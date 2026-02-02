¿Romance confirmado? Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en París, revela TMZ

Kim Kardashian y Lewis Hamilton vienen avivando los rumores de un posible romance entre ambos luego de que fueran captados llegando juntos a un exclusivo hotel en Paris este lunes. Esto, después haber disfrutado de “una escapada romántica” en un club en el Reino Unido, donde tomaron un avión privado para dirigirse a la capital francesa.

De acuerdo con un breve video, compartido por TMZ, se ve como la socialite y modelo estadounidense sale de una camioneta para entrar a un hotel en París siendo resguardada por un miembro de su seguridad quien le cargaba su equipaje.

En seguida, se pudo ver al piloto Lewis Hamilton saliendo del mismo vehículo que la empresaria de 45 años. En el video, él luce una bufanda gris (que usó para cubrir su rostro cuando notó que lo grababan), una chaqueta negra y pantalones de vestir color blanco.

“Ambos mantuvieron un perfil bajo al llegar a un hotel en París esta tarde, alrededor de la 1 p. m., hora local. En el video, se les puede ver llegando en una camioneta con sus equipos. Según se informa, la pareja voló junta en un avión privado desde el Reino Unido”, reportó TMZ.

Por otro lado, el citado medio internacional señaló que la supuesta pareja estuvo en una de fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson en Aspen, Colorado. No obstante, no fueron fotografiados juntos en aquella ocasión. Hasta el momento, ninguna de las celebridades confirmó que estuvieran en una relación.