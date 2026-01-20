¿Cuál es la postura de los candidatos presidenciales y sus partidos políticos sobre el futuro del presidente José Jerí en el cargo?

Las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, han generado una ola de reacciones y cuestionamientos en el escenario político, en especial entre candidatos presidenciales y partidos con miras a las Elecciones Generales 2026.

Diversos aspirantes a la Presidencia y agrupaciones políticas se han pronunciado con posturas que van desde pedidos de explicación pública y rendición de cuentas, hasta exigencias de renuncia, vacancia presidencial o censura de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

A continuación, la postura de los candidatos presidenciales y sus agrupaciones políticas:

El candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, realizó una publicación en su cuenta de X, en la que exige la "censura inmediata de la Mesa Directiva", con la cual el presidente José Jerí dejaría el cargo y se tendría que elegir un sucesor.

El presidente del Congreso que ocupa Palacio se ha vuelto una máquina de mentiras que insulta la inteligencia de los peruanos. No basta con pedir renuncias: exigimos la censura inmediata de la Mesa Directiva. El Perú necesita elecciones limpias, no un títere en Palacio — Mario Vizcarra (@MarioVizcarraC) January 20, 2026

El partido político Alianza Para el Progreso, cuyo líder y candidato presidencial es César Acuña, emitió un comunicado a la opinión pública en el que exigieron la "renuncia inmediata" del presidente José Jerí, "como un acto de responsabilidad política y moral frente al país".

Además, en el documento señalaron que el partido Somos Perú -al ser el partido al que pertenece el presidente Jerí- también tiene responsabilidad política frente a los hechos que se han conocido en las últimas semanas.

Por su parte, la bancada de Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga, solicitó al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, la realización de un pleno extraordinario para que el presidente José Jerí responda por los "graves cuestionamientos que hoy pesan sobre su gestión". Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, el candidato presidencial López Aliaga no se ha pronunciado.

🚨 #URGENTE | Desde la @bancada_rp solicitamos al presidente del @congresoperu, un Pleno Extraordinario para que el presidente encargado, José Jerí, dé la cara y responda por los graves cuestionamientos que hoy pesan sobre su gestión. 🇵🇪#RenovaciónPopular pic.twitter.com/IF38FBNtld — Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) January 19, 2026

El candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, realizó una publicación en su cuenta de X, en la que exigió la renuncia inmediata del mandatario y pidió que el Congreso de la República elija una nueva Mesa Directiva para que el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, no asuma la presidencia de forma temporal. "En tiempos electorales en que se debe garantizar transparencia, esto es una obligación, no un favor", subrayó.

@josejeriore debe renunciar. Su mandato era conducir una transición ordenada y democrática, y no lo cumplió. Las reuniones clandestinas son impropias de su investidura, al punto que hasta el Presidente del Consejo de Ministros admite su incapacidad para gobernar. Exigimos su… — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) January 19, 2026

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, expresó a El Poder en tus Manos que si su partido tuviese una bancada en el Congreso estarían promoviendo la salida del presidente de la República del cargo.

"Creo definitivamente que por mucho menos [presuntos escándalos de corrupción] algunos han dejado de ser presidentes y quizás este le sea el chifa más costoso al presidente Jerí. Pero repito, el problema no está en el mismo Jerí, el problema está en el Congreso de la República, que es uno de los peores de la historia, que además ha cogobernado con la presidenta Boluarte y que hoy en día tiene en Jerí a su principal representante, por lo tanto, retirado Jerí o no, me resulta un tanto irrelevante porque pondrán a otro representante de este mismo Congreso y será la continuidad”, subrayó.

El partido político País Para Todos, cuyo candidato presidencial es Carlos Álvarez se pronunció a través de un comunicado en el que afirman que "por responsabilidad política y moral, el presidente Jerí debería renunciar".

"Las mentiras del presidente Jerí, los nombramientos cuestionados, el desborde de la criminalidad y la presencia de funcionarios con antecedentes de corrupción revelan un grave deterioro institucional que ha quebrado la confianza ciudadana", añaden en el documento.