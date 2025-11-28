Purga en River Plate: anuncian salidas de Miguel Borja, 'Pity' Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández

Marcelo Gallardo viene siendo cuestionado por los malos resultados de River Plate. | Fuente: EFE

'Nacho' Fernández, 'Pity' Martínez y Miguel Borja salen de River Plate

Ignacio 'Nacho' Fernández es otro de los grandes referentes que deja River Plate. El volante ofensivo, recordado por anotar en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, confirmó su salida en el post del equipo merengue tras regresar el 2023 y ser parte del plantel entre el 2016 y 2020.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", sostuvo el club.

Gonzalo 'Pity’ Martínez también deja la institución. El extremo ofensivo de 32 años deja el club tras regresar de Arabia Saudita el 2023. Martínez fue otro que formó parte del plantel de River Plate que ganó dos Copas Libertadores el 2015 y 2018. "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!", señaló el club.

Finalmente, River Plate despidió a Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano estuvo en las últimas cuatro temporadas en el equipo de Buenos Aires anotando más de 60 goles en todos los torneos que disputó con el 'Millonario'.

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!", se lee en el post de despedida.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

¿River Plate cerca de quedarse fuera de la Libertadores 2026?

River Plate no la viene pasando nada bien en cuánto a resultados deportivos. Luego de perder 2 a 0 frente a Boca Juniors en 'La Bombonera' y ser eliminado en los octavos del Clausura del torneo argentino frente a Racing, el 'Millonario' está cerca de no poder estar en el repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Según informó el Diario Olé, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo depende de que dos equipos ganen el torneo. Estos son: Boca Juniors y Argentinos Juniors.

"Es que el equipo de Marcelo Gallardo, terminado este 2025 lleno de golpazos, evitará jugar la Copa Sudamericana solo si su clásico rival o Argentinos (los dos que están por encima en la anual y siguen con vida en estos playoffs) salen campeones", señaló el medio argentino.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis