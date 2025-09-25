Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Bayern vs Werder Bremen por la Bundesliga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este viernes 26 de septiembre y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | Alianza Universidad vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | ADT vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

11:00 a.m. | Girona vs Espanyol - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:45 a.m. | Racing Estrasburgo vs Marsella - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. | Bayern Munich vs Werder Bremen - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. | Benfica vs Gil Vicente - ESPN Disney Plus