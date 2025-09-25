Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 26 del septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO.
Partidos de hoy, viernes 26 del septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO. | Fuente: Bayern Munich
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Bayern vs Werder Bremen por la Bundesliga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este viernes 26 de septiembre y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | Alianza Universidad vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. |  ADT vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. |  Atlético Grau vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

11:00 a.m. | Girona vs Espanyol - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:45 a.m. | Racing Estrasburgo vs Marsella - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. | Bayern Munich vs Werder Bremen - ESPN Disney Plus

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. | Benfica vs Gil Vicente - ESPN Disney Plus

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Liga1 fútbol en vivo partidos de hoy Bundesliga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA