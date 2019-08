En medio de los rumores de un nuevo amor con Bradley Cooper, Lady Gaga terminó su noviazgo con Christian Carino. "Simplemente, no funcionó. Las relaciones terminan algunas veces. No hay ninguna larga historia dramática", indicó su representante el 19 de febrero. Previamente, dejó de lucir su anillo de compromiso y no le agradeció su galardón en los Grammy Awards.