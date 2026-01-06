Elecciones 2026: las disputas internas que tienen en pausa la lista de diputados del APRA en Lima

A dos semanas de presentada la solicitud de inscripción, la lista de candidatos a diputados del Partido Aprista Peruano por Lima Metropolitana aún no ha sido calificada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3. El proceso quedó en suspenso tras los cuestionamientos internos por la designación de postulantes y los reclamos por el presunto desconocimiento de los resultados de las elecciones primarias.

Las posiciones internas en el Apra

El 23 de diciembre, fecha límite para que los partidos soliciten la inscripción de sus candidatos con miras a las Elecciones Generales 2026, la personera legal del Apra, Estefanía Huamán, presentó ante el órgano electoral la documentación para el registro de la lista de diputados por Lima Metropolitana.

En los días siguientes, al menos seis ciudadanos remitieron escritos al organismo electoral en los que solicitaron que no se admita la lista, al cuestionar la inclusión de candidatos que no resultaron ganadores en las elecciones primarias, el orden de los postulantes en la lista y un posible exceso en el porcentaje de designaciones directas. Además, exhortaron al JEE a disponer las “medidas necesarias” para que se respeten los resultados del proceso interno.

Al cierre del mes de diciembre, el JEE Lima Oeste 3 también recibió los escritos presentados por apristas como Mauricio Mulder y César Zumaeta, en los que solicitaron que se respeten los resultados de las primarias, frente a las controversias surgidas por la designación directa de candidatos y la asignación de sus ubicaciones en las listas oficiales.

Al respecto, en diversas entrevistas, el candidato presidencial del Apra, Enrique Valderrama, reconoció que el partido enfrenta observaciones en la lista de diputados por Lima y señaló que se mantienen a la espera de la calificación que emita finalmente el organismo electoral.

La lista en espera

A inicios de 2026, mediante la Resolución N.° 7-2026-JEE-LIO3, el JEE Lima Oeste 3 dispuso la reserva de calificación —es decir, no se pronunciará por ahora sobre la admisibilidad— de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a diputados por Lima Metropolitana del Partido Aprista Peruano, ante los reportes puestos en conocimiento del colegiado, hasta recibir los descargos de la personera legal alterna de la agrupación.

Los descargos fueron presentados el último 4 de enero. En su escrito, la personera legal alterna del Apra, Estefanía Huamán, solicitó al organismo electoral que se levanten las observaciones formuladas a la lista de candidatos, al sostener que su conformación se realizó conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos y las reglas de democracia interna, paridad y alternancia.

Asimismo, precisó que la agrupación política sí realizó la reserva de ubicaciones para candidatos designados y que la ubicación de estos postulantes fue determinada por la Comisión Política Nacional, conforme al estatuto partidario. Añadió que no se superó el límite del 20 % de candidatos designados en la lista remitida.

"Al no existir: vulneración a la democracia interna, no se ha desplazado ilegalmente a candidato alguno, no se ha excedido el porcentaje de designaciones, la lista cumple integralmente con la normativa electoral vigente. Por lo expuesto, solicito al Jurado Electoral Especial: (i) tener por absueltas todas las observaciones formuladas; (ii) levantar la reserva de calificación; y (iii) continuar con la calificación y el trámite regular de la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano para Lima Metropolitana", se lee en el descargo.

El proceso sigue abierto. Luego de los descargos presentados por la personera legal alterna, corresponde ahora al JEE Lima Oeste 3 evaluar la documentación y emitir una decisión. Sin embargo, los ciudadanos que cuestionaron inicialmente la lista insistieron en que no se levanten las observaciones formuladas.