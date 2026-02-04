"Ella brilla como el sol": empresario Luis Fernando Rodríguez ratifica romance con Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia se luce más enamorada que nunca. Días atrás, la salsera sorprendió al compartir un carrusel de fotos donde se le vio con un enorme ramo de rosas rojas y un gran anillo de oro, con una pulsera, desatando así rumores de un posible compromiso con el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’.

“¡Sé feliz! Como quieras y cuando quieras”, escribió la cantante peruana en su post en Instagram recibiendo el cariño de sus seguidores quienes la felicitaron por el momento que viene atravesando.

Asimismo, el propio Luis Fernando Rodríguez ratificó su romance con la intérprete de ‘Y le dije No’ en una comunicación vía mensajes con América Hoy este miércoles.

En efecto, Rodríguez, quien fue visto en varias ocasiones con Pamela López el 2024, afirmó estar en “una etapa muy tranquila y alegre” con Yahaira Plasencia, quien confirmó la relación.

“Lo que sí puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo, que Yahaira es una gran persona en todos los aspectos al igual que su familia”, respondió el empresario al mencionado programa.

En ese sentido, llenó de elogios a la salsera con quien fue captado en reuniones familiares celebrando Navidad y Año Nuevo. “Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yahaira es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el sol”, concluyó.

Yahaira Plasencia mostró un brillante anillo y un enorme ramo de rosas en sus redes sociales.Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

Yahaira Plasencia confirmó su relación con Luis Fernando Rodríguez

Yahaira Plasencia confirmó su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. Luego de ser vista en una clínica acompañada por Rodríguez, la salsera no ocultó más su romance mencionando que “va muy en serio”.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío. Lo bueno es que él no habla con la prensa”, comenzó diciendo la salsera.

Seguidamente, Yahaira lleno de elogios a su nueva pareja mencionando que ya conoce a sus papás y que estos “lo quieren mucho”.

"Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Todo lo bueno. Tengo todas las palabras buenas para decir de Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad. Estoy feliz y tranquila”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Del mismo modo, resaltó la buena relación que tiene Luis Fernando Rodríguez con su familia después de videos y fotos donde se vio al empresario celebrar Navidad y Año Nuevo 2026 con ellos.

“Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, comentó la también bailarina.