Nunca hemos pasado tanto tiempo en casa como este año, nunca hemos estado tantas horas en maratones películas y series por streaming o entreteniéndonos con música y libros. Todo ello nos ayudó a sobrellevar los meses de cuarentena, así como a descubrir (o redescubrir) artistas. Como cierre del año, le consultamos a 20 escritores, actores, cineastas y músicos qué títulos los divirtieron, distrajeron o acompañaron este año. Tome nota.

¿QUÉ LIBROS LOS ACOMPAÑARON ESTE AÑO?

ROSA MONTERO, AUTORA DE "LA BUENA SUERTE" Y PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS

"He leído mucho, pero hay dos que me han chiflado. Primero, Irene Vallejo con su ensayo "El infinito en un junco". Se lee como una novela apasionante sobre la historia de la lectura en la Grecia y Roma antigua. Es deslumbrante. Y una novela maravillosa es "Sobre los huesos de los muertos" de la premio Nobel, Olga Tokarczuk. Tiene una voz narrativa y un personaje central originalísimos. Lo que más me gusta de literatura es aquella que abre caminos como Olga con la que además me siento estilísticamente cercana. Es una voz inolvidable".

KARINA PACHECO, AUTORA DE "LLUVIA"



"El libro que me ha acompañado este 2020 fue "Los errantes" de Olga Tokarczuk. El viaje, la errancia y la exploración en escenarios lejanos y distintos, así como en los más inmediatos, incluso en nuestro mundo interior, son el común denominador de este título exquisito. En un año en que el mundo que conocíamos se ha visto radicalmente trastornado y a mí me ha alcanzado en medio de un viaje, su lectura me ha impulsado a profundizar en los significados de la impermanencia, en las formas cómo nos construimos y deconstruimos en medio del viaje".

"Me ha sido más saludable mentalmente leer. Lo he encontrado más entretenido porque ver series me ponía triste, al estar sentado frente a la tele tanto tiempo. Me ha gustado mucho leer a Héctor Abad Faciolince y a Colson Whitehead, ganador del Pulitzer de Obras de Ficción, por "El ferrocarril subterráneo" y "Los chicos de la Nickel". Para mí ha sido el gran descubrimiento de los últimos meses. Dos novelas fantásticas. Es un escritor que pone mucho el dedo en la llaga en el tema racial en EE.UU. y que me ha entusiasmado".



ANDREA CABEL, CRÍTICA LITERARIA

"Recomiendo "Prensa y denuncia en la Amazonía cauchera". Esta recopilación de 42 de los 45 ejemplares del diario "La Sanción" y los 18 números del diario "La Felpa", ambos dirigidos y escritos por el periodista peruano Benjamín Saldaña Rocca, permiten que accedamos a 130 años de invisibilización amazónica. Los -aproximadamente- 40 mil indígenas torturados y asesinados durante los años de la fiebre del caucho han pasado desapercibidos entonces y actualmente. Por ello, rescatar la obra periodística (y gráfica) de Saldaña Rocca es de carácter urgente. Él se esmeró en denunciar abiertamente y con pruebas contundentes, a lo largo de 8 meses, las atrocidades cometidas en las estaciones caucheras de Arana. Gracias a este material, su lucha y los eventos ocurridos no quedarán ni en el olvido ni en el desconocimiento. Es de lectura obligatoria sobre todo si pensamos en la complejidad de nuestra “nación” frente a su bicentenario"".

"Recomiendo a Bernardine Evaristo, que ganó el Premio Booker en el 2019 por "Niña, mujer, otras". Es una gran novela, muy interesante y se lee de manera estupenda. Trata temas importantes para el mundo que vivimos hoy relacionados a la raza, identidad e identidad sexual. Reivindica muchos temas importantes para nosotros. Y Marieke Lucas Rijneveld, que ganó el Premio Booker 2020 con su primera novela "The Discomfort of Evening". Es original, con una voz muy fresca y muy valiente sobre un personaje de género fluido. El libro está a punto de salir en español".



¿QUÉ SERIE LOS ATRAPÓ DURANTE LA CUARENTENA?

"Me gusta mucho la estética y dinámica de "Peaky Blinders". Estoy terminando la primera temporada. Antes no pasaba del primer capítulo -lo mismo me pasó con "Breaking Bad"- pero luego te vuelves adicto a la trama, la dirección de foto y de vestuario, a la sutileza de los actores. Me gustan mucho las historias de mafiosos y esta se desarrolla en Birmingham (Inglaterra) que visité a inicios de año".

MAYELLA LLOCLLA, ACTRIZ DE "EL ÚLTIMO BASTIÓN"

"Para mí fue un descubrimiento Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de dama". Terminé de ver la miniserie en dos días y quería seguir viendo. ¡Tengo ganas de ver otra temporada! Me pareció increíble esta historia de superación a pesar de los tropiezos con sus adicciones. También vi "Anne with and E" con toda la familia. Es muy emotiva, cada capítulo es un aprendizaje de amarse mutuamente. Han sido series muy potentes e historias femeninas con las que se pueden identificar tanto hombres como mujeres".

"El documental de Michael Jordan me ayudó a pasar el tiempo en cuarentena. Lo admiraba como deportista y "El último baile" te cuenta toda la historia detrás de. Esa predisposición mental, aunque rodeado de cosas criticables para ser el mejor. Es difícil juzgarlo. Era criticable pero sin esa personalidad quizás no hubiese logrado el éxito. Las personas tenemos muchos matices, observar esto también es parte de mi trabajo como actor. Antes odiaba los documentales, decía qué aburrido y ahora se ve que estoy más viejo (ríe)".

"Vi nuevamente toda la serie de "The Office" y es la que más me ha entretenido. Con la otra que me he quedado enganchada, esperando la tercera temporada es "Succession" de HBO. Me parece muy paja y ganó el Glodo de Oro este año. Sus artistas están nominados porque las actuaciones son demasiado buenas. Son escenas largas es como ver Shakespeare de hoy en día".

"La que vi es ["El último baile"] la de Michael Jordan, sobre todo si les gusta el baloncesto. Y hay un programa que sé que a varios les va a perturbar que se llama "Meat Eater" (El carnívoro) que es un hombre que se la pasa pescando y cazando. Te hace entender el proceso por el que tiene que pasar, el por qué se caza y pesca, lo que significa comer el animal que acabas de cazar".

¿QUÉ PELÍCULAS LOS ENGANCHARON ESTE AÑO?

MARCO MÜHLETALER, DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE LA PUCP

"Volví a ver "El árbol de la vida" de Terrence Malick. Vuelvo a ella siempre y me atrapa con su ritmo pausado y su mirada total de la vida. Hay escenas estremecedoras que se han quedado en mi cabeza desde que la vi en su estreno y cada que la vuelvo a ver me conmueven como la primera vez. Por otro lado, fui arrastrado a ver "El dilema de las redes sociales". Aterrador documental de Netflix que nos cuenta la verdad detrás de las redes. Me quedo con la reflexión de cómo estas nos han llevado a extremar las diversas polaridades".

"He visto los cortos de Tsai Ming Liang que están en la plataforma Mubi: "Walker" y "No No Sleep". En el primer caso, un monje camina las calles de Tokio; en el otro lo vemos descansar en aguas termales y dormir en una especie de cámara individual. Los encontré maravillosos en su sencillez y precisión. La duración de esos cortos suma menos de un largometraje, así que me quedaría una película más y esa sería "Los Hijos de Isadora" de Damien Manivel, también en Mubi, que es cine sobre danza y tragedia, desde los ojos de un director que baila".

GIOVANNA POLLAROLO, GUIONISTA Y ESCRITORA

"Cuando me toque recordar este año, lo asociaré con todo Fellini porque se celebraron 100 años de su nacimiento y participé en más de un homenaje. Para uno de ellos decidí revisar su filmografía con Giulietta Masina [su esposa] y comencé con "La Strada". Luego fueron "Cabiria", "Giulietta de los espíritus", "Ginger" y "Fred". No pude evitar volver a ver "I Vitelloni", "El Jeque blanco", otra vez "Ginger", otra vez "Ocho y medio", "La dolce vita" y así fueron pasando los días -casi un mes seguido, tal vez más- en el invierno limeño de cuarentena viendo las películas de Fellini una y otra vez. Y en mi cabeza, el día entero, la música de la película que acababa de ver".

