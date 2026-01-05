Últimas Noticias
"Mil veces sí": Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su compromiso con romántica propuesta en Roma

Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su compromiso con romántica propuesta en Roma.
Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su compromiso con romántica propuesta en Roma. | Fuente: Instagram (angiearizaga)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Se casan! Angie Arizaga fue sorprendida por Jota Benz, quien le pidió matrimonio en su viaje a Roma. "Eres lo mejor que me ha pasado", expresó la conductora de radio Corazón.

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron su compromiso. La modelo y actual conductora de radio Corazón no pudo ocultar su emoción al ser sorprendida por el cantante peruano, quien decidió pedirle matrimonio en los exteriores del Coliseo de Roma, lugar donde también viajaron junto a su pequeño hijo, Matteo Alessandro.

En efecto, fue la propia Angie quien compartió un carrusel de fotografías en sus redes sociales donde se le ve muy emocionada al ver el anillo de compromiso que le entregó Jota Benz, quien aparece arrodillado frente a ella.

En otra foto, se ve como la pareja se besa y luego se dan un cariñoso abrazo. La también influencer se ve sonriente mirando —y mostrando— su anillo a la cámara mientras sostiene un gran ramo de flores. En otra imagen, ambos se miran fijamente, bailan, y luego se besan otra vez dejando ver el gran amor y confianza en su relación.

“¡Si, si, si! ¡Y mil veces si! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. Te amo. 30/12/25", describe la publicación de Arizaga.

Del mismo modo, diversos personajes y amigos cercanos a la pareja comentaron el post. "Felicitaciones amigos que sigan siendo felices", escribió Said Palao. "Felicitaciones y bendiciones chicos", señaló Facundo Gonzáles. "Cuando algo está escrito es para siempre", añadió Carloncho. "Tu carita mi negra", expresó Micheille Soifer.

Jota Benz sorprendió a su pareja Angie Arizaga al pedirle matrimonio en su viaje a Roma.
Jota Benz sorprendió a su pareja Angie Arizaga al pedirle matrimonio en su viaje a Roma. | Fuente: Instagram (angiearizaga)

Jota Benz celebró el cumpleaños de Angie Arizaga con emotiva dedicatoria

Jota Benz celebró el cumpleaños de Angie Arizaga con emotiva dedicatoria. Fue en setiembre cuando el locutor de radio La Zona le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente conmovió a sus seguidores.

En efecto, Jota compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Angie y su hijo Matteo, acompañadas de un romántico texto que resalta la unión de su familia.

"Amor de mi vida, mujer de mis sueños, madre del regalo más lindo de Papá Dios. Amarte, protegerte y cuidarte, es la promesa más fácil que jamás he hecho. Gracias por permitirme caminar contigo de la mano y aprender cada día más sobre la vida. Gracias por ser tan fácil de amar. En esta vida y en la otra. Siempre equipo”, escribió el artista.

Las palabras de Jota Benz generaron decenas de reacciones entre sus seguidores y amigos del medio, quienes felicitaron a la pareja por el sólido vínculo que comparten. Angie, por su parte, respondió con ternura en sus historias, mostrando la cercanía y complicidad que caracteriza a su relación. "Amor de mi vida. Mil emociones con este post. Te amo, mi vida”, agregó la influencer.

Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres

Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron la llegada de su primer hijo, Matteo Alessandro Benz Arizaga. Fue en agosto del 2024, que la pareja reveló el acontecimiento a través de sus redes sociales, acompañándolo con las primeras imágenes del bebé en brazos de sus orgullosos padres y un tierno mensaje: "Te prometemos darte siempre la mejor versión de nosotros".

Las fotos, en blanco y negro, capturan momentos íntimos y emotivos: en la primera, Angie descansa en la cama de la clínica con su bebé en el pecho, mientras Jota la abraza desde atrás. En otra, Angie sostiene a Matteo mientras Jota extiende los brazos en señal de celebración. Finalmente, un video muestra a la joven madre arrullando a su hijo con ternura.

Según la pareja, el pequeño Matteo llegó al mundo el viernes 9 de agosto de 2024, aunque el anuncio oficial lo hicieron dos días después en Instagram, acompañada de historias donde se les veía en la clínica. "Casi 12 horas aquí: ejercicio, comida, sin dormir, pero aquí está mi guerrera", se escucha decir a Jota. En otra imagen, Jota escribió: "El destino nos quiso juntos".

