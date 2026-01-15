¿Isabella Ladera espera un hijo de Hugo García? Influencer aviva rumores de embarazo con curioso mensaje

Isabella Ladera y Hugo García adoptaron dos gatos y un perro: "La familia sigue creciendo". | Fuente: Instagram

Hugo García confesó su deseo de ser padre en medio de su romance con Ladera

Hugo García confesó su deseo de ser padre en medio de su relación con Isabella Ladera. El modelo estuvo en Perú para participar en el programa Esto es guerra y no dudó en hablar de su relación con la influencer venezolana.

“Tenemos muchas cosas en común. Ella es increíble. Es una chica espectacular. Nos parecemos mucho y nos llevamos muy bien. Nosotros estamos felices y eso es lo que importa”, manifestó en declaraciones para América Espectáculos.

En otro momento, el deportista negó que Isabella Ladera esté embarazada, pero confesó sus deseos de convertirse en padre y tener su familia.

"Yo vengo de una familia de tres hermanos, de mamá y papá. Entonces, yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes con mi familia. Entonces, eso siempre estará en mis planes. Eso será cuando Dios quiera y se dé", expresó.

Ante la pregunta de si ya le dijo a Isabella Ladera para que sea la madre de sus hijos, el chico reality respondió: “No, todavía (no le digo). Estoy viviendo un día a la vez”.

"14 semanas", fue la frase de Isabella Ladera que avivó un posible embarazo de la influencer.Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación. El peruano estuvo en Lima en octubre luego de estar varias semanas en Miami compartiendo diversos momentos junto a Ladera y su familia. “La pasamos lindo siempre”, expresó García.

Asimismo, mencionó que se encuentra “muy feliz” al lado de Isabella Ladera. “Ella tiene bonita sonrisa. Qué bueno que siempre esté así. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz nada más”, declaró a las cámaras de Amor y fuego en octubre.

Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.

Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.

Eso no es todo. Amor y fuego también compartió mensajes en Instagram donde el propio Hugo García llama “novia” a Ladera. “Tú y yo por los Roques”, escribió la joven a García con emojis de corazones. “Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, sostuvo el peruano. “Vamos a ir. Ya verás. Increíble tú”, exclamó Isabella en un comentario.

Isabella Ladera y Hugo García muestran su romance en redes sociales.Fuente: Instagram (isabella.ladera)