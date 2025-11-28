Purga en River Plate: anuncian salidas de Miguel Borja, 'Pity' Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández

River Plate anunció las salidas de Miguel Borja, 'Pity' Martínez, Enzo Pérez, Milton Casco y 'Nacho' Fernández. Por medio de sus redes sociales, el club argentino dio a conocer que los cinco jugadores ya no estarán más en el plantel iniciando así su etapa de renovación para el 2026.
El primero en ser anunciado fue Enzo Pérez. El volante argentino de 39 años deja la institución tras ocho temporadas: ganando una Copa Libertadores el 2018 en la victoria contra Boca Juniors y siendo finalista al año siguiente perdiendo el último parido contra Flamengo en Lima.
“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario. ¡Eternamente, gracias, Enzo!”, escribió el club en su post con la foto del futbolista.
Otro histórico que sale de River Plate es Milton Casco. El lateral estuvo diez años seguidos en el ‘Millonario’ logrando dos Copas Libertadores el 2015 y 2018 y tres recopas sudamericanas.
"Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River. ¡Gracias, Milton!", señaló el club.