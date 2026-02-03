Murió estrella de 'La Voz Nigeria' tras ser mordida por una serpiente dentro de su casa

Ifunanya Nwangene, cantante nigeriana conocida por su participación en La Voz Nigeria, murió a los 26 años luego de ser mordida por una serpiente en su casa en la ciudad de Abuja el último sábado 31 de enero, informaron Fox News, CNN y BBC.

Asimismo, Sam Ezugwu, amigo de la cantante y director musical del Coro Amemuso (en la que la víctima era soprano), confirmó el deceso de Ifunanya Nwangene en la capital nigeriana.

“Ifunanya era una estrella en ascenso estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos, profundamente, su voz y su espíritu”, escribió el director en sus redes sociales.

Por otro lado, Hillary Obinna, una amiga de la artista, contó a la BBC que Ifunanya Nwangene estaba dormida hasta que “la mordedura de serpiente la despertó”. “También dijo que se encontraron dos serpientes en la casa”, señaló.

Del mismo modo, se conoció que la cantante, conocida por una notable versión de Rihanna en La Voz Nigeria, buscó primero tratarse la mordedura en una clínica cercana. Sin embargo, “no tenían ningún anti-veneno” por lo que se fue a un hospital.

Por otro lado, Sam Ezugwu aseguró al citado medio que fue al hospital cuando se enteró que su amiga estaba ahí, pero que se dieron cuenta que el recinto solo tenía uno de los antídotos. “Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos. Le costaba respirar”, expresó.

En esa misma línea, Ezugwu resaltó que fue a buscar el otro antídoto a la calle, pero que cuando retornó al hospital, Ifunanya Nwangene ya había fallecido. De igual manera, mencionó sus compañeros del coro fueron al hospital esa misma moche “esperando que ocurra un milagro”.