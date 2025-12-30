La gastronomía peruana sigue conquistando del mundo

La culinaria peruana ha construido su legado gracias a la diversidad de insumos, la riqueza de tradiciones y la fusión de culturas ancestrales y contemporáneas. Lo que nació en los hogares, mercados y puestos callejeros o carretillas hoy se ha transformado en una industria que sigue fortaleciendo nuestra identidad.

Según el Ministerio de Comercio Exterior, en 2024 el turismo gastronómico generó 6 832 millones de soles, lo que representa el 21.9 % del PBI turístico nacional. De acuerdo con PromPerú, esta actividad genera 388 mil puestos de trabajo en todo el país. Se espera que para el cierre de 2025 se superen esas cifras, lo cual ratificaría que la cocina peruana no solo emociona y une, sino que también genera desarrollo.

Ya no se trata solo de repetir recetas de casa. Es necesario llevarlas a múltiples escenarios para generar experiencias que reafirmen la gastronomía peruana como una de las mejores del mundo, según explica Elmer Calderón, dueño y chef del restaurante criollo Señor Eda.

"Nosotros como emprendedores que nos dedicamos a la cocina nos sirve de impulso, pues no solo seguir una receta, ahora es innovar, crear platos nuevos, usar nuevos insumos y tratar de meternos en la lucha para crear y brillar ante tanta competencia que hoy existe en el mundo gastronómico. Hoy por hoy existen miles de restaurantes que hacen comida fusión, como la de Maido que es la cocina Nikkei. Ya no es solo un simple ceviche, ahora es una aventura, una experiencia para el comensal"

Si el ceviche, el lomo saltado, el pollo a la brasa, entre otros platillos, se habían convertido en platillos emblemáticos de la cocina peruana para el mundo, en 2025 se les sumó el pan con chicharrón.

El tradicional desayuno hecho sanguche con fritura de carne de cerdo, acompañado de camote frito y sarza criolla, llegó a millones de personas en el mundo gracias a la iniciativa del creador de contenidos español Ibai Llanos. Después de una elección en base a los votos, mediante las redes sociales de Ibai, el pan con chicharrón peruano fue elegido el mejor desayuno del mundo.

Más que un desayuno tradicional, el pan con chicharrón es toda una industria. Según el Ministerio de la Producción, el negocio de las chicharronerías mueve más de 244 millones de soles al año, con 3 000 toneladas de carne de cerdo vendidas cada mes y 8 900 empleos directos e indirectos en la cadena productiva.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Porcicultores, la demanda del chicharrón en restaurantes aumentó en 80% en 2025. En mérito a su ahora mundial fama, cada segundo domingo de septiembre se conmemora el Día Nacional del Pan con Chicharrón.

Para el chef Amílcar Chavarría, gerente del Instituto Gulliver Lima, este reconocimiento de Ibai permitió poner en la vitrina mundial otros platos de la gastronomía peruana.

"Porque cuando Ibai Llanos ha llegado en Perú, se ha encontrado con muchos más desayunos que nuestra gastronomía peruana, Costa, Sierra y Selva ha podido poner en vitrina. Ahí tenemos unas cachangas, unos buñuelos, tantos desayunos y tantos almuerzos. Y entre ellos también están nuestros emprendedores, nuestros restauranteros, nuestros carretilleros, las mamitas que están en el mercado, ahí está nuestra cocina tradicional".

Reconocimiento internacional

Mientras el desayuno peruano se viralizaba en redes sociales, el país también hacía historia en la élite gastronómica mundial. El restaurante Maido, liderado por Mitsuharu “Micha” Tsumura, fue coronado en Italia como el mejor restaurante del mundo 2025, según la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

Micha lo tiene claro: Perú tiene todo para destacar en gastronomía.

"Los miles de años de cultura que poseemos forjan una cocina sólida e importante. Recordemos que el Perú es un país con una cultura milenaria, y esto es crucial. No solo somos biodiversos, somos megadiversos. Contamos con el 85% de los microclimas del mundo, lo cual nos proporciona una abundancia de productos para trabajar. Es un lujo ser cocinero en el Perú. Estas mezclas son la base de lo que comemos a diario en casa. Son platos que han sido creados gracias a la influencia de las culturas foráneas que han nutrido nuestra cocina."

Sin duda, la gastronomía peruana volvió a destacar con fuerza en 2025. En la reciente premiación internacional We’re Smart, referente mundial que reconoce a restaurantes y chefs que apuestan por una cocina basada en vegetales, sostenible e innovadora, varios proyectos peruanos fueron distinguidos por su creatividad y respeto al territorio.

Tras este reconocimiento, Virgilio Martínez, chef y dueño de Central, señaló que las propuestas peruanas están siendo premiadas por su visión y por la forma en que trabajan los insumos del territorio, poniendo en valor la biodiversidad y el origen de cada producto.

"Se ha organizado mejor ahora el tema de, sin haber grandes eventos gastronómicos, nos hemos organizado muy bien los restaurantes como empresas privadas como para generar experiencias que sean todas distintas. Cada uno tiene igual, un precio, una experiencia distinta, hay alta cocina, hay cocina casual, hay cocina más regional, callejera"

Restaurantes como Central, Kjolle, MIL y MAZ lograron posicionarse entre los más influyentes del mundo, consolidando la presencia del Perú en los principales escenarios gastronómicos internacionales.

Este impulso se reflejó también en The Best Chef Awards 2025, realizados en Milán, donde el Perú obtuvo nueve reconocimientos, con chefs como Virgilio Martínez, Pía León y Mitsuharu “Micha” Tsumura en los niveles más altos.

A ello se suman los Taste Atlas Awards 2025, que ubicaron a la cocina peruana como la tercera mejor del mundo, y los World Culinary Awards, que reconocieron al país como Mejor Destino Culinario de América Latina y a Lima como Mejor Ciudad Culinaria de la región.

El 2025 confirmó que la gastronomía peruana no solo conquista paladares: también transforma realidades. Desde la promoción turística hasta el empleo, desde los hogares hasta las mesas más prestigiosas del planeta, la cocina peruana demuestra que es identidad, cultura, industria y futuro.