Ministro de Transportes señala que su sector se limita solo a asistencia técnica para el tren Lima-Chosica

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, evitó precisar fechas sobre la puesta en funcionamiento del tren Lima-Chosica y aclaró que su cartera solo se limita a brindar asistencia técnica a la Municipalidad de Lima.

"Estamos trabajando en el proceso de asistencia técnica. Como ustedes comprenderán, nosotros no tenemos ni la concesión, no tenemos ni los equipos. Nosotros estamos dando toda la asistencia técnica al municipio de Lima para que eso pueda ser realidad. [¿En qué mes podría ocurrir?] No sería yo quien tenga que contestar", declaró a los medios.

"Todo proyecto, todo proyecto de transporte urbano que solucione la problemática actual, que mejore el servicio y que incremente el número de pasajeros que se puedan trasladar de manera segura, es prioridad del presidente Jerí", añadió el ministro Aldo Prieto.

Las declaraciones sucedieron durante la ceremonia de la llegada de la tuneladora 'Delia' a la estación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), marcando un avance en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Este proyecto busca conectar el Callao con Ate hacia el año 2028 y por primera vez, integrará directamente un sistema de transporte masivo con la Decana de América.

MML evalúa ceder al gobierno propiedad del tren Lima-Chosica, según Reggiardo

El pasado 12 de diciembre el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que la Municipalidad de Lima evaluaba ceder el uso del tren Lima-Chosica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Lo que se está evaluando es para ceder en uso el tren o trasladar la propiedad al MTC, estamos recibiendo apoyo de Proinversión. Lo que se está coordinando con el Ferrocarril Andino es para la utilización de la vía, que son ellos quienes tienen la concesión, en esa tarea estamos, elaborando los contratos, las adendas y hay gran entendimiento", precisó.

Asimismo, descartó intenciones de que la obra, planteada como una "solución" al transporte en la capital, sea usada para un fin político.