Real Madrid vs Benfica: ¿Cómo ver en vivo desde tu celular la fecha 8 de Champions League?

Conoce cómo seguir en directo el partido de Real Madrid ante Benfica en Lisboa por la fecha 8 de la fase liga de Champions League.

Real Madrid vs Benfica en vivo se enfrentan en Lisboa por la fecha 8 de la fase liga de Champions League. El cuadro ‘merengue’ buscará asegurar su pase directo a los octavos de final, mientras que las ‘Águilas’ están urgidas de un triunfo para conseguir el pase a los playoffs. ¿Cómo seguir desde tu celular? Conoce todos los detalles desde RPP.pe.

En la reciente fecha, Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco y con ello escaló al tercer lugar de la fase liga con 15 puntos, con lo cual quedó muy cerca de conseguir el pase directo a octavos de final. Al frente está el Benfica que tiene una situación más complicada, al encontrarse en la posición 29 con apenas 6 unidades. Una derrota sentenciaría la eliminación de los lusos.

¿Cuándo y dónde juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la Champions League?

El partido Benfica vs Real Madrid está programado para este miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz, con capacidad para albergar a 68 mil espectadores. El duelo está previsto a comenzar desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 8 de la fase liga de Champions League 2025-26.

¿A qué hora juegan Benfica vs Real Madrid EN VIVO por la Champions League?

En Perú, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 3:00 p.m.

En España, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 5:00 p.m.

En México (DF), el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Benfica vs Real Madrid está programado para las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Benfica vs Real Madrid en vivo por TV y streaming?

El Benfica vs Real Madrid será transmitido en vivo en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Champions League podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En España, el cotejo se apreciará a través de Movistar Liga de Campeones; y en Estados Unidos, por medio de Paramount+.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Benfica vs Real Madrid?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Benfica vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Benfica: Anatoliy Trubin; Amard Dedic, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Anísio Cabral, Georgiy Sudakov, Gianluca Prestianni; y Vangelis Pavlidis.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.