Álvaro Paz de la Barra plantea cadena perpetua para sentenciados por corrupción: "El delincuente no puede tener debido proceso"

El exalcalde de La Molina y candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, presentó sus propuestas de cara a las Elecciones Generales 2026. Para los primeros 100 días de gestión, aseguró que aplicará medidas extremas para combatir la corrupción y la inseguridad, incluyendo la cadena perpetua y la suspensión de garantías judiciales.

"Yo no soy de la idea de la pena de muerte. Yo soy de la idea de la cadena perpetua (...) para que sufran. Disculpen la expresión, pero los corruptos y los criminales tienen que sufrir en vida", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El candidato justificó esta postura apelando a la teoría del "derecho penal del enemigo", y argumentó que quienes cometen delitos graves pierden su condición de ciudadanos.

"El delincuente es un inhumano, es un enemigo, no puede tener debido proceso. Razón por la cual vamos a quitarle (esa garantía)", aseveró.

Estado de excepción y flagrancia

Paz de la Barra explicó que su plan de seguridad contempla invocar el artículo 137 de la Constitución por un plazo de 90 días. Precisó que esta medida no buscará restringir el tránsito laboral, sino focalizar "estados de sitio" para perseguir el delito.

Asimismo, propuso modificar la ley de flagrancia para que los actos de corrupción sean considerados delitos continuados, lo que permitiría detenciones y procesos sumarios en un plazo de 72 horas: "El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira".

Bonos y compra de oro

En el plano económico, el aspirante a la Presidencia calificó a la actual Constitución de "esclavista" y anunció que convocará a un referéndum en sus primeros tres meses para cambiar el capítulo económico.

Entre sus propuestas sociales, prometió un bono mensual de 1,500 soles para todos los mayores de 60 años y para las familias que cuidan a personas con discapacidad. Sobre el financiamiento, aseguró que el Estado comprará el oro a los mineros artesanales para venderlo al extranjero y aumentar las reservas nacionales.

Denuncia contra el Congreso

Finalmente, Paz de la Barra lanzó una grave acusación contra la Comisión de Presupuesto del Congreso y propuso su desaparición. Según su testimonio como exautoridad edil, este grupo parlamentario opera bajo un sistema de "chantaje y extorsión", donde se piden porcentajes de obras a los alcaldes a cambio de partidas presupuestales.

"A mí me han buscado constructores de parte de tal persona (congresistas) y yo los he botado", aseveró, con lo que denunció la existencia de "lobbies tremendos" en dicho grupo de trabajo parlamentario.