Leslie Shaw niega agresión de ella y su novio contra el cantante César BK: "Es un exagerado"

Leslie Shaw negó que ella y su novio 'El Prefe' hayan agredido al cantante e influencer César BK el último martes 20 de enero en un centro recreacional en Villa El Salvador.

En efecto, César Augusto Bernales Koc, conocido como César BK, subió un video en sus redes sociales donde denunció que la ‘Barbie de la cumbia’ y el músico cubano lo agredieron y que este último le dio un golpe de manera desprevenida.

Al respecto, Leslie Shaw afirmó que “no vio nada” ya que estaba grabando un video de TikTok. “Yo estaba haciendo TikTok. No sé qué ha pasado (…) Todo está en su cabeza. Yo no vi nada, yo estaba haciendo TikTok”, remarcó ante las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, la intérprete de Pendejerete minimizó lo sucedido resaltando que César BK solo buscaría “hacerse famoso”.

“¿Por qué le dan importancia? Eso es lo que él quiere. Quiere hacerse famoso porque su música es fea, pero no le hagan caso. Yo no vi nada. Yo estaba haciendo mi TikTok. Yo le grité porque me molestó y me estaba fastidiando”, sostuvo.

Por último, reiteró que no agredió a César BK y rechazó que tanto ella como Leo Chil, conocido como 'El Prefe', busquen realizar agresiones contra otros músicos.

“Qué exagerado (…) No sean exagerados. Están muy princesos. Sean más machitos. No (quiero decir nada más sobre él) Suerte”, concluyó.

Por otro lado, César BK respondió a las reacciones de Leslie Shaw negando que su denuncia sea para volverse “más conocido” como ella dice.

“No comparto sus pensamientos. A mí me conoce la gente que me tiene que conocer y con eso soy feliz. Mi carrera a mí me gusta y me gusta como sigue avanzando. Si le gusta mi música, o no, me resbala, la verdad”, acotó.

Leslie Shaw compartió mensajes tras polémica con César BK

Leslie Shaw compartió algunos mensajes que serían respuestas a la denuncia de agresión que hizo César BK en sus redes sociales afirmando que tanto Shaw como su novio 'El Prefe' lo agredieron y le lanzaron improperios racistas.

Por medio de un post. con un video en su cuenta de TikTok, la cantante de Hay niveles emitió un comentario que sería dirigido para el músico peruano.

“¡Yo haciendo TikTok mientras mi novio me defiende de un payaso! Atentos hoy en la noche en mi canal de YouTube tengo algo para ustedes”, escribió en su publicación.

Del mismo modo, el también empresario difundió un mensaje de reflexión en sus historias de Instagram recalcando que nunca busca problemas.

““Yo nunca he tenido problemas con personas exitosas, siempre es con frustrados, gente sin nada, sin familia estable, hipócritas, borrachos, conformistas, mantenidos y con un asco de mentalidad”, concluyó.

Leslie Shaw comparte mensaje que sería dirigido al cantante César BK.Fuente: Instagram (leslieshaw)

César BK denunció a Leslie Shaw y su novio 'El Prefe' por agresión

César BK denunció una supuesta agresión física —y verbal— de Leslie Shaw y su novio el cantante cubano Leo Chil, conocido como 'El Prefe'.

Por medio de un video, publicado en Instagram, el cantante mostró cómo recibió insultos por parte de Shaw y el artista extranjero. “¡Cállate el hocico!”, se escucha gritar a la ‘La barbie de la cumbia’ quien estaba junto a ‘El Prefe’.

De igual manera, el también cantante de pop latino contó cómo sucedieron los hechos afirmando que “está todo grabado y en manos de la justicia”.

"El día de hoy sufrí una agresión física y verbal por parte de las dos personas que aparecen en el inicio del video. Sufrí un golpe lanzado cobardemente de parte del novio de la señorita. Después de golpearme, decidió protegerse con la seguridad que tenía”, aseveró.

Seguidamente, el también tiktoker mencionó que, para evitar que Leslie Shaw y su pareja “tergiversen las cosas”, se aseguró de dos cosas importantes: “cámaras en el local que captaron todo y testigos que vieron todo desde el inicio”.