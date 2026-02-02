¿Romance confirmado? Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en París, revela TMZ

Lewis Hamilton fue grabado entrando a un hotel en París donde también llegaba Kim Kardashian. |
Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron “escapada romántica” en Reino Unido
Horas antes del video publicado por TMZ, The Sun confirmó que la estrella de televisión viene “saliendo” con el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1. “Los dos disfrutaron de una cena íntima y una escapada romántica en el Reino Unido”, señaló el diario británico.
En efecto, el citado medio internacional señaló que, el último sábado, Kim Kardashian voló desde los Ángeles al Reino Unido en un avión privado con el fin de “pasar una noche” con el piloto británico de 41 años.
Asimismo, se supo que la supuesta pareja se instaló en el exclusivo club Estelle Manor en los Cotswolds, con tres guardaespaldas protegiéndolos.
“Los informantes dijeron que se les concedió el uso exclusivo del elegante spa del club de campo en Witney, Oxfordshire, antes de disfrutar de una comida en una sala privada”, señaló el portal.
De igual manera, The Sun recalcó que “todo parecía romántico y que tanto Kim como Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”.
Cabe resaltar que Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocieron en el 2014 en los premios GQ Hombres del Año celebrado en Londres. En aquella ocasión, Kim fue fotografiada con Kanye West y el piloto con su entonces novia, Nicole Scherzinger.
Kim Kardashian reveló tener "baja actividad cerebral" tras someterse a estudio médico
Kim Kardashian reveló que presenta "baja actividad cerebral" tras someterse a un examen médico durante un episodio de The Kardashians en noviembre de 2025. La empresaria, de 45 años, acudió acompañada de Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian.
"Scott y yo vamos a ver nuestros cerebros con el doctor Daniel Amen. Él hace estos escaneos cerebrales para ver cómo está realmente la salud de tu cerebro", comentó la figura del reality en el sexto episodio de la séptima temporada.
Daniel Amen ya había participado en el programa anteriormente, cuando en 2022 evaluó los cerebros de Khloé Kardashian y Kendall Jenner. Su trabajo con la tecnología de imágenes cerebrales lo ha llevado a ser reconocido. Durante la revisión, Kim comentó: "Yo tengo un cerebro hermoso. Ya me lo habían dicho".
Sin embargo, en esta ocasión, Amen advirtió la presencia de "huecos" en el escaneo cerebral de Kim, los cuales, según explicó, representan baja actividad. "La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería estar", indicó.
Además, dijo que el funcionamiento actual de sus lóbulos frontales podría dificultar la gestión del estrés, algo preocupante para ella, teniendo en cuenta que viene preparándose para convertirse en abogada. "No puede ser", respondió Kardashian. "Simplemente no puede ser… no lo acepto", añadió.