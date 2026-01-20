Últimas Noticias
¿Cuál es la postura de los candidatos presidenciales y sus partidos políticos sobre el futuro del presidente José Jerí en el cargo?

Partidos Políticos y candidatos presidenciales se pronuncian sobre la continuidad del presidente José Jerí en el cargo tras los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos.
Partidos Políticos y candidatos presidenciales se pronuncian sobre la continuidad del presidente José Jerí en el cargo tras los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos. | Fuente: RPP
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 y sus respectivos candidatos a la presidencia, se pronunciaron a favor y en contra de una eventual renuncia del presidente José Jerí o censura de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Esto, luego de que se hicieran públicas las reuniones no transparentadas que tuvo el mandatario con el empresario chino Zhihua Yang.

Las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, han generado una ola de reacciones y cuestionamientos en el escenario político, en especial entre candidatos presidenciales y partidos con miras a las Elecciones Generales 2026.

Diversos aspirantes a la Presidencia y agrupaciones políticas se han pronunciado con posturas que van desde pedidos de explicación pública y rendición de cuentas, hasta exigencias de renuncia, vacancia presidencial o censura de la Mesa Directiva del Congreso de la República. 

A continuación, la postura de los candidatos presidenciales y sus agrupaciones políticas:

El candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, realizó una publicación en su cuenta de X, en la que exige la "censura inmediata de la Mesa Directiva", con la cual el presidente José Jerí dejaría el cargo y se tendría que elegir un sucesor. 

El partido político Alianza Para el Progreso, cuyo líder y candidato presidencial es César Acuña, emitió un comunicado a la opinión pública en el que exigieron la "renuncia inmediata" del presidente José Jerí, "como un acto de responsabilidad política y moral frente al país". 

Además, en el documento señalaron que el partido Somos Perú -al ser el partido al que pertenece el presidente Jerí- también tiene responsabilidad política frente a los hechos que se han conocido en las últimas semanas. 

Por su parte, la bancada de Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga, solicitó al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, la realización de un pleno extraordinario para que el presidente José Jerí responda por los "graves cuestionamientos que hoy pesan sobre su gestión". Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, el candidato presidencial López Aliaga no se ha pronunciado. 

El candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, realizó una publicación en su cuenta de X, en la que exigió la renuncia inmediata del mandatario y pidió que el Congreso de la República elija una nueva Mesa Directiva para que el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, no asuma la presidencia de forma temporal. "En tiempos electorales en que se debe garantizar transparencia, esto es una obligación, no un favor", subrayó. 

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, expresó a El Poder en tus Manos que si su partido tuviese una bancada en el Congreso estarían promoviendo la salida del presidente de la República del cargo. 

"Creo definitivamente que por mucho menos [presuntos escándalos de corrupción] algunos han dejado de ser presidentes y quizás este le sea el chifa más costoso al presidente Jerí. Pero repito, el problema no está en el mismo Jerí, el problema está en el Congreso de la República, que es uno de los peores de la historia, que además ha cogobernado con la presidenta Boluarte y que hoy en día tiene en Jerí a su principal representante, por lo tanto, retirado Jerí o no, me resulta un tanto irrelevante porque pondrán a otro representante de este mismo Congreso y será la continuidad”, subrayó.

El partido político País Para Todos, cuyo candidato presidencial es Carlos Álvarez se pronunció a través de un comunicado en el que afirman que "por responsabilidad política y moral, el presidente Jerí debería renunciar". 

"Las mentiras del presidente Jerí, los nombramientos cuestionados, el desborde de la criminalidad y la presencia de funcionarios con antecedentes de corrupción revelan un grave deterioro institucional que ha quebrado la confianza ciudadana", añaden en el documento.

