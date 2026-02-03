Últimas Noticias
Murió estrella de 'La Voz Nigeria' tras ser mordida por una serpiente dentro de su casa

Ifunanya Nwangene es una cantante nigeriana conocida por La Voz Nigeria.
Ifunanya Nwangene es una cantante nigeriana conocida por La Voz Nigeria. | Fuente: Instagram (nanyah_music)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La cantante Ifunanya Nwangene falleció luego de ser atacada por una serpiente mientras dormía en su casa en Nigeria. Se hizo famosa en La Voz por su propia versión de Rihanna.

Ifunanya Nwangene, cantante nigeriana conocida por su participación en La Voz Nigeria, murió a los 26 años luego de ser mordida por una serpiente en su casa en la ciudad de Abuja el último sábado 31 de enero, informaron Fox News, CNN y BBC.

Asimismo, Sam Ezugwu, amigo de la cantante y director musical del Coro Amemuso (en la que la víctima era soprano), confirmó el deceso de Ifunanya Nwangene en la capital nigeriana.

“Ifunanya era una estrella en ascenso estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos, profundamente, su voz y su espíritu”, escribió el director en sus redes sociales.

Por otro lado, Hillary Obinna, una amiga de la artista, contó a la BBC que Ifunanya Nwangene estaba dormida hasta que “la mordedura de serpiente la despertó”. “También dijo que se encontraron dos serpientes en la casa”, señaló.

Del mismo modo, se conoció que la cantante, conocida por una notable versión de Rihanna en La Voz Nigeria, buscó primero tratarse la mordedura en una clínica cercana. Sin embargo, “no tenían ningún anti-veneno” por lo que se fue a un hospital.

Por otro lado, Sam Ezugwu aseguró al citado medio que fue al hospital cuando se enteró que su amiga estaba ahí, pero que se dieron cuenta que el recinto solo tenía uno de los antídotos. “Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos. Le costaba respirar”, expresó.

En esa misma línea, Ezugwu resaltó que fue a buscar el otro antídoto a la calle, pero que cuando retornó al hospital, Ifunanya Nwangene ya había fallecido. De igual manera, mencionó sus compañeros del coro fueron al hospital esa misma moche “esperando que ocurra un milagro”.

Ifunanya Nwangene fue mordida por una serpiente dentro de su casa en la ciudad de Abuya.
Ifunanya Nwangene fue mordida por una serpiente dentro de su casa en la ciudad de Abuya. | Fuente: Instagram (nanyah_music)

Hospital confirmó el deceso de Ifunanya Nwangene

Por otro lado, el Centro Médico Federal de Jabi, donde se trató Ifunanya, emitió un comunicado el domingo 1 de febrero explicando el tratamiento que se le hizo a la cantante.

"Nuestro personal médico brindó un tratamiento inmediato y adecuado, que incluyó maniobras de reanimación, líquidos intravenosos, oxígeno intranasal y la administración de un anti-veneno polivalente para serpientes", aseveró.

Seguidamente, el centro hospitalario reveló que, luego de una "evaluación exhaustiva", se conoció que la cantante sufrió "graves complicaciones por la mordedura".

En ese sentido, BBC mencionó que "su estado empeoró repentinamente antes de ser trasladada a cuidados intensivos, añadió, y los médicos no pudieron reanimarla".

"Respaldamos la calidad de atención y la dedicación que nuestro equipo demuestra diariamente", menciona el pronunciamiento.

Por otro lado, el medio internacional sostiene que el deceso de Ifunanya Nwangene se da en medio de un “renovado debate” en Nigeria sobre “la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes, tras una serie de acusaciones de negligencia médica”.

¿Quién era Ifunanya Nwangene?

Ifunanya Nwangene era una cantante nigeriana de 26 años. Se hizo conocida en su país luego de que dos jurados de The Voice Nigeria la eligieran concursante de la tercera temporada el 2021 debido a su gran interpretación del tema Take a Bow, de Rihanna.

Dicho video, de su sorprendente participación, logró que Nwangene obtuviera más de 80 mil vistas en YouTube y miles de seguidores en Instagram.

Nwangene recibió excelentes críticas por su versatilidad y desenvolvimiento en el escenario mezclando al jazz, ópera, música clásica y soul. Por otro lado, compartía videos de ella misma haciendo covers en YouTube e Instagram, red donde tiene más de 37 mil seguidores.

Su última publicación en la mencionada red es un "nuevo proyecto" con el popular cantante nigeriano Tbrass. "Era una chica muy maravillosa, es humilde, muy inteligente y talentosa", describió su amiga Hillary Obbina a BBC.

La Voz La Voz Nigeria Ifunanya Nwangene Nigeria

