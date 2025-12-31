Congresista Katy Ugarte solicitará "investigación exhaustiva" tras choque de trenes en vía a Machu Picchu

Tras el choque protagonizado por dos trenes en la vía a Machu Picchu, la congresista del Bloque Magisterial-Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Katy Ugarte, afirmó que las empresas PeruRail e Inca Rail no estarían en la capacidad de ofrecer un transporte ferroviario eficaz, luego de citar versiones sobre una presunta mala comunicación como la causa de este accidente.

"Hubo una mala comunicación entre ambos, de las cuales producto de ello es el choque de ambas empresas. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología nos permite comunicarnos con celeridad y no puede ocasionarse este tipo de problemas en una de las empresas, de las cuales pareciera que ha fallado la comunicación. Eso es lo que hemos recibido la información", manifestó en diálogo con RPP.

Ugarte, quien preside la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, también cuestionó la falta de celeridad en la atención de los heridos, aludiendo un supuesto interés de empresas privadas.

"Yo creo que cualquier centro de salud puede ingresar para poder auxiliar a cualquier herido y no mirar solamente a las empresas privadas o a las aseguradoras. Yo creo que acá estamos, como Estado, tener que atender, darle ese auxilio", expresó.

También afirmó que este accidente ha sido una muestra del "caos" existente por la falta de una Autoridad Autónoma de Machu Picchu, por lo que puso sobre la mesa esta iniciativa legislativa.

Pedirá investigación por choque de trenes

En esa línea, señaló que la imagen de la maravilla del mundo se ve nuevamente afectada por el incidente, por lo cual sostuvo que se requiere implementar cambios importantes para garantizar la seguridad del turista nacional e internacional cuando visite el circuito.

"Yo voy a pedir desde la comisión una investigación exhaustiva y que los responsables tengan que ser sancionados. No podemos permitir tener este tipo de accidentes porque se trata de vidas humanas y es más, tampoco vamos a decir que no hubo un error humano, si hubo un error humano, pero ¿por qué motivos? La tecnología nos permite ser más precavidos", mencionó.

Así, Ugarte no descartó proponer la instalación de una comisión especial en el Parlamento que indague sobre las causas de este accidente y afirmó que también citará a las autoridades del Cusco para que ofrezcan su manifestación. También consideró que se debe revisar el contrato de concesión de la vía férrea a Machu Picchu.

"Hoy no puede haber errores como estos choques, teniendo la tecnología al alcance. Eso me llama la atención. Es por eso que voy a pedir la investigación exhaustiva y también que se tenga que sancionar a los responsables", enfatizó.