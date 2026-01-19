"Los veo contentos": Keiko Fujimori felicita a Mark Vito por su nueva pareja Leslie Echavarria

Keiko Fujimori se sinceró sobre su expareja Mark Vito y lo felicitó por su relación con la empresaria huancaína Leslie Echavarria. La lidera de Fuerza Popular reiteró su decisión de no regresar con el estadounidense tras su separación en junio de 2022.

"Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla: fue por mutuo acuerdo. Estamos los dos mejores así", sostuvo.

En efecto, la también hija de Alberto Fujimori resaltó que "ya no tocará más el tema" de su pasada relación con Mark Vito recordando que ahora él tiene a su pareja.

"Hoy él tiene una nueva pareja, he tenido la oportunidad de conocerla y les deseo lo mejor a los dos. Los veo a ambos contentos y mis hijas también", declaró la excongresista a Trome.

Al ser consultada sobre los videos virales que protagoniza Mark junto a Echevarría y otras personalidades de la farándula, Keiko Fujimori señaló: "No, prefiero no verlos (…) Lo que sí tengo que señalar es que él viene constantemente, es un excelente papá".