Comunicado de País Para Todos sobre la continuidad del presidente José Jerí en el cargo.
Comunicado de País Para Todos sobre la continuidad del presidente José Jerí en el cargo. | Fuente: RPP

Por su parte, Yohny Lescano, candidato presidencial por la organización política Cooperación Popular, exigió la "vacancia del presidente José Jerí por sus citas clandestinas y gestiones para negocios chinos".  

Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial del partido Libertad Popular, declaró en RPP que los actos cometidos por el presidente Jerí no son aceptables y que si las Elecciones Generales no fueran en tres meses, debería dejar el cargo. 

"Las autoridades tienen la obligación de hacer públicos sus actos, sobre todo, el presidente de la República. Que el presidente esté paseándose por chifas de madrugada, encapuchado, reuniéndose con empresarios de dudosa reputación me parece que es inaceptable y, en cualquier otro contexto -que no sea un contexto a dos meses y medio de las elecciones, sería causal para que sea removido del cargo", afirmó el candidato. 

Ronald Atencio, candidato presidencial por la Alianza Electoral "Venceremos", también realizó una publicación en su cuenta oficial y afirmó que el presidente José Jerí "no puede ser presidente". 

Javier Bedoya, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Electoral "Unidad Nacional", refirió a RPP que la decisión de vacar (o censurar) al presidente José Jerí, no es más que "populismo electoral".

"Lo cierto es que todavía no se ha concluido todo el proceso de investigación correspondiente como para tomar una decisión de vacancia. El que el presidente renuncie o no renuncie es un tema que le compete a él, hasta lo que yo entiendo no va a renunciar porque dice que no ha hecho nada incorrecto y ha sido secundado por el presidente del Consejo de Ministros. Creo que hablar de vacancia es populismo electoral en este momento, creo que el Congreso tiene que ejercer su rol fiscalizador y que el fiscal de la Nación también tiene que hacer las investigaciones preliminares que ya están por inicarse", dijo a RPP. 

Por otro lado, la candidata presidencial de la alianza electoral "Fuerza y Libertad", Fiorella Molinelli, acompañada de otros candidatos de esta organización política, exigieron la renuncia del presidente Jerí, condenaron las "reuniones secretas del presidente Jerí con empresarios chinos".

"Exigimos la renuncia inmediata del señor Jerí, su presencia daña la democracia y es responsabilidad de las bancadas del Congreso. Si no renuncia, que el Pleno lo destituya por incapacidad moral. Recordemos que el señor Jerí llegó al Congreso con denuncias sin resolver que manchan el cargo presidencial. La Fiscalía debe investigar y procesar todas sus denuncias con celeridad y no simplemente ganar tiempo", señaló. 

Además, también mencionó que "las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Avanza País deben asumir su culpa por apoyarlo y pretender mantenerlo sabiendo sus antecedentes. El Perú no aguanta más gobiernos en las sombras", finalizó Molinelli. 

Fiorella Molinelli, candidata presidencial por Fuerza y Libertad, exigió la renuncia del presidente José Jerí.
Fiorella Molinelli, candidata presidencial por Fuerza y Libertad, exigió la renuncia del presidente José Jerí. | Fuente: RPP

Por su lado, el partido político Podemos Perú, cuyo candidato presidencial es José Luna, emitió un comunicado en el que exigen que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite "de inmediato al presidente José Jerí a dar explicaciones". Además, "exhortan a la Fiscalía de la Nación a iniciar con urgencia las investigaciones correspondientes". 



Comunicado del patido Podemos Perú sobre la continuidad del presidente José Jerí.
Comunicado del patido Podemos Perú sobre la continuidad del presidente José Jerí. | Fuente: RPP

Francisco Diez Canseco, candidato presidencial del partido político Perú Acción, señalo ante el medio SolTV, que el "tema es realmente escandaloso" y que el presidente Jerí "ya no tiene legitimidad, pero acá el responsable del escándalo es el Congreso que designa a personas condicionadas que puede controlar". 

El poder en tus manos José Jerí Presidencia de la República Elecciones Generales 2026

RPP TV

En Vivo

