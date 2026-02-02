Últimas Noticias
¿Romance confirmado? Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en París, revela TMZ

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en París y avivan posible romance. | Fuente: Instagram (kimkardashian)/(lewishamilton)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Horas antes, The Sun reveló que la socialite y el piloto Lewis Hamilton habrían disfrutado de "una cena íntima y masaje en pareja" en un prestigioso club en el Reino Unido.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton vienen avivando los rumores de un posible romance entre ambos luego de que fueran captados llegando juntos a un exclusivo hotel en Paris este lunes. Esto, después haber disfrutado de “una escapada romántica” en un club en el Reino Unido, donde tomaron un avión privado para dirigirse a la capital francesa.

De acuerdo con un breve video, compartido por TMZ, se ve como la socialite y modelo estadounidense sale de una camioneta para entrar a un hotel en París siendo resguardada por un miembro de su seguridad quien le cargaba su equipaje.

En seguida, se pudo ver al piloto Lewis Hamilton saliendo del mismo vehículo que la empresaria de 45 años. En el video, él luce una bufanda gris (que usó para cubrir su rostro cuando notó que lo grababan), una chaqueta negra y pantalones de vestir color blanco.

“Ambos mantuvieron un perfil bajo al llegar a un hotel en París esta tarde, alrededor de la 1 p. m., hora local. En el video, se les puede ver llegando en una camioneta con sus equipos. Según se informa, la pareja voló junta en un avión privado desde el Reino Unido”, reportó TMZ.

Por otro lado, el citado medio internacional señaló que la supuesta pareja estuvo en una de fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson en Aspen, Colorado. No obstante, no fueron fotografiados juntos en aquella ocasión. Hasta el momento, ninguna de las celebridades confirmó que estuvieran en una relación.

Lewis Hamilton fue grabado entrando a un hotel en París donde también llegaba Kim Kardashian.
Lewis Hamilton fue grabado entrando a un hotel en París donde también llegaba Kim Kardashian. | Fuente: Instagram (lewishamilton)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron “escapada romántica” en Reino Unido

Horas antes del video publicado por TMZ, The Sun confirmó que la estrella de televisión viene “saliendo” con el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1. “Los dos disfrutaron de una cena íntima y una escapada romántica en el Reino Unido”, señaló el diario británico.

En efecto, el citado medio internacional señaló que, el último sábado, Kim Kardashian voló desde los Ángeles al Reino Unido en un avión privado con el fin de “pasar una noche” con el piloto británico de 41 años.

Asimismo, se supo que la supuesta pareja se instaló en el exclusivo club Estelle Manor en los Cotswolds, con tres guardaespaldas protegiéndolos.

“Los informantes dijeron que se les concedió el uso exclusivo del elegante spa del club de campo en Witney, Oxfordshire, antes de disfrutar de una comida en una sala privada”, señaló el portal.

De igual manera, The Sun recalcó que “todo parecía romántico y que tanto Kim como Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”.

Cabe resaltar que Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocieron en el 2014 en los premios GQ Hombres del Año celebrado en Londres. En aquella ocasión, Kim fue fotografiada con Kanye West y el piloto con su entonces novia, Nicole Scherzinger.

Kim Kardashian reveló tener "baja actividad cerebral" tras someterse a estudio médico

Kim Kardashian reveló que presenta "baja actividad cerebral" tras someterse a un examen médico durante un episodio de The Kardashians en noviembre de 2025. La empresaria, de 45 años, acudió acompañada de Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian.

"Scott y yo vamos a ver nuestros cerebros con el doctor Daniel Amen. Él hace estos escaneos cerebrales para ver cómo está realmente la salud de tu cerebro", comentó la figura del reality en el sexto episodio de la séptima temporada.

Daniel Amen ya había participado en el programa anteriormente, cuando en 2022 evaluó los cerebros de Khloé Kardashian y Kendall Jenner. Su trabajo con la tecnología de imágenes cerebrales lo ha llevado a ser reconocido. Durante la revisión, Kim comentó: "Yo tengo un cerebro hermoso. Ya me lo habían dicho".

Sin embargo, en esta ocasión, Amen advirtió la presencia de "huecos" en el escaneo cerebral de Kim, los cuales, según explicó, representan baja actividad. "La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería estar", indicó. 

Además, dijo que el funcionamiento actual de sus lóbulos frontales podría dificultar la gestión del estrés, algo preocupante para ella, teniendo en cuenta que viene preparándose para convertirse en abogada. "No puede ser", respondió Kardashian. "Simplemente no puede ser… no lo acepto", añadió.

