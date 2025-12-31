"Eres la más fuerte": Luciana Fuster expresa apoyo a su hermana mayor tras revelar enfermedad

Luciana Fuster dedicó un emotivo mensaje de apoyo a su hermana mayor Fernanda Fuster, quien reveló, recientemente, que viene padeciendo una delicada enfermedad diagnosticada hace seis años y la cual no le permitía realizar sus actividades diarias con normalidad hasta que le cambiaron su medicina por una que “le permite tener calidad de vida”.

En efecto, la familiar de la reina de belleza compartió un video en su cuenta de Instagram el último martes donde mostró parte de su tratamiento en un centro de salud mostrando sus ganas de poder superar la esclerosis múltiple, una enfermedad que comprometería su sistema nervioso central y por la cual tuvo que cambiar su rutina.

Tras la publicación, Luciana Fuster, ganadora del Miss Grand International 2023, expresó su admiración por su hermana.

“Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste. ¡Te admiro tanto!”, escribió la modelo e influencer peruana en un comentario.

En ese sentido, Luciana recordó la superación que viene mostrando Fernanda en el proceso de su enfermedad.

“Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme. Encima el peso de ser la más bonita. Te amamos jerbi de mi vida y jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada”, añadió.

La modelo Luciana Fuster junto a su hermana mayor Fernanda Fuster.Fuente: Instagram (ferfusterg)

Hermana de Luciana Fuster revela que tiene delicada enfermedad

Fernanda Fuster, la hermana mayor de Luciana Fuster, compartió un video en sus redes sociales donde mostró el tratamiento que viene realizando para combatir la esclerosis múltiple, una enfermedad que ha venido perjudicando su salud, pero que ya viene superando poco a poco.

“Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, sostuvo en su post.

En efecto, la familiar de Luciana Fuster mencionó que luego de seis años pudo despertar “sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar”.

“Aunque sé que la esclerosis múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir. Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, explicó.

Por último, agradeció el apoyo de su hermana Luciana Fuster, así como de su madre Rossana Guzmán.

“Siempre voy a vivir agradecida con los que han estado conmigo, mis doctores y sobre todo de Luciana y mi madre, que siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a vivir. Las amo y agradezco por siempre”, acotó.

Luciana Fuster estuvo con su novio Juan Morelli en Cusco

Luciana Fuster estuvo con su novio Juan Morelli en Cusco disfrutando de los paisajes y diversos lugares turísticos. La modelo peruana y el cantante colombiano llegaron a la Ciudad Imperial en junio de este año dejándose ver juntos en la Plaza de Armas, el Barrio de los Artesanos y en restaurantes donde disfrutaron de una variada gastronomía.

El programa América Hoy pudo conversar con Luciana Fuster y preguntarle cómo se sintió en su estadía en Cusco, lugar donde acudió para ser una de las conductoras de la gala preliminar del Miss Perú 2025 junto con Tatiana Calmell, la saliente Miss Perú.

"Está hermoso. A mí me encanta. Es la segunda vez que vengo. De chiquita yo visité todo. Ayer me fui a Sacsayhuamán. Después me fui a la Fortaleza y a todos lados. De verdad que Cusco siempre es una energía maravillosa”, comenzó diciendo Fuster.

Seguidamente, el programa de espectáculos pudo enfocar a Juan Morelli ubicado detrás de Luciana y sin querer dar declaraciones. Al ser consultada sobre cómo le va en el amor, la reina de belleza sostuvo: “Me va muy bien (en el amor)”.

Del mismo modo, la reina de belleza negó que su viaje a Cusco con Juan Morelli sea una especie de “luna de miel”. “No, cómo va a ser, he venido a trabajar por el Miss Perú. Yo he venido de jurado y como conductora de la preliminar y para la última noche, la final del Miss Perú. Aquí estamos, paseando, pero también cumpliendo”, mencionó.