dyer

María Pía Copello celebró 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. Por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión mostró la sorpresa que le hizo a su pareja paseando por las calles de lima arriba de una camioneta con techo libre y adornada con fotografías de su matrimonio el 14 de enero de 2006.

“Esta sorpresa le va a encantar. Mi amor, Samuel. Mi aniversario es hoy. ¿Ustedes se imaginan ese aguante? Bienvenidos a la caravana del amor (..) He seleccionado las mejores instantáneas. Acá está parte de mi vida”, exclamó la ex animadora infantil.

Asimismo, María Pía destacó lo joven que se veía cuando tuvo su boda hace 20 años con Samuel Dyer. “¿Se han dado cuenta que jovencita era? 28 abriles nada más. ¿Qué locura me estará preparando él? Me muero de ganas de saber. Avancen. Ahí está, todo con cariño”, expresó. Además, agradeció a sus seguidores por los buenos deseos por su aniversario. “Es que 20 años (de casada) no se cumplen todos los días”, mencionó.

En otro momento, la también influencer peruana contó como conoció a Dyer con quien tiene tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. “Un amigo me lo presentó y lo llevó a mi casa, pero quieren que sea sincera, al principio no me interesó. Ay, Samuel ni te piques porque así fueron las cosas. En cambio, yo lo fleché a Samuel”, sostuvo.

Finalmente, recordó la canción You’re Beautiful, de James Blunt, como el tema principal de su boda y resaltó su entusiasmo de seguir con su matrimonio. “Esta ruta tiene para rato. Los 30 años están a la vuelta de la esquina. Cono norte, cono sur, ahí llego”, concluyó.