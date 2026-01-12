Sheyla Rojas buscará revertir sus procedimientos estéticos en el rostro: "Siento un poco de flacidez"

Sheyla Rojas admitió haber abusado del uso de ácido hialurónico en sus tratamientos estéticos. | Fuente: Instagram (_sheyoficial)

Sheyla Rojas fue hospitalizada de emergencia en México tras sufrir una infección

Sheyla Rojas informó a través de sus redes sociales que debió ser hospitalizada en México luego de presentar complicaciones de salud que la llevaron a ser intervenida de urgencia.

La exintegrante de Esto es guerra compartió primero la fotografía de una habitación del Hospital Real San José, donde permaneció varios días, pero sin precisar inicialmente la causa de su internamiento.

"Hoy por fin me despido de esta habitación, fueron varios días complicados, de mucho dolor, miedo, malas noches y muchas emociones. No sabía cuánto iba a durar. Realmente todo puede cambiar de un momento a otro, aunque dentro de todo me siento bendecida porque ya terminó todo y hoy podré dormir en casa", publicó Rojas en sus historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Sheyla Rojas?

Más adelante, Sheyla Rojas detalló que el motivo de su hospitalización fue una celulitis infecciosa en la cadera, una condición que le generaba dolor intenso y le impedía moverse con normalidad.

"Sí, estuve internada. Lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa. Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención, no le presté importancia. Dije: ‘ah, no pasa nada’, y lo dejé pasar. Al día siguiente estaba más inflamado, pero pensé que era el golpe. Me puse hielo para el dolor y se calmó un poco, pero no mucho", explicó en un video en Instagram.

Según contó, el cuadro se agravó después de acudir a entrenar. "Se me hizo una pelota súper grande en la cadera y me recontra dolía, me quemaba la piel, era una cosa inexplicable", añadió.

Sheyla Rojas acudió a una farmacia antes de ser hospitalizada

Ante la situación, Sheyla buscó atención en una farmacia, donde le sugirieron que podría tratarse de una celulitis infecciosa. Sin embargo, al desconocer la gravedad del diagnóstico, no le dio la importancia necesaria hasta que el dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como 'Sir Winston', la acompañó a un centro médico.

"Fui a ver a una amiga a jugar, no aguanté ni cinco minutos y me vine a casa y en el camino no me podía ni sentar. Le dije a Luis, 'gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto, mira cómo se me ha inflamado'. Me dijo 'está horrible, cómo has aguantado'", relató.

En el hospital, los especialistas determinaron que los medicamentos no serían suficientes para reducir la inflamación y decidieron intervenirla de inmediato.

"Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto (…) Gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes, tengo que estar con descanso", señaló.