Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sheyla Rojas buscará revertir sus procedimientos estéticos en el rostro: "Siento un poco de flacidez"

Sheyla Rojas afirma que buscará revertir procedimientos estéticos en el rostro tras exceso de ácido hialurónico.
Sheyla Rojas afirma que buscará revertir procedimientos estéticos en el rostro tras exceso de ácido hialurónico. | Fuente: Instagram (_sheyoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Tampoco es tan grave", expresó Sheyla Rojas al hablar de un exceso de ácido hialurónico aplicado en su rostro tiempo atrás. "Mi cara es muy chiquita", comentó.

Sheyla Rojas se sinceró sobre sus últimos tratamientos estéticos. La modelo peruana, radicada en México hace algunos años, aseguró que está evaluando revertir algunos de los procedimientos que se hizo en el rostro.

Fue en una reciente transmisión en TikTok que la exintegrante de Esto es guerra decidió contar a sus seguidores que está dispuesta a reducir sus operaciones.

La expareja de Patricio Parodi admitió que usó ácido hialurónico en exceso y que, al ver su rostro, este no le mostró los resultados que buscaba en un primer momento.

"Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que (…) ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave", manifestó la exconductora de Estás en todas.

Cabe resaltar que Sheyla Rojas se ha sometido a diversos tratamientos estéticos en el último tiempo como rinoplastia reconstructiva, cirugía de seno y varios otros retoques en los labios.

Eso no es todo. La también actriz de 38 años se hizo otro tratamiento para corregir el exceso de volumen por colocarse relleno, algo que le generó parálisis facial y celulitis infecciosa en la cadera, por lo que fue intervenida de emergencia.

Sheyla Rojas admitió haber abusado del uso de ácido hialurónico en sus tratamientos estéticos.
Sheyla Rojas admitió haber abusado del uso de ácido hialurónico en sus tratamientos estéticos. | Fuente: Instagram (_sheyoficial)

Sheyla Rojas fue hospitalizada de emergencia en México tras sufrir una infección

Sheyla Rojas informó a través de sus redes sociales que debió ser hospitalizada en México luego de presentar complicaciones de salud que la llevaron a ser intervenida de urgencia.

La exintegrante de Esto es guerra compartió primero la fotografía de una habitación del Hospital Real San José, donde permaneció varios días, pero sin precisar inicialmente la causa de su internamiento.

"Hoy por fin me despido de esta habitación, fueron varios días complicados, de mucho dolor, miedo, malas noches y muchas emociones. No sabía cuánto iba a durar. Realmente todo puede cambiar de un momento a otro, aunque dentro de todo me siento bendecida porque ya terminó todo y hoy podré dormir en casa", publicó Rojas en sus historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Sheyla Rojas?

Más adelante, Sheyla Rojas detalló que el motivo de su hospitalización fue una celulitis infecciosa en la cadera, una condición que le generaba dolor intenso y le impedía moverse con normalidad.

"Sí, estuve internada. Lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa. Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención, no le presté importancia. Dije: ‘ah, no pasa nada’, y lo dejé pasar. Al día siguiente estaba más inflamado, pero pensé que era el golpe. Me puse hielo para el dolor y se calmó un poco, pero no mucho", explicó en un video en Instagram.

Según contó, el cuadro se agravó después de acudir a entrenar. "Se me hizo una pelota súper grande en la cadera y me recontra dolía, me quemaba la piel, era una cosa inexplicable", añadió.

Sheyla Rojas acudió a una farmacia antes de ser hospitalizada

Ante la situación, Sheyla buscó atención en una farmacia, donde le sugirieron que podría tratarse de una celulitis infecciosa. Sin embargo, al desconocer la gravedad del diagnóstico, no le dio la importancia necesaria hasta que el dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como 'Sir Winston', la acompañó a un centro médico.

"Fui a ver a una amiga a jugar, no aguanté ni cinco minutos y me vine a casa y en el camino no me podía ni sentar. Le dije a Luis, 'gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto, mira cómo se me ha inflamado'. Me dijo 'está horrible, cómo has aguantado'", relató.

En el hospital, los especialistas determinaron que los medicamentos no serían suficientes para reducir la inflamación y decidieron intervenirla de inmediato.

"Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto (…) Gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes, tengo que estar con descanso", señaló.

@farandula.lorcha ¡Recalculó! 😧💉 #farandulalorcha #sheylarojas #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
sheyla rojas México Ácido hialurónico

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA