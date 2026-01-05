"Mil veces sí": Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su compromiso con romántica propuesta en Roma

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron su compromiso. La modelo y actual conductora de radio Corazón no pudo ocultar su emoción al ser sorprendida por el cantante peruano, quien decidió pedirle matrimonio en los exteriores del Coliseo de Roma, lugar donde también viajaron junto a su pequeño hijo, Matteo Alessandro.

En efecto, fue la propia Angie quien compartió un carrusel de fotografías en sus redes sociales donde se le ve muy emocionada al ver el anillo de compromiso que le entregó Jota Benz, quien aparece arrodillado frente a ella.

En otra foto, se ve como la pareja se besa y luego se dan un cariñoso abrazo. La también influencer se ve sonriente mirando —y mostrando— su anillo a la cámara mientras sostiene un gran ramo de flores. En otra imagen, ambos se miran fijamente, bailan, y luego se besan otra vez dejando ver el gran amor y confianza en su relación.

“¡Si, si, si! ¡Y mil veces si! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. Te amo. 30/12/25", describe la publicación de Arizaga.

Del mismo modo, diversos personajes y amigos cercanos a la pareja comentaron el post. "Felicitaciones amigos que sigan siendo felices", escribió Said Palao. "Felicitaciones y bendiciones chicos", señaló Facundo Gonzáles. "Cuando algo está escrito es para siempre", añadió Carloncho. "Tu carita mi negra", expresó Micheille Soifer.