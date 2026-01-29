Paul Jaimes, candidato de Progresemos, propone salida de la Corte IDH y medidas frente a la inseguridad

El candidato presidencial del partido Progresemos, Paul Jaimes Blanco, plantea la instauración de un "estado de excepción de sitio" y la aplicación de la pena de muerte para delitos graves, lo que también incluye la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diálogo con RPP, Jaimes cuestionó la efectividad de los estados de emergencia, señalando que no han logrado frenar la criminalidad. por lo que la aplicación de un estado de excepción permitirá restablecer el orden interno.

Según su proyección, esta medida permitiría "pacificar" el país en un plazo aproximado de seis meses después de aplicada.

"Se restringen los derechos fundamentales, es mucho más duro, pero tengo que sitiar zonas determinadas que ya están focalizados y tomados por el crimen organizado. La Libertad ya no da para más, Lambayeque ya no da para más", indicó.

Como argumentos, manifestó que no existe la capacidad policial para manejar el nivel de extorsión actual en el país. "Tenemos aproximadamente 137 mil efectivos policiales (pero) hemos sobrepasado el medio millón de negocios extorsionados", afirmó, en referencia a la situación en regiones como La Libertad, Lima Provincias y el Callao.

Otras medidas incluyen que los efectivos policiales, en sus días de franco, capturen bandas criminales organizadas y reciban un incentivo económico y un ascenso inmediato gracias a esta labor.

Pena de muerte en casos de violación y sicariato

Según Jaimes, con el retiro del Perú de la Corte IDH, buscará imponer la pena capital para condenados por delitos como abuso sexual de menores y sicariato, alegando que existe una "percepción nacional" sobre este castigo para quienes cometan estos crímenes.

"Han perdido todo concepto de humanidad a favor de personas buenas. Un ser humano que decide a diestra y siniestra violar y descuartizar, creen que esa persona va a poder someterse al principio de rehabilitación o resocialización (...) Una persona que decide asesinar por dinero usando armamento largo y mueres porque no pudiste pagar en el día ese cupo, esa persona ya no tiene contemplación de la esencia humana", refirió.

Consultado sobre si considera que la pena capital es disuasora y si evitaría que aumenten los índices de criminalidad, Jaimes insistió en que la prioridad es la justicia para las víctimas y sus familias frente a lo que denominó "actos genocidas" del crimen organizado.

Jaimes también alertó sobre la situación de la salud mental y afirmó que se vive una "crisis" en el país, pues señaló que existen "poco más de 800 psiquiatras para 34 millones de peruanos", un escenario que vinculó directamente con el incremento de la criminalidad y problemas sociales en jóvenes.

Por ello, enfatizó que el trabajo psicológico en niños y adolescentes debe ir de la mano con una educación superior adecuada, proponiendo la modificación de la currícula escolar para fomentar la inserción laboral temprana. Planteó que los estudiantes puedan egresar del quinto año de secundaria con una carrera técnica a nombre de la nación, una formación que sería opcional y paralela desde el tercer año.

"Tenemos escasez de personajes técnicos hoy, que estamos fomentando muchas concesiones privadas", indicó el candidato, citando como ejemplo los convenios con empresas para la industria naval, donde se requiere personal especializado, como soldadores submarinos.

Uso de armas como defensa

Jaimes también propone que los ciudadanos utilicen armas en legítima defensa frente a la inseguridad, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales de salud mental y los procedimientos establecidos por la Sucamec.

"Seguir incentivando a que las personas tengamos el uso legítimo del derecho de defensa establecido en la Constitución y en el Código Penal para defendernos ante esta lacra y siempre que cumpla todos los requisitos legales. Lo que estoy diciendo es que, si yo uso la legítima defensa, yo no tengo por qué irme a la cárcel si he cumplido con todos los componentes de la legítima defensa", mencionó.

En el ámbito ambiental, Jaimes, quien define a su agrupación como el "primer partido ecologista y animalista de toda América Latina", cuestionó la labor de instituciones como Serfor y los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas.

Asimismo, expresó su preocupación por la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía, así como por la seguridad de los defensores ambientales y líderes nativos.

"Muchos (líderes) de pueblos originarios nativos de nuestra Amazonía han sido asesinados producto del narcotráfico, de la tala ilegal, de la deforestación, de la caza furtiva y también de la minería ilegal. Han contaminado muchos de estos ríos. ¿Qué está haciendo el ministro del Ambiente? ¿El ministro de Energía y Minas ha dicho algo? ¿Están coludidos con estos delincuentes? ¿Y quién responde por los asesinados o ambientalistas que están siendo asesinados?", cuestionó.