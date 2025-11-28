Últimas Noticias
Purga en River Plate: anuncian salidas de Miguel Borja, 'Pity' Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández

River Plate confirma las salidas de Miguel Borja, Pity Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández.
River Plate confirma las salidas de Miguel Borja, Pity Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡No van más! El club argentino River Plate despidió a los cinco jugadores luego de quedar con pocas probabilidades de entrar al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

River Plate anunció las salidas de Miguel Borja, 'Pity' Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández. Por medio de sus redes sociales, el club argentino dio a conocer que los cinco jugadores ya no estarán más en el plantel iniciando así su etapa de renovación para el 2026.

El primero en ser anunciado fue Enzo Pérez. El volante argentino de 39 años deja la institución tras ocho temporadas: ganando una Copa Libertadores el 2018 en la victoria contra Boca Juniors y siendo finalista al año siguiente perdiendo el último parido contra Flamengo en Lima.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario. ¡Eternamente, gracias, Enzo!”, escribió el club en su post con la foto del futbolista.

Otro histórico que sale de River Plate es Milton Casco. El lateral estuvo diez años seguidos en el ‘Millonario’ logrando dos Copas Libertadores el 2015 y 2018 y tres recopas sudamericanas.

"Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River. ¡Gracias, Milton!", señaló el club.

Marcelo Gallardo viene siendo cuestionado por los malos resultados de River Plate.
Marcelo Gallardo viene siendo cuestionado por los malos resultados de River Plate. | Fuente: EFE

'Nacho' Fernández, 'Pity' Martínez y Miguel Borja salen de River Plate

Ignacio 'Nacho' Fernández es otro de los grandes referentes que deja River Plate. El volante ofensivo, recordado por anotar en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, confirmó su salida en el post del equipo merengue tras regresar el 2023 y ser parte del plantel entre el 2016 y 2020.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", sostuvo el club.

Gonzalo 'Pity’ Martínez también deja la institución. El extremo ofensivo de 32 años deja el club tras regresar de Arabia Saudita el 2023. Martínez fue otro que formó parte del plantel de River Plate que ganó dos Copas Libertadores el 2015 y 2018. "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!", señaló el club.

Finalmente, River Plate despidió a Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano estuvo en las últimas cuatro temporadas en el equipo de Buenos Aires anotando más de 60 goles en todos los torneos que disputó con el 'Millonario'.

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!", se lee en el post de despedida.

¿River Plate cerca de quedarse fuera de la Libertadores 2026? 

River Plate no la viene pasando nada bien en cuánto a resultados deportivos. Luego de perder 2 a 0 frente a Boca Juniors en 'La Bombonera' y ser eliminado en los octavos del Clausura del torneo argentino frente a Racing, el 'Millonario' está cerca de no poder estar en el repechaje de la Copa Libertadores 2026

Según informó el Diario Olé, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo depende de que dos equipos ganen el torneo. Estos son: Boca Juniors y Argentinos Juniors. 

"Es que el equipo de Marcelo Gallardo, terminado este 2025 lleno de golpazos, evitará jugar la Copa Sudamericana solo si su clásico rival o Argentinos (los dos que están por encima en la anual y siguen con vida en estos playoffs) salen campeones", señaló el medio argentino. 

River Plate Miguel Borja nacho fernandez

