Martín Salas sobre desactivación de equipos especiales: "Es una devolución de favores al poder político"

por Jair Zevallos Morón

El exfiscal supremo y candidato al Senado por APP denunció que la decisión de Tomás Gálvez busca blindar a quienes archivaron sus investigaciones en el Congreso. Además, advirtió que la disolución del Eficavip generará impunidad para Dina Boluarte por las muertes en protestas.

Judiciales
00:00 · 04:15
El exfiscal recordó que Gálvez tenía investigaciones derivadas del caso Cuellos Blancos del Puerto

Luego de que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, desactivara los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip, Martín Salas, exfiscal supremo y actual candidato al Senado por Alianza Para el Progreso (APP), calificó la medida como un intercambio de impunidad entre la cabeza del Ministerio Público y el Congreso.

Al respecto, Salas sostuvo que esta reestructuración radical no responde a criterios técnicos, sino a un pago político luego de que el Parlamento archivara denuncias constitucionales contra el propio Gálvez.

“Para mí, esto responde a una devolución de poderes del fiscal interino Tomás Gálvez hacia el poder político cuestionado por gran corrupción (...) Le archivan el caso en el Congreso y hay que devolver el favorcito”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El exfiscal recordó que Gálvez tenía investigaciones derivadas del caso Cuellos Blancos del Puerto, relacionadas con la imprenta Corefa y un presunto tráfico de influencias junto a César Hinostroza. Al ser archivadas estas causas por el Legislativo, Salas interpretó la disolución de los equipos fiscales como la contraparte del trato.

“No le queda otra que debilitar estas investigaciones desapareciendo el equipo especial Lava Jato. El equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, que lo investigaba a él, también desaparece. Eso no es coincidencia”, enfatizó.

Impunidad para el Ejecutivo y Dina Boluarte

Uno de los puntos más críticos señalados por Salas fue la desactivación del Eficavip, el equipo encargado de investigar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023. Para el candidato al Senado, esto beneficia directamente a la presidenta Dina Boluarte y a sus exministros.

“Lo que más me duele a mí es el tema de la desaparición del equipo que investiga las muertes de las protestas (...) La corrupción podemos seguir combatiéndola, pero a los muertos no podemos resucitarlos”, lamentó.

Salas advirtió que diluir estos casos en fiscalías comunes busca "silenciar al pueblo peruano" y generar olvido sobre los más de 60 fallecidos en el sur del país.

Crítica a la Junta de Fiscales Supremos

Ante los argumentos de ineficiencia esgrimidos por Tomás Gálvez para desarticular el Equipo Especial Lava Jato, Salas defendió la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, presentando cifras concretas.

“El equipo Lava Jato tiene 62 sentencias por colaboración eficaz, 32 casos con acusación fiscal y 7 sentencias en procesos comunes. ¿Dónde está que no es exitoso?”, cuestionó.

Según su análisis, el objetivo real es tumbarse el caso 'Cócteles', que involucra a la lideresa de la fuerza política que "domina el Parlamento", Keiko Fujimori.

Finalmente, Salas cuestionó la legitimidad de la actual Junta de Fiscales Supremos y señaló que el órgano de gobierno del Ministerio Público carece de idoneidad ética.

“Tenemos ya una Junta integrada por investigados como Cuellos Blancos en su mayoría (...) un investigado que está ejerciendo la Fiscalía de la Nación”, culminó.