RAÚL ORTIZ, CRÍTICO DE CINE

"Me enganché con la plataforma española Filmin en la que se encuentra cine independiente que normalmente no se ve en las grandes plataformas. Es una buena alternativa para conocer directores nuevos y repasar a los clásicos. Yo volví a ver algunas películas del francés Jean Pierre-Melville. Especialmente "Círculo rojo" (1970), protagonizada por Alain Delon, que llegué a ver tres veces. Recoge las tradiciones del cine negro clásico y lo reinventa agregándole una cuota personal donde predominan los silencios, la tensión dramática y una variedad de personajes antológicos".



"Mi película favorita del año es "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías, una conmovedora versión de "La Odisea", llevada a la frontera de México con Estados Unidos. A través de una mirada atenta y respetuosa a los rituales juveniles de la periferia urbana, la cinta muestra a Ulises, su protagonista, buscando en el baile de las “colombias” (cumbias ralentizadas) un escape a la violencia cotidiana de la América Latina de hoy. Está disponible en Netflix y la banda sonora la encuentras en Spotify".



¿QUÉ CANCIÓN ESCUCHARON?

"Descubrí la canción de Natalia Lafourcade, hace una canción con otro joven músico, "Hasta la raíz". La Cruz Roja peruana me pide cantar este tema compartido con varios músicos de todos lados. Artistas de Puerto Rico, Brasil y muchos lados. Estaban dos chicas cantantes extraordinarias, las nuevas voces de América Latina… Fue muy grato compartirlo".

RENATA FLORES, LA REINA DEL TRAP EN QUECHUA

"Escuché "Nada" de la colombocanadiense Lido Pimienta. Transmite mucho la fuerza de la mujer, incluso en el videoclip. Está muy conectada con la pachamama. La letra tiene que ver mucho con nuestros saberes andinos de Colombia, Ecuador, de todos lados. Me inspiró bastante a crear las canciones de mi álbum y hasta ahora la escucho porque se pueden sacar muchas ideas de ahí".

ALFREDO GÁLVEZ, LOCUTOR DE RADIO OXÍGENO

"La que más representa este año ha sido "Dreams" de Fleetwood Mac. Hace unos meses, apareció un viral en TikTok de una persona a la que se le malogró su camioneta, agarró su longboard y se fue a trabajar en eso. Aparece en TikTok paseando en carretera mientras pone esta canción. Yo crecí con este tema y, después de tantos años, ha vuelto a ponerse de moda al punto que volvió a entrar al ránking de Billboard. Es del 77' y ahora todos la conocen gracias al viral. Volverla escuchar de grande se convirtió en algo representativo".



"Me gustó mucho "Extrañaría extrañarte" de Carlos Cruzalegui, destaco su trabajo vocal en una canción tan simple y tan bonita. También "Frágil" de Septeto Acarey, uno de mis grupos favoritos en salsa. Quienes me han sorprendido fueron Laguna Pai con "Breath in". Me gusta su trabajo, siempre tienen mensajes inspiradores. Y siempre me acompañan Los Mirlos. Este año lanzaron varias cosas como "La bici bici bicicleta". Su trabajo es inagotable ¡y cumplen 47 años! No es por gusto".



MABELA MARTÍNEZ, A CARGO DE SONIDOS DEL MUNDO



"La canción que más escuché este 2020 fue "Chabuca limeña" -escrita por el español Manuel Alejandro para que la cante Raphael, en 1983, al enterarse de la súbita muerte de la artista- ya que, con motivo del centenario de su nacimiento, realicé un video homenaje con 40 artistas iberoamericanos donde participaron Tania Libertad, Carlos Vives, Rosario, Gian Marco, Eva Ayllón y Pedro Aznar, entre otros. Creo que habré escuchado esta canción unas mil veces en cinco meses. Y la sigo escuchando, todos los días me encuentro comentarios hermosos. Chabuca es un imán".

