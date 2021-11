Las principales contradicciones en el gobierno de Pedro Castillo y cómo afectan estos desaciertos a los peruanos

El presidente Pedro Castillo ha enviado mensajes que no siempre han coincidido con la premier ni sus principales ministros. | Fuente: Andina

La comunicación no ha sido la principal fortaleza del gobierno de Pedro Castillo. Al escandaloso silencio que guarda ante la prensa, se suman evidentes contradicciones entre miembros del Ejecutivo, las cuales, sin duda, impactan en la implementación de políticas públicas y en la vida de todos los peruanos.

Fechas anunciadas por el presidente que no concuerdan con las que anuncian sus ministros; mensajes de tranquilidad del primer mandatario que se estrellan en los hechos de la premier Mirtha Vásquez, la incapacidad para comunicar si el protector facial sigue siendo obligatorio o no; hasta ministros que dicen respetar la libertad de prensa luego de declarar que hablarán solo con "medios que no les causen problemas"; los mensajes no llegan de manera clara a los peruanos.

Este tipo de errores no son exclusivos del actual gobierno. pero en este contexto, la falta de experiencia en comunicación política y las diferencias en la interna de Perú Libre estarían pasando factura, sostiene el especialista en manejo de crisis y comunicación César Cárdenas. "Estamos hablando de un presidente con pocas posibilidades de acción y, por ende, con pocas herramientas para hacer de la comunicación una aliada suya. Se tienen que ajustar las tuercas de la comunicación interna del gabinete para que sus voceros tengan una sola versión de la toma de decisiones y evitar el desdecirse entre ellos".

Una de las principales consecuencias de las contradicciones en el ejecutivo es que aumenta la incertidumbre; la cual afecta en muchos niveles: desde empresarios hasta al ciudadano de a pie. "La falta de capacidad para comunicar fomenta desconfianza en el gobierno, aún más desconfianza de la que ya había desde un inicio porque nos da un diagnóstico sombrío respecto de las estructuras organizacionales del gobierno. Es decir, no estamos ante pequeños desaciertos comunicacionales sino que estamos ante un gobierno que no comunica bien porque realmente no tiene un camino claro, o al menos esta es la impresión que estos desaciertos nos dan", comenta la analista política Macarena Costa.

¿Cómo afecta esta situación a la implementación de políticas públicas? "Lo que observamos es que suelen darse contradicciones entre el programa general de gobierno y los encargos de los ministros, de los asesores, de los directores, quienes son agentes con capacidad de decisión. Y quienes pagan las consecuencias son los especialistas y analistas, que tienen que lidiar entre lo técnico y lo político", explica el politólogo Lincoln Onofre.

A continuación repasamos los desaciertos de comunicación más evidentes del Ejecutivo.

Cuando el presidente anunció el retorno a clases en marzo de 2022 y el ministro de Educación también las anunció... pero para julio

En su discurso de balance por sus 100 días, el presidente Pedro Castillo anunció el regreso a clases presenciales para marzo de 2022. Minutos después, el ministro de educación Carlos Gallardo publicó en Twitter que planeaba volver recién en julio del próximo año. Luego rectificaron y, en un comunicado del Minedu, se reafirmaron en el retorno presencial para marzo de 2022.

Cuando el presidente pidió al Congreso "estatizar o nacionalizar" el gas y ministro de Economía tuvo que explicar a qué se refiería

Pedro Castillo instó al Congreso a aprobar una ley de “estatización o nacionalización” del gas, en medio de las renegociaciones del contrato de explotación del recurso. Sin embargo, el ministro de Economía Pedro Fracke aclaró que el gobierno no tiene contemplado “de ninguna manera estatizar la actividad privada” y explicó qué significa “nacionalizar” el gas.

Cuando las declaraciones del presidente pusieron en peligro la confianza a Mirtha Vásquez

El pedido de "estatizar o nacionalizar" el gas del presidente Pedro Castillo no pudo llegar en peor momento: justo días antes de que la premier Mirtha Vásquez acudiera al Parlamento a solicitar el voto de investidura.

Cuando el ministro de Economía dijo que "no es el momento de pensar en un aumento" del salario mínimo, pero meses después el presidente anunció lo contrario

El ministro de Economía, Pedro Francke, dijo en agosto pasado que “no es el momento para subir el salario mínimo”, cuando fue consultado al respecto. En noviembre Pedro Castillo anunció, durante su discurso de balance de 100 días en Ayacucho, que “ningún trabajador formal ganará menos de 1000 soles al mes” desde diciembre. El salario mínimo es 930 soles.

Cuando el presidente transmitió tranquilidad a los empresarios en CADE, y un día después la premier Mirtha Vásquez anunció el cierre de 4 mineras

Durante la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) el presidente Pedro Castillo dijo que "los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú", transmitiendo un mensaje de confianza. Un día después, la premier Mirtha Vásquez anunció el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho.

Cuando el viceministro de Energía y Minas dijo que el anunciado cierre de 4 mineras "no es definitivo"

Luego de que la premier Mirtha Vásquez anunciara el cierre de operaciones mineras en Ayacucho, el viceministro de Energía y Minas, Jorge Luis Chávez Cresta, pidió tranquilidad en el programa "Punto final", asegurando que estas pueden solicitar las prórrogas que deseen.

Cuando el ministro de Energía y Minas dijo que solo declara a "los medios que no le hagan problemas"... y luego se reafirmó en su respeto a la libertad de prensa

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, se negó a dar declaraciones a la prensa señalando que solo lo haría con "medios que no le hagan problemas". Horas más tarde, a través de un tuit, señaló: "con relación a mis comentarios de hoy, ratifico mi respeto a la libertad de prensa (...) tenemos el deber de comunicar lo que realice nuestra gestión".