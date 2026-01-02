Enfrentamiento en bocamina deja tres fallecidos y dos detenidos: esto es todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en Pataz

Fuentes de RPP en la zona describieron que la defensa de los socavones está en manos de seguridad privada | Fuente: RPP

El Comando Operacional del Norte, que integra las acciones de la Policía Nacional y el Ejército, hizo oficial el hallazgo de tres cuerpos sin vida con impactos de bala y la detención de dos personas tras un enfrentamiento armado registrado en una zona de explotación minera en Pataz, en la región La Libertad.

El escenario de este nuevo episodio violento fue la bocamina ‘Papagayo’, ubicada en el sector Morena del anexo de Vijus, una zona de geografía accidentada y difícil acceso.

Según el reporte oficial, el personal de seguridad de la empresa Poderosa se trasladó al lugar tras escuchar disparos durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025.

La escena del crimen y la investigación

La tesis principal apunta a que los fallecidos y los detenidos habrían intentado ingresar de forma ilegal a la concesión para sustraer material aurífero. Fue en esas circunstancias que se desató el fuego cruzado.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz ya ha tomado control de la escena. En el lugar, los peritos del Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco recogieron como evidencia 11 casquillos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos han sido trasladados a la División Médico Legal 2 de Trujillo para su identificación plena mediante la necropsia de ley.

"A balazos"

Más allá del parte policial, este hecho desnuda la cruda realidad operativa de Pataz. En estas zonas concesionadas, que muchas veces son operadas por terceros encargados de procesar el mineral para las grandes empresas, la seguridad se gestiona bajo una lógica de guerra.

Fuentes de RPP en la zona describieron que la defensa de los socavones está en manos de seguridad privada, conformada a menudo por soldados retirados del Ejército o marinos en retiro.

Debido a la oscuridad de los túneles y la geografía pedregosa, la defensa ante la intrusión de criminales se lleva a cabo mediante la violencia: "A balazos. Es la única forma en Pataz en cómo se defiende el dinero".

Conflicto minero, no comunal

Es crucial distinguir el foco de la violencia. Como constató un equipo de RPP en la zona, el conflicto está focalizado en los espacios de extracción minera y no necesariamente en la población civil.

Este ha sido un reclamo constante de las rondas campesinas, que criticaron medidas como la inmovilización social obligatoria en los pueblos, cuando la "guerra" real ocurre a kilómetros de distancia, en la profundidad de las minas concesionadas donde el Estado muchas veces no llega de manera eficiente.