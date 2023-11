En el Perú existen más de 53 mil armas de fuego con licencias vencidas, según la SUCAMEC

Desde el 2016 hasta la fecha se han emitido 142 mil licencias para portar armas legales en el Perú, según datos de la Sucamec, entidad encargada de autorizar, controlar y fiscalizar el uso de armas. De esta cantidad, existen 53 mil armas cuyas licencias ya vencieron; es decir, que están circulando, pero no se sabe en manos de quiénes.

Considerando que 4 de cada 10 peruanos está dispuesto a tener un arma para protegerse, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de este año, especialistas consultados por RPP Data explican que la fiscalización que realiza la Sucamec, que depende del Ministerio del Interior, no estaría siendo la más óptima.

Actualidad Así funciona la fiscalización del uso de armas en el país

Mayor permisividad para quienes no hayan renovado sus licencias

Las licencias para portar armas tienen una vigencia de tres años, según el reglamento de la Sucamec. Una vez que se vence, a los usuarios se les otorga un plazo de 90 días como máximo para renovarla. Ronald Rejas, gerente de armas, municiones y artículos conexos de la entidad, indica que es responsabilidad de los propietarios acercarse a las oficinas de esta institución para actualizar las licencias; sin embargo, no la cumplen.

"Es producto de la dejadez, irresponsablidad o del olvido del ciudadano que tiene que renovar sus licencias (...) Si la persona no regulariza su situación, estaría cometiendo un delito que es la tenencia ilegal de armas. Incluso, hay algunos ciudadanos que estarían posibilitando que el arma ingrese al mercado ilegal", explica.

En este contexto, lejos de fortalecer la regulación, el Congreso de la República aprobó en febrero de este año la Ley 31694 que permite que los propietarios que tienen licencias vencidas actualmente tengan hasta tres años más para renovarlas. Rejas detalla que el reglamento ya ha sido elaborado por parte de Sucamec y que está a puertas de publicarse, tal como lo indica la ley.

"Yo creo que es un tiempo adecuado a nivel nacional, porque mucha regularización de armas se encuentra en provincias, donde las usan para actividades cotidianas [como la caza, por ejemplo] y tenemos que empadronar a esas personas (...) Esta ley nos va a permitir regularizar las licencias emitidas previamente, no las que vengan. Para las nuevas licencias, hemos creado los mecanismos de aviso", señala.

Los mecanismos a los que se refiere el funcionario consisten en enviar una primera alerta a los usuarios, vía correo electrónico, 30 días antes de que se venza su licencia y luego emitir otro aviso el último día de vigencia. Rejas señala además que están monitoreando permanente a aquellos ciudadanos que adquieren armas de forma sospechosa.

Este tipo de fiscalización depende mucho de que la persona se acerque al sistema, cuando debería ser al revés, opina Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana. "Tenemos que ser más rigurosos para que el sistema sea quien esté vigilando. En otros países donde se intenta regular el uso de armas, como Europa, es el estado quien se acerca e intenta desincentivar el uso de armas", comenta.

"El examen psicológico es un saludo a la bandera"

Otro de los aspectos prioritarios que se debe revisar es el examen psicológico que deben pasar los ciudadanos que requieran una licencia de porte y uso de armas. De acuerdo a fuentes de RPP Data y validado por el exsuperintendente de Sucamec, Derik La Torre, la prueba no es exigente.

"La evaluación psicológica es un saludo a la bandera. Estamos frente a una prueba semejante a las que se practican para las licencias de manejo. Son evaluaciones que duran 15 minutos para una persona que va a usar un arma de fuego. Es poco creíble", explica.

Sobre ello, Casas comenta que incluso ha habido casos donde las personas han presentado documentos adulterados o solo rinden el examen una vez. "Al no revisar cómo se encuentra su salud mental a lo largo de su vida, estas personas pueden ocasionar problemas. Un ejemplo fue lo que ocurrió en la fiesta [en la que estuvo la congresista Rosselli Amuruz], donde una persona llevó un arma a una fiesta y estaba tomando licor", comenta.

La aplicación y aprobación del examen psicológico [o psicosomático] corresponde al Ministerio de Salud. En esa línea, el funcionario de Sucamec, Ronald Rejas, pide una "mayor rigurosidad" y "que sea grabado" para tener los antecedentes claros de quienes aplican a la licencia.

Fortalecer la fiscalización en un mercado de armas creciente

La supervisión del mercado de armas no solo está a cargo de la Sucamec, si no también del Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras entidades, apunta Derik La Torre, exsuperintendente de la Sucamec y experto en contrataciones públicas. "Cuando se incauta un arma, lo hace la Policía Nacional, pero esta arma debe pasar al Ministerio Público y luego pasar al Poder Judicial (...) Un estado frágil y débil [como el que tenemos] no tiene la capacidad de hacer un seguimiento adecuado a esas armas", comenta.

Urge gestionar de manera más eficiente las funciones a cargo de la Sucamec, que son el control de las importaciones de armas de fuego, control de la comercialización de dichas armas y la obtención de tarjetas de propiedad y licencias de los usuarios, agrega La Torre. "La institución debería tener un criterio de gestión civil y estar en coordinación permanente con la PNP, pero no ser un apéndice de la policía", puntualiza.

Con reportes de balaceras a diario y una percepción de inseguridad que cada vez aumenta, se necesita que todas las instituciones relacionadas al mercado de armas legales mejoren sus estrategias de fiscalización, para evitar que más crímenes sigan cobrando vidas.