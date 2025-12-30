Daniel Salaverry: “Este es un Congreso mediocre que da vergüenza”

Salaverry cuestionó severamente la inacción de la Comisión de Ética frente a los escándalos parlamentarios | Fuente: Andina

El expresidente del Congreso y actual candidato al Senado por el partido Somos Perú, Daniel Salaverry, calificó de "mediocre" el desempeño del actual Parlamento y aseguró que su motivación para regresar a la política es recuperar la imagen institucional del Legislativo.

Salaverry cuestionó severamente la inacción de la Comisión de Ética frente a los escándalos que involucran a diversos parlamentarios, así como la naturaleza de las normas aprobadas recientemente.

“Es un Congreso que da vergüenza. Es una vergüenza, por ejemplo, que ninguno de los casos de la Comisión de Ética haya tenido solución. Ni siquiera, pues, un jalón de orejas a los ‘mochasueldos’, a los ‘cortauñas’. Eso tiene que cambiar: las leyes en favor del crimen”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Cuestionamientos contra Keiko Fujimori

En otro momento, el candidato lanzó una grave acusación contra Keiko Fujimori. Al ser consultado sobre los ingresos de la excandidata presidencial, Salaverry sugirió que su sustento económico proviene de los fondos recaudados durante los procesos electorales.

“¿Cómo se gana la vida Keiko Fujimori? De algo tiene que vivir. Ella utiliza —y eso está demostrado— las campañas electorales para recaudar millones de dólares en aportes que, finalmente, sabe Dios a dónde van a parar”, aseveró.

Para sustentar su crítica, recordó su experiencia personal cuando integró las filas del fujimorismo: “Yo recuerdo, cuando fui candidato a Keiko Fujimori, cada congresista (…) pagaba los gastos de la campaña. Nunca el partido nos dio un sol. Entonces, ¿dónde van a parar todos esos millones? (...) Yo creo que es una manera que ella tiene de ganarse la vida”.

Gobierno de transición

Salaverry también defendió su gestión anterior como titular del Legislativo (2018-2019), destacando la reducción de personal que llevó a cabo en su momento. “Eliminé mil plazas de trabajadores parásitos, porque eran esos trabajadores (...) que ni siquiera iban a trabajar y simplemente no les renové el contrato”, afirmó.

Finalmente, sobre el actual gobierno de José Jerí, consideró que se trata de una administración de transición a la que no se le pueden exigir grandes reformas por el corto tiempo que le queda. “Con que lleve el barco a buen puerto, creo es bastante”, concluyó.