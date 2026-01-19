Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Los veo contentos": Keiko Fujimori felicita a Mark Vito por su nueva pareja Leslie Echavarria

Keiko Fujimori felicitó a Mark Vito por su nueva pareja Leslie Echavarria.
Keiko Fujimori felicitó a Mark Vito por su nueva pareja Leslie Echavarria. | Fuente: Instagram (keikofujimorih)/(leslieechavarriatello)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, Keiko Fujimori confesó que "prefiere no ver" los videos de TikTok de Mark Vito y su novia Leslie Echavarria. "Les deseo lo mejor", expresó.

Keiko Fujimori se sinceró sobre su expareja Mark Vito y lo felicitó por su relación con la empresaria huancaína Leslie Echavarria. La lidera de Fuerza Popular reiteró su decisión de no regresar con el estadounidense tras su separación en junio de 2022.

"Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla: fue por mutuo acuerdo. Estamos los dos mejores así", sostuvo.

En efecto, la también hija de Alberto Fujimori resaltó que "ya no tocará más el tema" de su pasada relación con Mark Vito recordando que ahora él tiene a su pareja.

"Hoy él tiene una nueva pareja, he tenido la oportunidad de conocerla y les deseo lo mejor a los dos. Los veo a ambos contentos y mis hijas también", declaró la excongresista a Trome.

Al ser consultada sobre los videos virales que protagoniza Mark junto a Echevarría y otras personalidades de la farándula, Keiko Fujimori señaló: "No, prefiero no verlos (…) Lo que sí tengo que señalar es que él viene constantemente, es un excelente papá". 

Keiko Fujimori descartó retomar su matrimonio con Mark Vito.
Keiko Fujimori descartó retomar su matrimonio con Mark Vito. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre su separación de Mark Vito?

Keiko Fujimori estuvo en el podcast de Magaly Medina donde habló abiertamente de su ruptura con Mark Vito.

La excandidata presidencial señaló que hubo un "desgaste" en su matrimonio con el —ahora— tiktoker estadounidense y que este "cruzó una línea de la que ya no había retorno".

"Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que se cruzó una línea de la ya que no había regreso. Lo conversamos alturadamente", comentó en agosto de 2025.

En ese momento, Magaly Medina interrumpió con una pregunta directa: "¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos?". "Ah, no… Primero le tiro todas las ollas y luego converso alturadamente", respondió la excongresista.

Del mismo modo, Fujimori mencionó que le propuso a Villanella poner fin a la relación de la mejor manera posible y acordar cómo comunicar la decisión a su familia. "Él aceptó, decidimos pensarlo unos meses más y por eso nos demoramos en anunciar la separación", recordó.

Actualmente, Mark Vito mantiene una relación con la empresaria huancaina Leslie Echavarría.
Actualmente, Mark Vito mantiene una relación con la empresaria huancaina Leslie Echavarría. | Fuente: Instagram

Mark Vito le respondió a Keiko Fujimori tras hablar de su separación

Mark Vito habló sobre las declaraciones de Keiko Fujimori en el podcast de Magaly Medina. El tiktoker estadounidense afirmó que ambos terminaron su relación “en buenos términos”. Del mismo modo, no quiso responder sobre si le fue, o no, infiel a la madre de sus dos hijas, algo que Keiko deslizó en la entrevista con Medina.

“Yo no voy a pisar ‘el palito’. Más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos. No voy a hacer ningún comentario al respecto”, comenzó diciendo el empresario, quien estaba en un evento acompañado de su pareja Leslie Echavarría.

Fue ante las cámaras del programa Todo se filtra, que Vito afirmó estar “en su ‘prime’” por lo que expresó sus buenos deseos para Keiko Fujimori. Incluso, mencionando esperar que ella pueda encontrar a “un buen chico”.

"Me siento en mi 'prime'. Espero que ella también esté en su 'prime'. Quiero que encuentre un buen chico porque ella se lo merece. También por nuestras hijas”, señaló Mark, quien no descartó tener planes de matrimonio con Leslie Echavarría, su novia huancaína, a quien presentó públicamente en abril del 2025.

"Le quiero desear a Keiko lo mejor (…) no voy a comentar nada sobre el divorcio. Estamos tres años divorciados y le tengo mucho respeto para ella y para mi pareja”, sostuvo.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
mark vito Keiko Fujimori

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA